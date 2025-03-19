Трамп верит в полное прекращение боевых действий и "сделку" по Украине - 19.03.2025 Украина.ру
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Трамп верит в полное прекращение боевых действий и "сделку" по Украине
Трамп верит в полное прекращение боевых действий и "сделку" по Украине - 19.03.2025 Украина.ру
Трамп верит в полное прекращение боевых действий и "сделку" по Украине
Полное прекращение боевых действий возможно в свете договорённостей, достигнутых 18 марта президентами США и России. Об этом в интервью изданию Washington Examiner заявил Дональд Трамп.
2025-03-19T11:56
2025-03-19T11:56
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Телефонный разговор лидеров США и России состоялся 18 марта. Поздно вечером Кремль и Белый дом выступили с официальными заявлениями и сообщили о темах переговоров и договорённостях.Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным выразил уверенность в позитивном развитии договорённости о 30-дневном прекращении ударов по инфраструктуре сторонами конфликта.Президент США выразил уверенность в быстром оформлении "сделки" по украинскому вопросу.Ранее Белый дом заявил, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".По мнению американского президента, мирная сделка будет заключена, причем "довольно быстро".Тем временем французский президент Эммануэль Макрон призвал европейские страны "скорее вооружаться". Таким заявлением 19 марта он отреагировал на переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробности в публикации Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и ТрампаПодробности беседы лидеров США и России представлены в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, сво, переговоры, международные отношения
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, СВО, переговоры, международные отношения

Трамп верит в полное прекращение боевых действий и "сделку" по Украине

11:56 19.03.2025
 
Трамп в аэропорту
Трамп в аэропорту
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Полное прекращение боевых действий возможно в свете договорённостей, достигнутых 18 марта президентами США и России. Об этом в интервью изданию Washington Examiner заявил Дональд Трамп.
Телефонный разговор лидеров США и России состоялся 18 марта. Поздно вечером Кремль и Белый дом выступили с официальными заявлениями и сообщили о темах переговоров и договорённостях.
Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным выразил уверенность в позитивном развитии договорённости о 30-дневном прекращении ударов по инфраструктуре сторонами конфликта.
"Дальше будут полное прекращение огня и сделка", - заявил Трамп, описывая перспективы российской СВО на Украине.
Президент США выразил уверенность в быстром оформлении "сделки" по украинскому вопросу.
Ранее Белый дом заявил, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
По мнению американского президента, мирная сделка будет заключена, причем "довольно быстро".
16 марта, 16:48
Трамп ожидает заключения сделки по Украине в течение недель - УиткоффПрезидент США Дональд Трамп считает переговоры с Москвой по украинской проблеме плодотворными и ожидает решения украинской проблемы в течение недель. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.
Тем временем французский президент Эммануэль Макрон призвал европейские страны "скорее вооружаться". Таким заявлением 19 марта он отреагировал на переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробности в публикации Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа
Подробности беседы лидеров США и России представлены в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
 
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