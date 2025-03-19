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Российский суд приговорил гражданина Украины к 26 годам за шпионаж и диверсии в ДНР
Российский суд приговорил гражданина Украины к 26 годам за шпионаж и диверсии в ДНР - 19.03.2025 Украина.ру
Российский суд приговорил гражданина Украины к 26 годам за шпионаж и диверсии в ДНР
К 26 годам лишения свободы приговорён гражданин Украины Григорий Синченко* за шпионаж, диверсии и другие преступления в ДНР. Такое решение 19 марта в Ростове-на Дону принял Южный окружной военный суд.
2025-03-19T11:42
2025-03-19T11:42
2025-03-19T11:42
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Синченко обвинялся по ряду статей УК РФ. Среди них - шпионаж, участие в террористическом сообществе, содействие диверсионной деятельности, совершение диверсии при отягчающих обстоятельствах, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и на жизнь лица, осуществляющего правосудие, незаконное приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.Следствие выявило 40 преступных эпизодов. По версии следователей, в 2016 году Синченко изготавливал самодельные взрывные устройства и использовал их для подрывов объектов торговли в Донецке с целью вымогательства денег у предпринимателей.В 2018 году Синченко стал агентом украинской спецслужбы (СБУ) и продолжил взрывное дело. В частности, его обвинили в причастности к подрыву в 2019 году железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП в столице ДНР. По версии следствия, обвиняемый следил за сотрудниками МВД ДНР, которых планировал убить.Суд рассматривал дело с мая 2023 года. Обвиняемый не признавал вину по большинству инкриминируемых ему статей.По приговору суда, путём частичного сложения, Синченко назначено 26 лет лишения свободы.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовНакануне Российский суд вынес приговор наемнику из США
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новости, донецкая народная республика, украина, россия, мвд, сбу, диверсия, криминал, приговор, суд
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, МВД, СБУ, диверсия, криминал, приговор, Суд
Российский суд приговорил гражданина Украины к 26 годам за шпионаж и диверсии в ДНР
К 26 годам лишения свободы приговорён гражданин Украины Григорий Синченко* за шпионаж, диверсии и другие преступления в ДНР. Такое решение 19 марта в Ростове-на Дону принял Южный окружной военный суд.