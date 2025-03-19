https://ukraina.ru/20250319/1061900180.html

"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - Хинштейн

"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - Хинштейн - 19.03.2025 Украина.ру

"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - Хинштейн

Украинский FPV-дрон атаковал Хомутовскую центральную районную больницу в Курской области. Об этом 19 марта в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

2025-03-19T12:50

2025-03-19T12:50

2025-03-19T12:50

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бпла

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"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам", - заявил врио губернатора Курской области.Он сообщил, что 19 марта украинский FPV-дрон атаковал здание Хомутовской ЦРБ."В результате атаки посечен фасад здания и остекление первого и второго этажей. Слава Богу, погибших и пострадавших нет!", - констатировал Хинштейн.Он обратился к жителям области с просьбой не возвращаться в приграничье, пока там не будет полностью безопасно.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских

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новости, курская область, хинштейн, всу, военные преступления, fpv-дрон, дроны, беспилотники, бпла, кто