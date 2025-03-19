Украинские псевдоволонтеры попались на торговле "гуманитарными" автомобилями для ВСУ - 19.03.2025 Украина.ру
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Украинские псевдоволонтеры попались на торговле "гуманитарными" автомобилями для ВСУ
Украинские псевдоволонтеры попались на торговле "гуманитарными" автомобилями для ВСУ - 19.03.2025 Украина.ру
Украинские псевдоволонтеры попались на торговле "гуманитарными" автомобилями для ВСУ
Разоблачены несколько украинских преступных группировок, участники которых зарабатывали на продаже автомобилей, полученных по линии гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом 19 марта сообщила Нацполиция Украины
2025-03-19T14:12
2025-03-19T14:12
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"Среди организаторов сделок - руководитель и работники благотворительной организации, а также ряд псевдоволонтеров на территории Днепропетровской и Хмельницкой областей. В общей сложности восемь фигурантов получили подозрения по факту незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли. За совершенное им может грозить до семи лет заключения", - сказано в официальном сообщении.Украинская полиция в Днепропетровской области пресекла деятельность преступной группы. В ней состояли три родных брата.По её сведениям, в январе-феврале 2024 года фигуранты ввезли и продали по такой схеме 10 автомобилей с европейской регистрацией на более чем на 800 тыс грн (около $19 тыс).Двоих участников преступной группы правоохранители задержали во время продажи пяти транспортных средств на общую сумму $23 тыс. До этого хмельницкие деятели успели продать "гуманитарных" автомобилей на более чем на 1,2 млн грн (около $29 тыс).Правоохранители провели более 20 обысков в Днепропетровской, Львовской, Черкасской и Хмельницкой областях и изъяли 16 автомобилей. Также найдена документация с бухгалтерией, средства в разных валютах, мобильные телефоны и прочее, изобличающее торговцев.О криминальном прошлом одесского "волонтёра" и "активиста" издание Украина.ру напомнило в публикации Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе
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новости, хмельницкая область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, нацполиция, новости украины, мошенники, криминал, всу, пошлина, волонтеры, благотворительность, сво
Новости, Хмельницкая область, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, Новости Украины, мошенники, криминал, ВСУ, пошлина, волонтеры, благотворительность, СВО

Украинские псевдоволонтеры попались на торговле "гуманитарными" автомобилями для ВСУ

14:12 19.03.2025
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Разоблачены несколько украинских преступных группировок, участники которых зарабатывали на продаже автомобилей, полученных по линии гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом 19 марта сообщила Нацполиция Украины
"Среди организаторов сделок - руководитель и работники благотворительной организации, а также ряд псевдоволонтеров на территории Днепропетровской и Хмельницкой областей. В общей сложности восемь фигурантов получили подозрения по факту незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли. За совершенное им может грозить до семи лет заключения", - сказано в официальном сообщении.
Украинская полиция в Днепропетровской области пресекла деятельность преступной группы. В ней состояли три родных брата.
"Используя благотворительную организацию, члены группировки организовали незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил Украины по упрощенной процедуре и без уплаты таможенных платежей", - отметили в Нацполиции.
По её сведениям, в январе-феврале 2024 года фигуранты ввезли и продали по такой схеме 10 автомобилей с европейской регистрацией на более чем на 800 тыс грн (около $19 тыс).
"По схожему плану незаконного ввоза и продажи автомобилей "работали" должностные лица одной из благотворительных организаций в Хмельницкой области. Злоумышленники временно регистрировали транспортные средства на подконтрольные фонды как гуманитарную помощь на нужды армии, а затем реализовывали их за наличные деньги в размере от 5 500 до 6 500 долларов за единицу", - рассказали в украинской Нацполиции.
Двоих участников преступной группы правоохранители задержали во время продажи пяти транспортных средств на общую сумму $23 тыс. До этого хмельницкие деятели успели продать "гуманитарных" автомобилей на более чем на 1,2 млн грн (около $29 тыс).
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О криминальном прошлом одесского "волонтёра" и "активиста" издание Украина.ру напомнило в публикации Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе
 
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