https://ukraina.ru/20250319/1061886539.html

Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу

Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу - 19.03.2025 Украина.ру

Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу

Во вторник, 18 марта, ВСУ попытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района, на стыке Белгородской и Курской областей. В рядах штурмовиков была замечена группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-19T05:45

2025-03-19T05:45

2025-03-19T05:45

новости

краснояружский район

курская область

белгородская область

геннадий алехин

наступление

атака

всу

сво

вячеслав гладков

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В ночь на 18 марта противник начал стягивать к границе технику и личный состав, скрытно приступил к разминированию в районе приграничных сел Прилесье, Графовка и Демидовка, после чего перешел в наступление, сообщил эксперт.Он уточнил, что в Краснояружском районе "было произведено пять артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов", нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Он также отметил, что в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате три человека получили ранения. Основательные повреждения получило здание местной школы", — сказал Алехин.Он отметил важную деталь: при попытке прорыва белгородского приграничья в рядах украинских штурмовиков была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Ранее подобная картина наблюдалась на Южно-Донецком направлении в районе Константинополя, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.О том, может ли агрессивная риторика Великобритании и Евросоюза подорвать диалог о завершении украинского кризиса — в материале "Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине".

https://ukraina.ru/20250318/1061874961.html

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новости, краснояружский район, курская область, белгородская область, геннадий алехин, наступление, атака, всу, сво, вячеслав гладков, обстрелы, бпла, женщины, спецоперация