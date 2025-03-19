"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области - 19.03.2025 Украина.ру
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"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области
"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области - 19.03.2025 Украина.ру
"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области
В ночь на 18 марта противник начал стягивать к границе технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, после чего перешел в наступление. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-19T06:00
2025-03-19T06:00
новости
краснояружский район
белгородская область
курская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
всу
атака
наступление
бронетехника
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Во вторник, 18 марта, ВСУ пытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей, сообщил эксперт. Атака осуществлялась силами двух маневренных групп с приданной боевой техникой, штурмовая пехота при этом использовала квадроциклы, уточнил эксперт, отметив, что уже к 10 утра атака ВСУ была отбита, противник понес потери в живой силе и технике.Плотным артиллерийским огнем российские войска уничтожили два танка и несколько бронированных машин противника, сообщил Алехин. Боестолкновения на приграничном участке государственной границы продолжаются, въезд в районный центр Красная Яруга закрыт, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.О том, может ли агрессивная риторика Великобритании и Евросоюза подорвать диалог о завершении украинского кризиса — в материале "Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине".
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новости, краснояружский район, белгородская область, курская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, всу, атака, наступление, бронетехника, граница, сво, спецоперация
Новости, Краснояружский район, Белгородская область, Курская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, атака, наступление, бронетехника, граница, СВО, Спецоперация

"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области

06:00 19.03.2025
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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В ночь на 18 марта противник начал стягивать к границе технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, после чего перешел в наступление. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Во вторник, 18 марта, ВСУ пытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей, сообщил эксперт.
"В ночь на 18 марта противник начал стягивать туда технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, использовав инженерные машины УР-77 "Змей Горыныч" и системы иностранного производства, а потом перешёл в наступление", — подчеркнул Алехин.
Атака осуществлялась силами двух маневренных групп с приданной боевой техникой, штурмовая пехота при этом использовала квадроциклы, уточнил эксперт, отметив, что уже к 10 утра атака ВСУ была отбита, противник понес потери в живой силе и технике.
Плотным артиллерийским огнем российские войска уничтожили два танка и несколько бронированных машин противника, сообщил Алехин. Боестолкновения на приграничном участке государственной границы продолжаются, въезд в районный центр Красная Яруга закрыт, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.
О том, может ли агрессивная риторика Великобритании и Евросоюза подорвать диалог о завершении украинского кризиса — в материале "Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине".
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НовостиКраснояружский районБелгородская областьКурская областьГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныВСУатаканаступлениебронетехникаграницаСВОСпецоперация
 
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