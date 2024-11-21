Словаки и чехи собрали и передали деньги пострадавшим жителям Курской области - 21.11.2024 Украина.ру
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Словаки и чехи собрали и передали деньги пострадавшим жителям Курской области
Словаки и чехи собрали и передали деньги пострадавшим жителям Курской области - 21.11.2024 Украина.ру
Словаки и чехи собрали и передали деньги пострадавшим жителям Курской области
Граждане Словакии и Чехии собрали и передали 50 тысяч евро жителям Курской области, пострадавшим из-за агрессии украинских боевиков. Об этом сообщил российский телеканал "Звезда".
2024-11-21T10:18
2024-11-21T10:19
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курская область
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Гуманитарная акция получила широкую поддержку в Словакии. К ней присоединились также граждане Чехии."Средства были переданы из Братиславы в Москву по дипломатическим каналам",- сказано в сообщении.Также отмечено, что инициаторы акции лично приехали в Москву и встретились с представителями Курской области при российском правительстве. Телеканал опубликовал фрагмент торжественной церемонии передачи денежных средств для пострадавших жителей области.Накануне глава правительства Словакии резко осудил решение президента США Джозефа Байдена наносить ракетные удары по России ракетами ATACMS с украинской территории. Роберт Фицо заявил, что такой шаг провоцирует эскалацию военного конфликта, угрожающего безопасности Европы. Он также подверг критике Еврокомиссию и правительства стран ЕС за услужливость перед Вашингтоном.СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Подробности в публикации "Это беспрецедентная эскалация": премьер Словакии осудил Байдена, решившего обстреливать Россию из ATACMS
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новости, словакия, курская область, чехия, еврокомиссия, ес, кто, мирные жители, гуманитарная помощь, россия
Новости, Словакия, Курская область, Чехия, Еврокомиссия, ЕС, КТО, мирные жители, гуманитарная помощь, Россия

Словаки и чехи собрали и передали деньги пострадавшим жителям Курской области

10:18 21.11.2024 (обновлено: 10:19 21.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Граждане Словакии и Чехии собрали и передали 50 тысяч евро жителям Курской области, пострадавшим из-за агрессии украинских боевиков. Об этом сообщил российский телеканал "Звезда".
Гуманитарная акция получила широкую поддержку в Словакии. К ней присоединились также граждане Чехии.
"Средства были переданы из Братиславы в Москву по дипломатическим каналам",- сказано в сообщении.
Также отмечено, что инициаторы акции лично приехали в Москву и встретились с представителями Курской области при российском правительстве. Телеканал опубликовал фрагмент торжественной церемонии передачи денежных средств для пострадавших жителей области.
Накануне глава правительства Словакии резко осудил решение президента США Джозефа Байдена наносить ракетные удары по России ракетами ATACMS с украинской территории. Роберт Фицо заявил, что такой шаг провоцирует эскалацию военного конфликта, угрожающего безопасности Европы. Он также подверг критике Еврокомиссию и правительства стран ЕС за услужливость перед Вашингтоном.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Подробности в публикации "Это беспрецедентная эскалация": премьер Словакии осудил Байдена, решившего обстреливать Россию из ATACMS
 
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