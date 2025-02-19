https://ukraina.ru/20250219/1061189772.html

Трамп: Зеленский сам не знает, где деньги

Трамп: Зеленский сам не знает, где деньги - 19.02.2025 Украина.ру

Трамп: Зеленский сам не знает, где деньги

Владимир Зеленский не знает "о судьбе" как минимум половины денег, которые Вашингтон выделил Киеву в качестве финансовой помощи. Такое мнение 19 февраля на пресс-конференции высказал президент США Дональд Трамп, отметив, что Украина ни разу не представляла отчета об использовании средств

2025-02-19T11:01

2025-02-19T11:01

2025-02-19T11:01

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Примерно неделю назад лидер США объявил, что Киев остается его должником, вне зависимости от его дальнейшей судьбы - в составе РФ или нет."Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они (украинские власти. - Ред.) могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", - сказал Трамп.В начале февраля в интервью Associated Press Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.Реагируя на это, спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил в эфире программы Rob Schmitt Tonight, что власти Соединенных Штатов очень удивили слова Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи."[Мы] дали Украине более 174 млрд долларов, назначив генеральных инспекторов и на Украине, и у себя, которые должны были отслеживать эти деньги"", - сказал Келлог, подчеркнув, что у США есть "подробный отчет о расходах".Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.Так "совпало", что в середине января вокруг "зарплаты" Зеленского разгорелся скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало информацию о том, что он получает 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц, что никак не вяжется с тратами, которые открыто совершает его семья.По данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов.Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук добавил, что Запад использует Зеленского как ширму, прикрывающую масштабные коррупционные схемы. Подробности - в материале Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции.

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украина, сша, киев, новости, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, ес, верховная рада, сизо, деньги