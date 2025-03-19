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Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области

Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области - 19.03.2025 Украина.ру

Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в интервью CNN признался, что российские войска "почти полностью выкинули" ВСУ из Курской области. Об этом издание сообщило 19 марта

2025-03-19T13:35

2025-03-19T13:35

2025-03-19T13:45

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По его словам, ситуация на поле боя для украинских военных сложная. Стоит напомнить, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские войска провели в Курской области "плановую передислокацию" и отошли на более выгодные рубежи обороны. А до этого главком ВСУ Александр Сырский назвал отступление украинских подразделений с территории РФ "маневром".Не успели ВСУ покинуть Курскую область и собрать себя по частям, как уже попытались пойти на провокацию в виде вторжения в Белгородскую область. О том, что из этого вышло — в публикации Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.* Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20250319/1061899085.html

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новости, россия, курская область, украина, алексей гончаренко, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, всу, потери всу