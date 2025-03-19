https://ukraina.ru/20250319/1061893308.html

Разрядка 2.0. О чем на самом деле договорились Путин и Трамп

Разрядка 2.0. О чем на самом деле договорились Путин и Трамп - 19.03.2025 Украина.ру

Разрядка 2.0. О чем на самом деле договорились Путин и Трамп

Телефонный разговор Путина и Трампа, который длился 2,5 часа, — это сам по себе хороший сигнал. И по тому, что многие вопросы были на повестке, и по тому, что переговоры были продуктивными.

2025-03-19T11:54

2025-03-19T11:54

2025-03-19T11:55

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И хотя на публику было обнародовано мало информации, если убрать все дипломатические реверансы, по ним все же можно сделать вывод, что стороны стали говорить и слышать друг друга.Это многообещающий старт. Ну и символическая составляющая – организация хоккейного матча между Россией и США – тоже отсылает к временам "разрядки" 70-х прошлого века. Эксперты проанализировали итоги разговора и дали свои прогнозы.Политолог Михаил КарягинТы – мне, я – тебе. Итоги разговора Путина и Трампа. Противоречивые комментарии относительно итогов рекордного по длительности разговора Путина и Трампа в первую очередь указывают на нехватку информации, что позволяет комментаторам трактовать их в "нужном" для них ключе. Сторонники – указывают на успехи, противники – говорят о провале. Подобные оценочные комментарии преждевременны, поэтому необходимо отделить то, что мы точно знаем от того, что мы додумываем. В паблик попало очень малая часть переговоров. Очевидно, что 2,5 часа Путин и Трамп обсуждали не организацию хоккейного матча и рядовой обмен пленными, которые и так периодически проходят между Россией и Украиной. О сущностных договоренностях, достигнутых в ходе этого разговора, можно будет судить в ближайшее время по действиям сторон. Компромиссные решения или получается не все. Стороны пошли друг другу навстречу по символическим, важным и чувствительным вопросам. Путин – по гуманитарным вопросам, что Трамп может объявить как свое достижение. Трамп – по вопросам смягчения давления на Россию, что уже Путин может позиционировать как свою победу. Пока такой формат явно устраивает обе стороны. Украина в роли наблюдателя. Форматы совершенно разные. Украинскую делегацию в Джидде, судя по тому, что мы знаем, довольно жестко ломали по самым чувствительным вопросам. Трампу удалось навязать собственную волю Зеленскому. Формат переговоров Путина и Трампа оказался иным. США не удается в полной мере установить собственное представление о ходе конфликта. По раздраженной реакции Зеленского уже видно, что Киев разочарован перспективами воскресного трехстороннего формата. Теперь у Зеленского крайне сложная задача: попытаться снова сорвать переговорный процесс, при этом не разгневав Трампа, который уже показал, что может быстро отнять поставки вооружений и разведданные. Будет интересно.Историк Борис МячинКратко выскажусь по итогам телефонных переговоров Путина и Трампа. Какие детали показались мне важными на первый взгляд. 1. Белый дом на официальном уровне подтвердил постоянное утверждение автора этого канала, что русско-украинский конфликт "должен был завершиться еще давно". А именно - весной 2022 года, когда стало понятно, что ничего, кроме печальной инерции войны, дальше не будет, - при этом результат никак не изменится и останется в пользу России. Война продолжилась лишь по причине полного отсутствия мозгов как у киевских властей, так и у их трансатлантических спонсоров, сделавших ставку на войну, которая не могла быть выиграна "коллективным Западом" по определению. Но трансатлантические (партнёры) начали щедро снабжать Киев оружием и распространять в медиа нарратив "ничего еще не решено". Этот нарратив как вирус зеркально подцепили не только осколки либеральной интеллигенции, но и русские шизопатриоты. Однако, время показало, что именно автор был прав в своей оценке событий, а его оппоненты не правы. Необходимый результат был действительно получен уже в 2022-м. Россия нанесла превентивный удар, сорвав подготовку Киева к решению донбасского вопроса военным путем, вот и всё. 2. Особое внимание в итогах переговоров, несомненно, привлекает