Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области - 19.03.2025 Украина.ру
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Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области
Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области - 19.03.2025 Украина.ру
Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в интервью CNN признался, что российские войска "почти полностью выкинули" ВСУ из Курской области. Об этом издание сообщило 19 марта
2025-03-19T13:35
2025-03-19T13:45
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александр сырский
вооруженные силы украины
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По его словам, ситуация на поле боя для украинских военных сложная. Стоит напомнить, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские войска провели в Курской области "плановую передислокацию" и отошли на более выгодные рубежи обороны. А до этого главком ВСУ Александр Сырский назвал отступление украинских подразделений с территории РФ "маневром".Не успели ВСУ покинуть Курскую область и собрать себя по частям, как уже попытались пойти на провокацию в виде вторжения в Белгородскую область. О том, что из этого вышло — в публикации Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.* Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, россия, курская область, украина, алексей гончаренко, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Россия, Курская область, Украина, Алексей Гончаренко, Рустем Умеров, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ

Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области

13:35 19.03.2025 (обновлено: 13:45 19.03.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / EuropeanSolidarity
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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в интервью CNN признался, что российские войска "почти полностью выкинули" ВСУ из Курской области. Об этом издание сообщило 19 марта
По его словам, ситуация на поле боя для украинских военных сложная.
"И да, Россия практически полностью выкинула нас из Курской области", — отметил Гончаренко*.
Стоит напомнить, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские войска провели в Курской области "плановую передислокацию" и отошли на более выгодные рубежи обороны. А до этого главком ВСУ Александр Сырский назвал отступление украинских подразделений с территории РФ "маневром".
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Не успели ВСУ покинуть Курскую область и собрать себя по частям, как уже попытались пойти на провокацию в виде вторжения в Белгородскую область. О том, что из этого вышло — в публикации Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаАлексей ГончаренкоРустем УмеровАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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