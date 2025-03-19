Трамп верит в полное прекращение боевых действий и "сделку" по Украине
Трамп в аэропорту
Полное прекращение боевых действий возможно в свете договорённостей, достигнутых 18 марта президентами США и России. Об этом в интервью изданию Washington Examiner заявил Дональд Трамп.
Телефонный разговор лидеров США и России состоялся 18 марта. Поздно вечером Кремль и Белый дом выступили с официальными заявлениями и сообщили о темах переговоров и договорённостях.
Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным выразил уверенность в позитивном развитии договорённости о 30-дневном прекращении ударов по инфраструктуре сторонами конфликта.
"Дальше будут полное прекращение огня и сделка", - заявил Трамп, описывая перспективы российской СВО на Украине.
Президент США выразил уверенность в быстром оформлении "сделки" по украинскому вопросу.
Ранее Белый дом заявил, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
По мнению американского президента, мирная сделка будет заключена, причем "довольно быстро".
16 марта, 16:48Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - УиткоффПрезидент США Дональд Трамп считает переговоры с Москвой по украинской проблеме плодотворными и ожидает решения украинской проблемы в течение недель. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.
Тем временем французский президент Эммануэль Макрон призвал европейские страны "скорее вооружаться". Таким заявлением 19 марта он отреагировал на переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробности в публикации Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа
Подробности беседы лидеров США и России представлены в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта