"Это неприемлемо": министр обороны ФРГ раскритиковал договорённости Трампа и Путина по Украине - 19.03.2025 Украина.ру
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"Это неприемлемо": министр обороны ФРГ раскритиковал договорённости Трампа и Путина по Украине
"Это неприемлемо": министр обороны ФРГ раскритиковал договорённости Трампа и Путина по Украине - 19.03.2025 Украина.ру
"Это неприемлемо": министр обороны ФРГ раскритиковал договорённости Трампа и Путина по Украине
Официальный Берлин считает неприемлемыми условия Москвы для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает РИА Новости.
2025-03-19T12:39
2025-03-19T12:39
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нато
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По итогам состоявшегося 18 марта телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пресс-служба Кремля сообщила, что Москва считает ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.Писториус уверен, что Россия желает прекратить иностранную поддержку Украины и помешать её возможности "защищаться в случае нового нападения во время перемирия".Российское информагенство напомнило, что Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В начале февраля официальный представитель правительства ФРГ заявил журналистам о выделении Украине немецкой помощи с начала СВО на сумму около 44 миллиардов евро.Немецкий оружейный концерн Rheinmetall сообщил о росте общего объема продаж в 2024 финансовом году на 36% до 9,751 миллиарда евро. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений для ВСУ, включая произведённые концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, напомнило российское издание.Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте - в том числе поставками оружия и подготовкой украинских военнослужащих. Кремль заявлял, что накачивание Украины западным оружием вредит переговорам о мире.Подробности беседы лидеров США и России представлены в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, борис писториус, вооруженные силы украины, нато, международные отношения, международная политика, всу, переговоры, военная помощь, сво, перемирие
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины, НАТО, международные отношения, Международная политика, ВСУ, переговоры, военная помощь, СВО, перемирие

"Это неприемлемо": министр обороны ФРГ раскритиковал договорённости Трампа и Путина по Украине

12:39 19.03.2025
 
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look PressБорис Писториус
Борис Писториус
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
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Официальный Берлин считает неприемлемыми условия Москвы для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает РИА Новости.
По итогам состоявшегося 18 марта телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пресс-служба Кремля сообщила, что Москва считает ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.
"Это неприемлемо. Прекращение огня - это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого. Сейчас речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия", - заявил Писториус в эфире немецкого телеканала ZDF.
Писториус уверен, что Россия желает прекратить иностранную поддержку Украины и помешать её возможности "защищаться в случае нового нападения во время перемирия".
Российское информагенство напомнило, что Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В начале февраля официальный представитель правительства ФРГ заявил журналистам о выделении Украине немецкой помощи с начала СВО на сумму около 44 миллиардов евро.
Трамп в аэропорту
11:56
Трамп верит в полное прекращение боевых действий и "сделку" по УкраинеПолное прекращение боевых действий возможно в свете договорённостей, достигнутых 18 марта президентами США и России. Об этом в интервью изданию Washington Examiner заявил Дональд Трамп.
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall сообщил о росте общего объема продаж в 2024 финансовом году на 36% до 9,751 миллиарда евро. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений для ВСУ, включая произведённые концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, напомнило российское издание.
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте - в том числе поставками оружия и подготовкой украинских военнослужащих. Кремль заявлял, что накачивание Украины западным оружием вредит переговорам о мире.
Подробности беседы лидеров США и России представлены в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
 
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