параграф "будущее двусторонних отношений России и США включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность". Со стороны может показаться, что это просто дипломатическая фигня, формальный оммаж Трампу и его экономической политике, кажущейся многим смешной. Но на самом деле это эзопов язык. Этот параграф и является основополагающим. Две крупнокалиберные империи договариваются не о каком-то банальном экономическом сотрудничестве, а именно о крупной политическойсделке "бандитского типа из 90-х" (так будут писать в либеральных газетах). Этот "бандитский" договорнячок перераспределит центры тяжести и выведет капиталы изо всяких карибских офшоров и евросоюзов назад в центры геополитической гравитации. Это порвет в клочья возможности политических противников Путина и Трампа, чаще всего именуемых "глобалистами", "либерал-глобалистами" или как-нибудь так. Я хочу, чтобы вы запомнили эту деталь, запомнили, что это началось 18 марта 2025 года, - потому что политические последствия этой "стрелки" будут колоссальны. 3. На этом стратегическом фоне тактические вопросы, касающиеся Украины и ее будущего, стремительно сворачиваются на уровень мелкокалиберного препятствия, которое должно быть быстро преодолено для перехода к фазе сополярного доминирования. Полюсов может быть два, три, пять, неважно. Важно, что небольшие государства теперь в принципе не смогут паразитировать на ресурсах "пяти семей" и не смогут использовать "крестных отцов" для решения своих проблем с вассалами других "донов". "Доны" не будут слушаться "маленьких, но гордых птичек", а будут руководствоваться принципом"мне плевать на твои жалобы, мы с моим лучшим другом Владимиром делаем Америку и Россию снова великими, а ты знай свое место, холоп, твоя задача прислуживать донам в ложе на хоккейном матче и подавать красный суп, который мы будем есть". Я понимаю, что это звучит брезгливо и "негуманно", но я пытаюсь как можно проще и точнее описать политическую модель, а не соблюсти политкорректность и гуманизм. Говоря совсем просто: и Украине, и Европе грубо приставят к голове дуло пистолета с обеих сторон, заставят заткнуться и подписать договор, отдать какие нужно территории, металлы, еще что-то, всё это уже вторично. Мнение их не будет больше учитываться никогда. Если же холопы будут сопротивляться, им отключат вообще всё: свет, газ, старлинк, разведданные, введут санкции из ада, которых они не выдержат. Россия выдержала именно потому что Россия - это империя, и у нее есть суверенитет, политический, экономический и технологический. А они не выдержат.Политолог Юрий БаранчикРоссия и США договорились о разрядке путём хоккейных матчей. Как сообщают ресурсы Кремля, Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. А теперь серьёзно. Из приятного – в очередной раз подчеркнута необходимость урегулирования долгосрочного, через устранение первопричин кризиса. Перемирие на 30 дней – только с остановкой принудительной мобилизации на Украине (Путина будут славить от Полтавы до Карпат) и перевооружения ВСУ. Отмечены с нашей стороны также "серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области". Тем не менее, мы готовы не бить ближайший месяц украинскую энергетику. Если хохлы тоже не будут. Получается, что теперь вся ответственность за хохлов повешена на Трампа. Если в течение этого месяца по нашим НПЗ что-то полетит, то значит Киев Трампа не ставит ни во что. И, что хуже, Трамп не контролирует ситуацию на Украине, и России, может быть, надо договариваться не с ним. В качестве бонуса мы подарим Киеву 23 тяжело раненых хохлов. Два ключевых момента. Либо Трамп сразу же объявит о новой приостановке снабжения Киева разведданными и оружием - и если мы сможем это верифицировать, то тогда прекратятся наши удары по энергетике. Либо не объявит, и тогда все перемирия и тем более мирные соглашения сдвигаются вправо, как минимум до момента, когда с американо-украинской стороны тоже возникнут некие жесты доброй воли. И главный вопрос, подпишутся ли хохлы под тем, что за них Трамп согласовал с Путиным. Так что главный пункт программы, заключение перемирия, выглядит провалившимся. В пресс-релизе Белого Дома о нём вообще молчат, в Кремле всё свели к описанному выше набору условий, которые попробуй выполнить. Ну и будем на созвоне.