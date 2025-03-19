https://ukraina.ru/20250319/1061903333.html

Украинские псевдоволонтеры попались на торговле "гуманитарными" автомобилями для ВСУ

Украинские псевдоволонтеры попались на торговле "гуманитарными" автомобилями для ВСУ - 19.03.2025 Украина.ру

Украинские псевдоволонтеры попались на торговле "гуманитарными" автомобилями для ВСУ

Разоблачены несколько украинских преступных группировок, участники которых зарабатывали на продаже автомобилей, полученных по линии гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом 19 марта сообщила Нацполиция Украины

2025-03-19T14:12

2025-03-19T14:12

2025-03-19T14:12

новости

хмельницкая область

украина

днепропетровская область

вооруженные силы украины

нацполиция

новости украины

мошенники

криминал

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061902735_0:37:1007:603_1920x0_80_0_0_1a902191e6fe1af99fe1cfb4db119309.jpg

"Среди организаторов сделок - руководитель и работники благотворительной организации, а также ряд псевдоволонтеров на территории Днепропетровской и Хмельницкой областей. В общей сложности восемь фигурантов получили подозрения по факту незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли. За совершенное им может грозить до семи лет заключения", - сказано в официальном сообщении.Украинская полиция в Днепропетровской области пресекла деятельность преступной группы. В ней состояли три родных брата.По её сведениям, в январе-феврале 2024 года фигуранты ввезли и продали по такой схеме 10 автомобилей с европейской регистрацией на более чем на 800 тыс грн (около $19 тыс).Двоих участников преступной группы правоохранители задержали во время продажи пяти транспортных средств на общую сумму $23 тыс. До этого хмельницкие деятели успели продать "гуманитарных" автомобилей на более чем на 1,2 млн грн (около $29 тыс).Правоохранители провели более 20 обысков в Днепропетровской, Львовской, Черкасской и Хмельницкой областях и изъяли 16 автомобилей. Также найдена документация с бухгалтерией, средства в разных валютах, мобильные телефоны и прочее, изобличающее торговцев.О криминальном прошлом одесского "волонтёра" и "активиста" издание Украина.ру напомнило в публикации Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе

https://ukraina.ru/20241023/1058302810.html

хмельницкая область

украина

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, хмельницкая область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, нацполиция, новости украины, мошенники, криминал, всу, пошлина, волонтеры, благотворительность, сво