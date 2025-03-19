https://ukraina.ru/20250319/1061897498.html
Что делать с боевиками ВСУ и чьим будет Харьков? Алёхин о торгах между Россией и США
Что делать с боевиками ВСУ и чьим будет Харьков? Алёхин о торгах между Россией и США - 19.03.2025 Украина.ру
Что делать с боевиками ВСУ и чьим будет Харьков? Алёхин о торгах между Россией и США
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании... Украина.ру, 19.03.2025
2025-03-19T12:05
2025-03-19T12:05
2025-03-19T13:44
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геннадий алехин
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белгородская область
брянская область
сво
вс рф
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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о сохраняющейся опасности для Брянской и Белгородской областей со стороны ВСУ, о смысле курской авантюры для Украины и о будущем Харьковской области. 00:29 – Уменьшилась ли опасность для Брянска и Белгорода со стороны ВСУ? 05:12 – В чём была задумка курской авантюры и зачем ВСУ терроризировали мирное население? 17:58 – Куда дальше двинутся ВС России? 23:21 – О будущем Харьковской области. *В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ. #Алёхин #Курскаяобласть #Белгород #БПЛА #Харьковскаяобласть #Суджа #Сумскаяобласть #Запорожье #США #ядерноеоружие #Купянск #террор #Брянск #Харьков #ВСУ #Россия #Украина #война ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, сво, вс рф
Видео, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Брянская область, СВО, ВС РФ
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о сохраняющейся опасности для Брянской и Белгородской областей со стороны ВСУ, о смысле курской авантюры для Украины и о будущем Харьковской области.
00:29 – Уменьшилась ли опасность для Брянска
и Белгорода
со стороны ВСУ?
05:12 – В чём была задумка курской авантюры и зачем ВСУ терроризировали мирное население?
17:58 – Куда дальше двинутся ВС России?
23:21 – О будущем Харьковской области.
*В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ.
#Алёхин #Курскаяобласть #Белгород #БПЛА #Харьковскаяобласть #Суджа
#Сумскаяобласть #Запорожье
#США #ядерноеоружие #Купянск #террор #Брянск #Харьков #ВСУ #Россия #Украина #война
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