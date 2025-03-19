https://ukraina.ru/20250319/1061899468.html

"Это неприемлемо": министр обороны ФРГ раскритиковал договорённости Трампа и Путина по Украине

"Это неприемлемо": министр обороны ФРГ раскритиковал договорённости Трампа и Путина по Украине - 19.03.2025 Украина.ру

"Это неприемлемо": министр обороны ФРГ раскритиковал договорённости Трампа и Путина по Украине

Официальный Берлин считает неприемлемыми условия Москвы для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает РИА Новости.

2025-03-19T12:39

2025-03-19T12:39

2025-03-19T12:39

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По итогам состоявшегося 18 марта телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пресс-служба Кремля сообщила, что Москва считает ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.Писториус уверен, что Россия желает прекратить иностранную поддержку Украины и помешать её возможности "защищаться в случае нового нападения во время перемирия".Российское информагенство напомнило, что Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В начале февраля официальный представитель правительства ФРГ заявил журналистам о выделении Украине немецкой помощи с начала СВО на сумму около 44 миллиардов евро.Немецкий оружейный концерн Rheinmetall сообщил о росте общего объема продаж в 2024 финансовом году на 36% до 9,751 миллиарда евро. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений для ВСУ, включая произведённые концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, напомнило российское издание.Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте - в том числе поставками оружия и подготовкой украинских военнослужащих. Кремль заявлял, что накачивание Украины западным оружием вредит переговорам о мире.Подробности беседы лидеров США и России представлены в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, борис писториус, вооруженные силы украины, нато, международные отношения, международная политика, всу, переговоры, военная помощь, сво, перемирие