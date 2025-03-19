Что делать с боевиками ВСУ и чьим будет Харьков? Алёхин о торгах между Россией и США - 19.03.2025 Украина.ру
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Что делать с боевиками ВСУ и чьим будет Харьков? Алёхин о торгах между Россией и США
Что делать с боевиками ВСУ и чьим будет Харьков? Алёхин о торгах между Россией и США - 19.03.2025 Украина.ру
Что делать с боевиками ВСУ и чьим будет Харьков? Алёхин о торгах между Россией и США
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании... Украина.ру, 19.03.2025
2025-03-19T12:05
2025-03-19T13:44
видео
россия
харьков
геннадий алехин
вооруженные силы украины
белгородская область
брянская область
сво
вс рф
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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о сохраняющейся опасности для Брянской и Белгородской областей со стороны ВСУ, о смысле курской авантюры для Украины и о будущем Харьковской области. 00:29 – Уменьшилась ли опасность для Брянска и Белгорода со стороны ВСУ? 05:12 – В чём была задумка курской авантюры и зачем ВСУ терроризировали мирное население? 17:58 – Куда дальше двинутся ВС России? 23:21 – О будущем Харьковской области. *В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ. #Алёхин #Курскаяобласть #Белгород #БПЛА #Харьковскаяобласть #Суджа #Сумскаяобласть #Запорожье #США #ядерноеоружие #Купянск #террор #Брянск #Харьков #ВСУ #Россия #Украина #война ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, сво, вс рф
Видео, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Брянская область, СВО, ВС РФ

Что делать с боевиками ВСУ и чьим будет Харьков? Алёхин о торгах между Россией и США

12:05 19.03.2025 (обновлено: 13:44 19.03.2025)
 
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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о сохраняющейся опасности для Брянской и Белгородской областей со стороны ВСУ, о смысле курской авантюры для Украины и о будущем Харьковской области.
00:29 – Уменьшилась ли опасность для Брянска и Белгорода со стороны ВСУ?
05:12 – В чём была задумка курской авантюры и зачем ВСУ терроризировали мирное население?
17:58 – Куда дальше двинутся ВС России?
23:21 – О будущем Харьковской области.
*В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ.
#Алёхин #Курскаяобласть #Белгород #БПЛА #Харьковскаяобласть #Суджа #Сумскаяобласть #Запорожье #США #ядерноеоружие #Купянск #террор #Брянск #Харьков #ВСУ #Россия #Украина #война
ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy
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- РИА Новости, 1920, 19.03.2025
11:12
Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую областьВо вторник, 18 марта, российские подразделения отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область. Украинские войска осуществили пять атак на регион. Об этом накануне сообщило Минобороны
 
ВидеоРоссияХарьковГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБрянская областьСВОВС РФ
 
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