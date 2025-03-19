"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - Хинштейн - 19.03.2025 Украина.ру
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"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - Хинштейн
"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - Хинштейн - 19.03.2025 Украина.ру
"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - Хинштейн
Украинский FPV-дрон атаковал Хомутовскую центральную районную больницу в Курской области. Об этом 19 марта в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
2025-03-19T12:50
2025-03-19T12:50
новости
курская область
хинштейн
всу
военные преступления
fpv-дрон
дроны
беспилотники
бпла
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"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам", - заявил врио губернатора Курской области.Он сообщил, что 19 марта украинский FPV-дрон атаковал здание Хомутовской ЦРБ."В результате атаки посечен фасад здания и остекление первого и второго этажей. Слава Богу, погибших и пострадавших нет!", - констатировал Хинштейн.Он обратился к жителям области с просьбой не возвращаться в приграничье, пока там не будет полностью безопасно.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, хинштейн, всу, военные преступления, fpv-дрон, дроны, беспилотники, бпла, кто
Новости, Курская область, Хинштейн, ВСУ, Военные преступления, fpv-дрон, дроны, беспилотники, БПЛА, КТО

"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - Хинштейн

12:50 19.03.2025
 
© YouTube / ДіяFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© YouTube / Дія
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Украинский FPV-дрон атаковал Хомутовскую центральную районную больницу в Курской области. Об этом 19 марта в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам", - заявил врио губернатора Курской области.
Он сообщил, что 19 марта украинский FPV-дрон атаковал здание Хомутовской ЦРБ.
"В результате атаки посечен фасад здания и остекление первого и второго этажей. Слава Богу, погибших и пострадавших нет!", - констатировал Хинштейн.
Он обратился к жителям области с просьбой не возвращаться в приграничье, пока там не будет полностью безопасно.
Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области
17 марта, 15:25
Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУВ "Белой книге" Курской области учтены объекты и памятники археологии, пострадавшие от действий украинской армии. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских
 
НовостиКурская областьХинштейнВСУВоенные преступленияfpv-дрондроныбеспилотникиБПЛАКТО
 
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