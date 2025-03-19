https://ukraina.ru/20250319/1061885359.html

"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области

"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области - 19.03.2025 Украина.ру

"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области

В ночь на 18 марта противник начал стягивать к границе технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, после чего перешел в наступление. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-19T06:00

2025-03-19T06:00

2025-03-19T06:00

новости

краснояружский район

белгородская область

курская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

всу

атака

наступление

бронетехника

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Во вторник, 18 марта, ВСУ пытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей, сообщил эксперт. Атака осуществлялась силами двух маневренных групп с приданной боевой техникой, штурмовая пехота при этом использовала квадроциклы, уточнил эксперт, отметив, что уже к 10 утра атака ВСУ была отбита, противник понес потери в живой силе и технике.Плотным артиллерийским огнем российские войска уничтожили два танка и несколько бронированных машин противника, сообщил Алехин. Боестолкновения на приграничном участке государственной границы продолжаются, въезд в районный центр Красная Яруга закрыт, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.О том, может ли агрессивная риторика Великобритании и Евросоюза подорвать диалог о завершении украинского кризиса — в материале "Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине".

https://ukraina.ru/20250318/1061879763.html

краснояружский район

белгородская область

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новости, краснояружский район, белгородская область, курская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, всу, атака, наступление, бронетехника, граница, сво, спецоперация