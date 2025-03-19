https://ukraina.ru/20250319/1061894622.html

Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область - 19.03.2025 Украина.ру

Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

Во вторник, 18 марта, российские подразделения отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область. Украинские войска осуществили пять атак на регион. Об этом накануне сообщило Минобороны

2025-03-19T11:12

2025-03-19T11:12

2025-03-19T11:12

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переговоры

вс рф

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В публикации уточняется, что попытки вторжения в российский регион были произведены "для создания негативного фона вокруг переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив американского президента Дональда Трампа". В сообщении также отмечается, что первая попытка была совершена ранним утром, а пятая — уже вечером, после начала переговоров. Также Минобороны сообщили, что ВСУ задействовали в провокации до 200 украинских боевиков и 29 единиц техники. "Действиями подразделений прикрытия госграницы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения государственной границы не допущено", — заявили в министерстве.Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, которое было согласовано в ходе переговоров между Россией и США. Однако, глава киевского режима внес одно важное уточнение. Подробнее об этом — в публикации Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре.

https://ukraina.ru/20250319/1061893127.html

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