https://ukraina.ru/20250319/1061899085.html

Совет инструктора сдаваться или смена имиджа: истории побега вэсэушников

Совет инструктора сдаваться или смена имиджа: истории побега вэсэушников - 19.03.2025 Украина.ру

Совет инструктора сдаваться или смена имиджа: истории побега вэсэушников

Попавший в плен в Курской области солдат ВСУ Юрий Конограй в комментарии агентству РИА Новости сообщил, что инструктор по тактической медицине во время обучения советовал при патовой ситуации сразу сдаваться ВС РФ. Между тем украинский военный Сергей Чумарный рассказал изданию, что для побега из армии переоделся в гражданского

2025-03-19T12:32

2025-03-19T12:32

2025-03-19T12:32

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В среду, 19 марта, агентство опубликовало слова Конограя, который заявил, что его "учитель по тактической медицине во время обучения" дал пару ценных советов. По словам украинского военного, именно из-за них при приближении российских бойцов он заявил сослуживцам, что не будет стрелять, а сразу сдастся в плен.Кроме того, Конограй рассказал, что его пытались мобилизовать еще полгода назад, однако тогда он смог откупиться за 2,5 тысячи долларов. Позднее его вновь поймали и отвезли в другой военкомат, впоследствии военного направили в Курскую область в составе штурмового батальона "Скала".Он заявил, что мобилизованных украинцев, попавших в батальон "Скала", командиры фактически отправляли на убой. По словам Конограя, офицеры "Скалы" "могли куда угодно, в любую учебку заехать, и так пальцами щелкнуть — 50-100 человек им все время отдавали"."Если ты в "Скалу" попадаешь, это уже мясники. У меня много друзей там погибло. <...>[Командиры] посылают кучу людей на убой и они этим пиарятся", — уточнил украинский военнослужащий. Агентство РИА Новости также рассказало историю другого солдата ВСУ под именем Сергей Чумарный. Он сообщил, что для побега из армии переоделся в гражданского, его укрыли у себя мирные жители Дачного в Донецкой Народной Республике (ДНР), ждавшие прихода ВС РФ. По словам украиснкого военного, однажды ему и группе мирных жителей пришлось 10 дней прятаться в подвале из-за обстрелов и налетов дронов ВСУ. Дождавшись прихода ВС РФ, он добровольно сдался, сразу признавшись, что служил в украинской армии.Между тем глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что солдат ВСУ, которые были насильно мобилизованы, привозят на передовую в наручниках, чтобы избежать дезертирства. Тем временем киевский режим не оставляется попыток устроить России провокации. Например, сегодня, 19 марта, стало известно, что накануне прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.

https://ukraina.ru/20250319/1061893018.html

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курская область

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новости, россия, курская область, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, всу