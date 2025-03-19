"Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии Киева
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Киевский режим всегда будет препятствовать договоренностям между Россией и СЩА. Такое мнение 19 марта в своей статье для портала "Смотрим.ру" высказал председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
По его словам, мнением Владимира Зеленого ни в Вашингтоне, ни в Москве никто особо не интересуется.
"У Зеленского нет никакой реальной власти в стране, он давно ее сдал неонацистам и Великобритании. Украина при Зеленском окончательно превратилась в анти-Россию, а анти-России никакого мира не нужно", — заявил Медведчук.
Он также подчеркнул, что режим Зеленского "формально во всем соглашается с американцами", но "стоит тем отвернуться", как Украина отрицает все, о чем говорит администрация президента США Дональда Трампа.
"Киев маскирует ультиматум Москве под переговоры, не имея никаких реальных возможностей диктовать России хоть какие-нибудь условия. Более того, команда Зеленского диктует Вашингтону, что ему следует делать", — отметил Медведчук.
По его мнению, в 2025 году "стоит вопрос либо оптимизации Украины в меньших границах, либо закрытия этого политического проекта".
"Нелегитимный президент что-то лопочет о возвращении территорий, но именно он потерял и продолжает терять новые территории, хотя у него был уникальный шанс вернуть Донбасс и предотвратить войну. Но для этого нужно было быть реальной властью, не бояться радикалов, не заискивать перед коллективным Западом, и не выполнять приказы МИ6", — резюмировал политик.
Ранее с таким же предупреждением обращался другой украинский политик. На прошлой неделе депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Телеграм-канале написал, что Зеленский хочет убедить всех в том, что конфликт еще не закончен, несмотря на начавшийся процесс урегулирования.
"Если Россия и США будут соблюдать перемирие, то Украина, как американское прокси, его может нарушить", — заявил тогда депутат. Подробнее о его словах — в публикации "Все это — от лукавого": Дубинский предупредил о срыве переговоров со стороны Зеленского
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