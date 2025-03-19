https://ukraina.ru/20250319/1061900631.html

Дмитрий Дробницкий: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать

Дмитрий Дробницкий: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать - 19.03.2025 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать

Европа как Евроатлантика имеет в США глубокие корни: в Демократической и в Республиканской партии. Если бы Трамп сразу провозгласил себя цезарем всея Америки, он бы прогнул политическую систему под себя и действовал по принципу "Трамп сказал – Трамп сделал". А так как система остается прежней, как это можно сделать?

2025-03-19T12:53

2025-03-19T12:53

2025-03-19T14:11

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.- Дмитрий Олегович, не слишком ли это оптимистичные оценки?- Да, чрезмерно оптимистично. А что им еще делать? Базовая проблема остается прежней. Договориться с командой Трампа, даже учитывая особенности переговорного процесса, наверно, можно будет. Он готов принять те минимальные условия, которые озвучивал Путин. Не сразу, с медийной подготовкой, но готов. Есть вопрос с имплементацией, любимое словечко дипломатов, нюансов, о которых говорил Путин, со стороны Киева и европейцев. Они будут изо всех сил упираться и не давать привести мирный процесс в действие. И дело даже не в том, что говорят в Киеве, европейцы заняли жёсткую позицию.Если скомпилировать заявления Стармера, Макрона и Мерца, то Украина для них остается главным орудием войны против России и единственной надеждой на то, что США останутся в Евроатлантике и обеспечат ее существование. И Трамп всем своем влиянии и пафосом не сможет заставить европейцев и Киев прекратить воевать. И с первым шагом, прекращением огня, на приемлемых для России условиях будут проблемы.Прекращение войны на Украине рассматривается Евроатлантикой, то есть Европой и половиной Америки, если в элитном раскладе брать, как заговор против них. Что на самом деле так и есть. Трампу нужно прекратить войну не потому, что он хочет, чтобы война действительно прекратилась, а для того, чтобы оправдать демонтаж Евроатлантики, которую он рассматривает как своего врага. Трамповские ребята делают все, что могут в этом отношении, но у них рычагов не слишком много.- Как быстро будет сорван мораторий на удары по инфраструктуре?- Уже завтра, если не сегодня, Украина заявит, что Россия его не соблюдает. Если посмотреть на заявление как Белого дома, так и Кремля, речь шла о том, что это будет взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Но Кремль готов это сделать первым и с сегодняшнего дня. Россия это делает в порядке жеста доброй воли. А Киев будет атаковать нашу инфраструктуру, в том числе нефтегазовую, а потом заявят, что и мы это не соблюдаем мораторий, и им сразу поверят на слово.Нет СМИ, которые были бы полностью лояльны плану Трампа поладить с Путиным. Даже для журналистов телеканалов, лояльных Трампу, хотя бы сказать, что если уж Путин и виноват, то не больше, означает слом картины, которую для них рисовали на протяжении трех лет. А самый главный ход – рассказать о вине Киева в военных преступлениях, пропаганде нацисткой идеологии, заявить, что военный конфликт спровоцирован Байденом, делается не всей командой Трампа, а самим Трампом, и то на полшага.Любопытно, что Трамп лукавит, когда говорит, что мы не обсуждали прекращение поставок оружия на Украину. Он прав в том смысле, что поскольку нет договоренности о прекращении огня, то нет обязательства не поставлять оружие. Но в том случае, если будет прекращение огня, конечно, такое обязательство со стороны Штатов России требует. То есть нельзя сказать, что это совсем не обсуждалось, не обсуждалось в смысле практических мер.То есть совместный полет на Марс и хоккейные матчи, даже совместный коммерческий проект – все это будет делаться. Но чтобы решить вопрос войны на Украине, надо ломать Евроатлантику. И ломать быстрее, чем идет переговорный процесс. А это как раз то, что его враги ему делать не дают. И не дадут.