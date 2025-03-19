"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
В ночь на 18 марта противник начал стягивать к границе технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, после чего перешел в наступление. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Во вторник, 18 марта, ВСУ пытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей, сообщил эксперт.
"В ночь на 18 марта противник начал стягивать туда технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, использовав инженерные машины УР-77 "Змей Горыныч" и системы иностранного производства, а потом перешёл в наступление", — подчеркнул Алехин.
Атака осуществлялась силами двух маневренных групп с приданной боевой техникой, штурмовая пехота при этом использовала квадроциклы, уточнил эксперт, отметив, что уже к 10 утра атака ВСУ была отбита, противник понес потери в живой силе и технике.
Плотным артиллерийским огнем российские войска уничтожили два танка и несколько бронированных машин противника, сообщил Алехин. Боестолкновения на приграничном участке государственной границы продолжаются, въезд в районный центр Красная Яруга закрыт, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.
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