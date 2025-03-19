Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область
Во вторник, 18 марта, российские подразделения отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область. Украинские войска осуществили пять атак на регион. Об этом накануне сообщило Минобороны
В публикации уточняется, что попытки вторжения в российский регион были произведены "для создания негативного фона вокруг переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив американского президента Дональда Трампа".
"Киевский режим предпринял попытку вторжения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак", — говорится в заявлении военного ведомства.
В сообщении также отмечается, что первая попытка была совершена ранним утром, а пятая — уже вечером, после начала переговоров. Также Минобороны сообщили, что ВСУ задействовали в провокации до 200 украинских боевиков и 29 единиц техники.
"Действиями подразделений прикрытия госграницы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения государственной границы не допущено", — заявили в министерстве.
10:33"Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии КиеваКиевский режим всегда будет препятствовать договоренностям между Россией и СЩА. Такое мнение 19 марта в своей статье для портала "Смотрим.ру" высказал председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, которое было согласовано в ходе переговоров между Россией и США. Однако, глава киевского режима внес одно важное уточнение. Подробнее об этом — в публикации Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре.