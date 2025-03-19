Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Во вторник, 18 марта, ВСУ попытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, на стыке Белгородской и Курской областей. В рядах штурмовиков была замечена группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В ночь на 18 марта противник начал стягивать к границе технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, после чего перешел в наступление, сообщил эксперт.
"Атака осуществлялась силами двух маневренных групп с приданной боевой техникой, штурмовая пехота при этом использовала квадроциклы. Но уже к 10 утра она была отбита", — подчеркнул Алехин.
Он уточнил, что в Краснояружском районе "было произведено пять артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов", нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Он также отметил, что в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате три человека получили ранения. Основательные повреждения получило здание местной школы", — сказал Алехин.
Он отметил важную деталь: при попытке прорыва белгородского приграничья в рядах украинских штурмовиков была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Ранее подобная картина наблюдалась на Южно-Донецком направлении в районе Константинополя, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.
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