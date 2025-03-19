Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу - 19.03.2025 Украина.ру
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Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу
Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу - 19.03.2025 Украина.ру
Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу
Во вторник, 18 марта, ВСУ попытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, на стыке Белгородской и Курской областей. В рядах штурмовиков была замечена группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-19T05:45
2025-03-19T05:45
новости
краснояружский район
курская область
белгородская область
геннадий алехин
наступление
атака
всу
сво
вячеслав гладков
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В ночь на 18 марта противник начал стягивать к границе технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, после чего перешел в наступление, сообщил эксперт.Он уточнил, что в Краснояружском районе "было произведено пять артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов", нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Он также отметил, что в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате три человека получили ранения. Основательные повреждения получило здание местной школы", — сказал Алехин.Он отметил важную деталь: при попытке прорыва белгородского приграничья в рядах украинских штурмовиков была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Ранее подобная картина наблюдалась на Южно-Донецком направлении в районе Константинополя, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.О том, может ли агрессивная риторика Великобритании и Евросоюза подорвать диалог о завершении украинского кризиса — в материале "Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине".
https://ukraina.ru/20250318/1061874961.html
краснояружский район
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новости, краснояружский район, курская область, белгородская область, геннадий алехин, наступление, атака, всу, сво, вячеслав гладков, обстрелы, бпла, женщины, спецоперация
Новости, Краснояружский район, Курская область, Белгородская область, Геннадий Алехин, наступление, атака, ВСУ, СВО, Вячеслав Гладков, обстрелы, БПЛА, женщины, Спецоперация

Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу

05:45 19.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
ВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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Во вторник, 18 марта, ВСУ попытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, на стыке Белгородской и Курской областей. В рядах штурмовиков была замечена группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В ночь на 18 марта противник начал стягивать к границе технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, после чего перешел в наступление, сообщил эксперт.

"Атака осуществлялась силами двух маневренных групп с приданной боевой техникой, штурмовая пехота при этом использовала квадроциклы. Но уже к 10 утра она была отбита", — подчеркнул Алехин.

Он уточнил, что в Краснояружском районе "было произведено пять артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов", нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Он также отметил, что в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате три человека получили ранения. Основательные повреждения получило здание местной школы", — сказал Алехин.
Он отметил важную деталь: при попытке прорыва белгородского приграничья в рядах украинских штурмовиков была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Ранее подобная картина наблюдалась на Южно-Донецком направлении в районе Константинополя, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.
О том, может ли агрессивная риторика Великобритании и Евросоюза подорвать диалог о завершении украинского кризиса — в материале "Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине".
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Вчера, 15:26
"Немыслимое 2.0" опять в Европе. Украинцев планируют использовать против России, как пушечное мясо Летом этого года исполнится 80 лет отказа англосаксов от операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable) — двух планов войны (наступательного, затем оборонительного) Великобритании и США с СССР уже летом 1945 года.
 
НовостиКраснояружский районКурская областьБелгородская областьГеннадий АлехиннаступлениеатакаВСУСВОВячеслав ГладковобстрелыБПЛАженщиныСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу
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