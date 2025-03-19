https://ukraina.ru/20250319/1061893127.html

"Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии Киева

"Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии Киева - 19.03.2025 Украина.ру

"Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии Киева

Киевский режим всегда будет препятствовать договоренностям между Россией и СЩА. Такое мнение 19 марта в своей статье для портала "Смотрим.ру" высказал председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук

2025-03-19T10:33

2025-03-19T10:33

2025-03-19T10:33

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владимир зеленский

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По его словам, мнением Владимира Зеленого ни в Вашингтоне, ни в Москве никто особо не интересуется. Он также подчеркнул, что режим Зеленского "формально во всем соглашается с американцами", но "стоит тем отвернуться", как Украина отрицает все, о чем говорит администрация президента США Дональда Трампа. "Киев маскирует ультиматум Москве под переговоры, не имея никаких реальных возможностей диктовать России хоть какие-нибудь условия. Более того, команда Зеленского диктует Вашингтону, что ему следует делать", — отметил Медведчук. По его мнению, в 2025 году "стоит вопрос либо оптимизации Украины в меньших границах, либо закрытия этого политического проекта". Ранее с таким же предупреждением обращался другой украинский политик. На прошлой неделе депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Телеграм-канале написал, что Зеленский хочет убедить всех в том, что конфликт еще не закончен, несмотря на начавшийся процесс урегулирования. "Если Россия и США будут соблюдать перемирие, то Украина, как американское прокси, его может нарушить", — заявил тогда депутат. Подробнее о его словах — в публикации "Все это — от лукавого": Дубинский предупредил о срыве переговоров со стороны ЗеленскогоПо мнению американского телеканала CNN переговоры российского президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа прошли "очень хорошо". Между тем американский лидер назвал разговор замечательным. О том, как состоявшуюся накануне беседу Москвы и Вашингтона оценили другие эксперты, — в материале О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, переговоры, сша, дональд трамп, виктор медведчук