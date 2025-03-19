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Путин и Трамп договариваются о том, что Украине разрешат подписать. Украинские эксперты о перемирии

Путин и Трамп договариваются о том, что Украине разрешат подписать. Украинские эксперты о перемирии - 19.03.2025 Украина.ру

Путин и Трамп договариваются о том, что Украине разрешат подписать. Украинские эксперты о перемирии

На Украине начинают догадываться, что все пропало. Большие игроки делят украинские активы, а Киев наблюдает и уже согласен на все. Но кто-то все еще считает реальным обрести знаменитые "кружевные трусики"...

2025-03-19T12:30

2025-03-19T12:30

2025-03-19T12:30

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Идея Трампа о 30-дневном перемирии была "сырой", поэтому Владимир Путин выдвинул контраргументы, сказав о "нюансах", считает украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, первоначально же в этой "идее без нюансов" главным было то, что "Украина в принципе согласна на перемирие – на то, которое американцы предложили, и не то, которое предложили французы и британцы" (те предлагают частичное, только в воздухе и на море – Ред.)."Идея была в том, чтобы убрать Европу из этого процесса", - сказал Карасев в эфире канала Politeka. По его словам, нюансы есть у всех сторон, их надо свести к общему знаменателю, но план Трампа в том, чтобы за 30 дней подготовить уже полноценное перемирие, сделать так, чтобы боевые действия не возобновились.Эксперт предположил, что если все пойдет по плану, то в мае Верховная Рада может назначить выборы президента или еще и референдум вместе с выборами, а уже осенью будет заключен мирный договор."Вот какой план у Трампа. Он спешит, ему надо это все сделать, потому что без этого он не двинется дальше, у него будут только нарастать проблемы, ему будут вставлять палки в колеса. Он это прекрасно понимает", - заявил Карасев. Он пояснил, что поэтому для Трампа важно сейчас "оторвать Украину от Европы, от европейских глобалистов, евроглобалистов - Макрона и Стармера, прежде всего, чтобы они не путались со своими планами".Политолог подчеркнул, что евроглобалисты уже оказались в ловушке – "они же поддержали перемирие, думали, что Путин откажется, а Путин не отказался". Пока идея перемирия является политическим лозунгом, но может превратиться в режим прекращения огня – а это уже комплекс соответствующих мер.По словам Карасева, Трамп не заинтересован тянуть время, ему нужно закончить украинский конфликт осенью, "иначе он проиграет все… и Канаду, и Гренландию". А России все равно – русские будут наступать и дальше. Однако большая война России тоже не нужна. И Трампу, и Путину нужно закончить войну достойно, а Киеву в этих условиях необходимо принимать правильные решения, указал политолог.Пока, по его мнению, в Киеве выбрали вариант завершать войну "по Трампу", а не "по-европейски" - пометались, но убедились, что серьезной помощи от Европы ожидать не приходится.Поскольку Трампу эта сделка нужна, то теперь для этого он будет работать с Украиной (с киевским режимом – Ред.), резюмировал Карасев.Обсуждают на Украине и возможные направления, по которым стороны (Россия и США) могут достичь договоренности. Пока тут все туманно. Комментируя в эфире одного из ютуб-каналов будто бы "слитый" в медиапространство "план Трампа", украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что это, скорее, не план, а "перечень направлений - с трактовкой, как это может решаться"."Многие из них, кстати, правдоподобны", - отметил эксперт, добавив, что, тем не менее, остается вопрос, не является ли это просто очередным "зондажным вбросом" с целью изучения реакции экспертного сообщества, журналистов и политиков на подобного рода варианты решений. Такое изучение настроений хорошо организовано и ведется регулярно.Ермолаев выделил в очередном перечне направлений алгоритм, знакомый по истории с Крымом. Тогда, по его мнению, произошел негласный обмен Крыма на продвижение Киева в направлении "евроассоциации" и пр. А сейчас прослеживается намерение обменять форсированную подготовку Украины к членству в ЕС к 2030 году - "в случае наступления мира и в случае, если снимется угроза продолжения войны"."Учитывая, что у нас есть опыт 2014 года, вот этот пункт очень правдоподобен", - сказал Ермолаев. По его словам, взрывоопасный (во всяком случае, для украинского общества) вопрос территорий могут вообще "отложить на потом".Что до сегодняшнего момента, то политолог отметил, что "мы находимся на этапе кульминации, и точкой этой кульминации является не Донбасс, а именно Курск" - от того, как решится судьба Курского плацдарма, многое будет зависеть, "этот вопрос стал торговым".В целом же, считает Ермолаев, у Украины (у киевского режима – Ред.) сейчас есть реальный шанс ускоренно войти в европейский проект - в Евросоюз.В свою очередь, украинский политолог Руслан Бортник отметил важность вопроса о территориях и важность вопроса Запорожской АЭС – без ее возвращения украинская система будет энергодефицитной в течение, как минимум, ближайших 5-7 лет. Есть вариант покупать электроэнергию у России, но такое решение, по мнению эксперта, для украинской власти будет токсичным с политической точки зрения.Поэтому, продолжил Бортник, борьба за ЗАЭС будет важным пунктом в переговорах (и — да, вопрос обсуждается), как и борьба за черноморские порты. По его словам, США хотят получить физический контроль над черноморскими портами, в этом также заинтересована Франция, да и Китай тоже. Россия и тут выдвинет свои условия.Вообще эти вопросы соответствуют не соглашению о перемирии, но соглашению о стратегическом мире (пусть оно и будет называться "соглашением о перемирии"), о новом геостратегическом балансе. Украинское руководство думало, что в результате переговоров в Джидде перебросило раскаленное ядро в руки американцев и русских, но может случиться так, что они это ядро удержат и предложат Киеву просто подписать то, что они напишут, сказал политолог.По словам Бортника, "мир может быть внезапным как инфаркт или инсульт, но инфаркт или инсульт это будет для нашей политической системы, не для других политических систем".Политолог также отметил, что сегодня нельзя полностью исключить "сценарий, при котором в течение следующих недель США и Россия что-то подпишут конкретное абсолютно по Украине, и нам (киевскому режиму — Ред.) скажут – вот там внизу можете подписать, а еще можете подписать соглашение о полезных ископаемых".Бортник добавил, что отказаться Киеву будет тяжело – "мы (киевский режим – Ред.) практически не можем сопротивляться сегодня давлению со стороны США…".Вот такая "независимость".Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что сейчас идет разговор с РФ о разделе активов."У патриотической общественности, к слову, от этого случился приступ падучей - как мол это так, наши активы и решают без нас…", - отметил в своем блоге находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский. И продолжил: "Ну, вот точно также, как "без нас" вписали в Конституцию НАТО, "без нас" решили разрушить православие и запретить говорить по-русски на улицах Франковска, "без нас" решили, что нам надо воевать с РФ".Теперь же, по мнению опального нардепа, "фактически, Украина согласна на все". Он посоветовал согражданам не попадаться ТЦК - "все скоро закончится".Впрочем, не все столь же оптимистично настроены. Комментируя известные общественности итоги переговоров лидеров США и РФ, украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян сделала такой вывод: "в общем и целом стороны остались при своих, война продолжается".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры"

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, вадим карасев, ес, верховная рада, запорожская аэс, эксклюзив