То есть для того, чтобы заключить мир с Путиным, нужно сломать Евроатлантику. Но сам по себе мир с Путиным Трампу и нужен для того, чтобы сломать Евроатлантику.- В чем главная сила европейских союзников Киева? Почему у Трампа нет на них рычагов давления? Мы же часто говорим, что у Европы расшатанная экономика, но они зубами вцепились в эту войну.- А без войны у них вообще ничего не будет. Европа рассчитывает, что сможет расшатать Трампа быстрее, чем наступит мир. Это их последняя надежда.Европа, как и Украина, не обладает никакой позитивной субъектностью. В том смысле, что сделать что-то она вряд ли может. Я не верю в построение нового ВПК и европейской армии даже к 2030 году. Но не дать состояться миру Европа может, потому что ломать – не строить. Тут все просто.Ну не может Трамп приказать Украине прекратить боевые действия. И Европе не может приказать прекратить поставлять оружие. Он мог бы это сделать, если бы с самого начала заявил, что Евроатлантика – это заговор против истинной Америки, а Зеленского объявил в розыск. Но он же зашел со стороны "Украина и Россия воюет, а я посредник и миротворец". Он же не сказал, что преступный режим Байдена развязал эту войну, поэтому я из неё выхожу. Это слишком радикальный заход, который бы не дал сделать Конгресс. Из республиканских конгрессменов, что в Сенате, что в Палате Представителей, в лучшем случае половина бы его поддержала.В этом смысле Европа как Евроатлантика имеет в США глубокие корни: в Демократической и в Республиканской партии. Если бы Трамп сразу провозгласил себя цезарем всея Америки, он бы прогнул политическую систему под себя и действовал по принципу "Трамп сказал – Трамп сделал". А так как система остается прежней, как это может это сделать? Все против разрушения Евроатлантики, за исключением Вэнса, Маска и Уиткоффа.Представьте, что Трамп сейчас полностью прекратил помощь Украине. Да, ВСУ будут воевать в два раза хуже, но при поддержке Европы они могут пятиться до Днепра еще год. А в это время Трампа будут критиковать за подыгрывание Путину в "его кровавой войне".То есть Трампу тоже не хватает позитивной субъектности. Он ее даже не заявляет, потому что понимает, что не потянет.- Мы не можем изменить внутриполитическую ситуацию в США. В таком случае, какими же должны быть шаги России во внешней политике, чтобы разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем?- Дипломатические усилия растянутся надолго. В течение 2025 года все это будет продолжаться.Россия делает все очень аккуратно, максимально подыгрывая Трампу. В том смысле, что Трамп – наш ненадежный, но единственный актив на Западе. Потому что он реально хочет поладить с Россией и Китаем. Его главный враг – Европа и Евроатлантика (нетрамповский Запад). В этом смысле он может способствовать нашим интересам. Но возможности этого актива ограничены.Мы ведем переговоры и стараемся выстроить отношения с одной четвертью Запада. Три четверти Запада нам по-прежнему противостоят чрезвычайно враждебно. Поэтому мы продолжим вести с Трампом дипломатическую работу. Будем обсуждать с ним космос, Ближний Восток, энергетику, Арктику, глобальную безопасность и даже черта с дьяволом. Надо только понимать, что для развития экономического взаимодействия с США, которое всегда было слабой стороной наших отношений после 1920-1930-х годов, нужно как минимум снятие санкций. А это не даст сделать Конгресс.Повторюсь, мы будем дипломатически поддерживать Трампа, потому что это единственный наш актив на Западе. Это хорошо, что четверть Запада не против нас, потому что остальные резко против нас. Путин правильно делает, что подыгрывает Трампу. Но мирный процесс Трамп не в состоянии довести до конца по причинам, которые я уже изложил.Сотрудничество мы постепенно будем выстраивать. По всем вопросам, кроме Украины. Но Украина – это настолько важная вещь для Евроатлантики, что ею постоянно будут тыкать в нос Трампу. Наплевать на это дело он не может, хотя он бы хотел.