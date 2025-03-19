https://ukraina.ru/20250319/1061897498.html

Что делать с боевиками ВСУ и чьим будет Харьков? Алёхин о торгах между Россией и США

Что делать с боевиками ВСУ и чьим будет Харьков? Алёхин о торгах между Россией и США - 19.03.2025 Украина.ру

Что делать с боевиками ВСУ и чьим будет Харьков? Алёхин о торгах между Россией и США

Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании... Украина.ру, 19.03.2025

2025-03-19T12:05

2025-03-19T12:05

2025-03-19T13:44

видео

россия

харьков

геннадий алехин

вооруженные силы украины

белгородская область

брянская область

сво

вс рф

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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о сохраняющейся опасности для Брянской и Белгородской областей со стороны ВСУ, о смысле курской авантюры для Украины и о будущем Харьковской области. 00:29 – Уменьшилась ли опасность для Брянска и Белгорода со стороны ВСУ? 05:12 – В чём была задумка курской авантюры и зачем ВСУ терроризировали мирное население? 17:58 – Куда дальше двинутся ВС России? 23:21 – О будущем Харьковской области. *В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ. #Алёхин #Курскаяобласть #Белгород #БПЛА #Харьковскаяобласть #Суджа #Сумскаяобласть #Запорожье #США #ядерноеоружие #Купянск #террор #Брянск #Харьков #ВСУ #Россия #Украина #война ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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харьков

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видео, россия, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, сво, вс рф