Политолог Илья УховГлавным политическим событием последнего времени стал конечно же сегодняшний разговор президентов России и США. Несмотря на то, что многие не очень умные надо сказать комментаторы завышали ожидания от разговора, его важность проистекает из самого формата проведения. Чтобы там не говорили про Трампа, но он сто процентов не "пророссийский" лидер и имеет на уме лишь интересы собственного государства. И тем не менее он решил что нужно говорить с Россией напрямую, не привлекая своих украинских миньонов. Также как не привлекая и европейских миньонов, которые из штанов лезут, пытаясь как-то продать Трампу идею бесконечной войны с Россией. Но напрасно – Россия выдержала беспрецедентный многолетний накат всего коллективного Запада. Трамп понял, что ни дальнейшая накачка Киева оружием, ни передача огромных денег, большая часть которых улетала в бездонную коррупционную трубу окружения Зеленского, все это не принесло бы им желанной победы над Россией. Собственно вот эта упертость, жесткость и неуступчивость России и лично президента Путина принесла успех и на дипломатическом фронте, фактически спровоцировала раскол позиции коллективного Запада и начало реального принуждения укронацистов к миру. Нельзя забывать, что все внешние выгодные нам проявления на публичном треке стали возможным благодаря подвигу наших ребят на фронте и не менее героическому подвигу рабочих и инженеров предприятий ВПК и всей промышленности в тылу. А теперь по существу. Никакого быстрого, с выламыванием рук 30-дневного как бы "перемирия" не будет – а будет лишь остановка ударов по энерго-инфраструктуре. Киевский режим надеялся в случае нашего согласия зализать раны и подлатать подразделения на фронте, дать войскам передышку и накопить силы для очередной авантюры, а-ля Курск. Либо в случае нашего закономерного отказа обвинить Россию в "срыве" переговоров и потребовать коллективно вместе с ЕСовскими поджигателями войны от США включения поставок на полную мощность. Но не вышло. По сути подтверждены важнейшие моменты: а) Переговоры идут без участия Украины; б) Россия и США готовы продвигать совместные экономические проекты; в) Мяч вновь на стороне киевского режима, у которого резко сужается окно возможностей для отказа от переговоров. Зеленского американцы теперь будут к чему-то принуждать (это "что-то" думаю содержалось в основной непубличной части разговора Путина и Трампа).Украинский политолог Константин БондаренкоЧитаю украинских политических экспертов. Переговоры Трампа и Путина в их понимании сводятся к тому, что "если Трамп поступает не так, как нам нравится, значит, Трамп проиграл". Большинство из них не могут постичь трех истин: 1. Украина - не пуп земли и интересы сторон не сходятся только на Украине; 2. Трамп защищает не интересы Украины, а интересы США, как он их понимает; и концепция национальных интересов США в редакции Трампа очень сильно отличается от концепции в редакции Байдена; 3. Для понимания логики Трампа следует мыслить не категориями геополитики, а категориями геоэкономики. А тем, кто не осознал данные моменты и до сих пор верит в сказки про "ни слова об Украине без Украины", прошу передать песню барда Вадима Народицкого "Твій біль нікого…". Извините за эстетику.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаКратко ИТОГИ. а) Перемирия естественно нет... б) Стороны договорились не разрушать (по их мнению) их будущее совместное имущество - порты и энергетику... в) Мир (по их мнению) будет по итогам раздела... г) Мы же сами сказали, что хотим сперва мир на море и в энергетике - значит есть повод сказать "перемога"! д) США может сказать "перемога" - ибо прямо во время звонка Путин дал ЦУ на частичное "перемирие"... е) РФ может сказать "перемога" ибо приступают с США к дележу Украины... Значит еще 2 недели все будут информационно фонить... пока за кулисами в Саудии будут делить... Потом выкатят ультиматум о капитуляции... и дальше начнется...О том, что важно в переговорах Путина и Трампа - в интервью Петра Акопова "Петр Акопов: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах"

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сша

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз, впк, эксклюзив