Его задача сейчас состоит в следующем – постепенно вывести конфликт на Украине из категории экзистенциального для Запада в разряд какой-то европейской войны, которая не мешает мне поладить с Путиным. Только у него времени на это не хватит. Его обвинят в гибели украинских детей быстрее, чем он успеет объяснить избирателям и элите, что это Америку не интересует. Ему все время не хватает полутора ходов, чтобы эту Евроатлантику побить.Я не говорю, что Трамп уже все проиграл. Просто у него есть существенные проблемы, с которыми он пока никак не может соотнестись. Поговорив с Путиным, он дал интервью Fox News, где даже самый лояльный ведущий задает ему вопросы в духе: "Ну мы же не пойдем России на уступки?". И Трамп вынужден отвечать: "Нет, ни в коем случае, но будет мир".Если бы лояльные ему СМИ были бы так же лояльны его идее мира, они бы спрашивали: "Ну мы же движемся к миру? Мы же заставим этих негодяев из Европы прекратить поддержку этих негодяев из Украины, чтобы не втянуть Америку в третью мировую войну?". Но они этот вопрос не задают. Вот Трамп и играет на этом поле. Как может, так играет.А вообще я неоднократно говорил, что зря он в это ввязался с точки зрения внутриполитической ситуации в США. Ему надо было с самого начала говорить: "Меня эта коррупционная война Байдена не интересует". Да, он бы выдержал шквал критики первые пару месяцев, но на этом бы все закончилось. А поскольку он решил разыграть хитрую комбинацию миротворца, он сталкивается с серьезными проблемами. Ему только Путин говорит: "Мы за мир, но есть нюансы". Остальные же просто говорят: "Нет, Дональд".Тем не менее, для России сейчас ситуация чуть лучше, чем при Байдене. Но если кто-то ждал, что Трамп сможет прогнуть под себя Европу и Конгресс, он глубоко заблуждался. Нет у него такой возможности. Он еще в Америке даже не настоящая власть.- А его преемник может стать реальной властью?- Это очень хороший вопрос. Задача Трампа как раз и состоит в том, чтобы за четыре года так сломать госаппарат и политическую систему США, чтобы следующий президент был не просто республиканцем, а трампистом, и чтобы он уже пришел на готовую почву, где можно делать, что хочешь. Именно поэтому нужен Илон Маск с бензопилой и Дональд Трамп с ручкой.И тут есть еще одна проблема.Трамп предпринимает миротворческие усилия. Но весь этот переговорный процесс, по сути, выстроен внешнеполитическим аппаратом России. А Трамп сейчас как раз разрушает внешнеполитический аппарат США. И один Уиткофф не в состоянии заменить весь Госдеп, как бы этот Госдеп не был ненавистен и нам, и Трампу. Поэтому Трамп должен установить президентскую власть, чтобы его преемник сделал America great again, не встречая никакого сопротивления.Получится или не получится – не знаю. Процесс идет, мы за ним наблюдаем.- Рассекречивание документов об убийстве Кеннеди – это кирпичик в это здание?- Нет. Это вообще ни к чему не приведет. Точнее, это рассекречивание – пустышка, но есть два "но".Во-первых, это огромный козырь для Роберта Кеннеди против собственной семьи. Потому что семья от него отказалась, и это висит грузом на его ноге. А Кеннеди все-таки помог привлечь на сторону Трампа часть левого, но антиистеблишментского электората на сторону Трампа.Во-вторых, это подарок Пателю и частично Рэтклифу для слома аппарата ФБР и ЦРУ, чтобы показать, что они некомпетентны и зачастую ведут грязную игру.И не потому, что они убили Кеннеди. Этого в документах вы не найдете. Вы не увидите заговора ЦРУ и подтверждения теорий, которые распространяли кинематографисты и сам Роберт Кеннеди. Мы даже не увидим подтверждение теории о втором стрелке. Было бы странно, если они оставили в архивах такие документы, даже если это было так. Но некомпетентность ФБР там будет четко показана.А заодно семью Кеннеди припечатают, которая в этой ситуации тоже себя вела не очень хорошо. Да и самого Джона Фицджеральда Кеннеди покажут не ангелом, а таким, каким он был: невоздержанным и сидящим на наркотиках, который не вывел Америку из Карибского кризиса, а вверг ее туда.Об участии Европы в украинском кризисе Быть или не быть европейскому военному альянсу без США?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, джон кеннеди, фбр, цру, украина.ру