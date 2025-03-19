Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области
13:35 19.03.2025 (обновлено: 13:45 19.03.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / EuropeanSolidarity
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / EuropeanSolidarity
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в интервью CNN признался, что российские войска "почти полностью выкинули" ВСУ из Курской области. Об этом издание сообщило 19 марта
По его словам, ситуация на поле боя для украинских военных сложная.
"И да, Россия практически полностью выкинула нас из Курской области", — отметил Гончаренко*.
Стоит напомнить, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские войска провели в Курской области "плановую передислокацию" и отошли на более выгодные рубежи обороны. А до этого главком ВСУ Александр Сырский назвал отступление украинских подразделений с территории РФ "маневром".
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* Признан в РФ террористом и экстремистом.