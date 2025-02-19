"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского - 19.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250219/1061190435.html
"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского
"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского - 19.02.2025 Украина.ру
"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского
Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер Илон Маск отреагировал в своих соцсетях на сообщения о том, что Владимир Зеленский уклонялся от армии
2025-02-19T11:19
2025-02-19T11:19
новости
украина
сша
британия
владимир зеленский
илон маск
петр порошенко
пентагон
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058404362_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_5f62bf882590d824dea988fc8853afe7.jpg.webp
Маск прокомментировал пост ирландского журналиста Чея Боуза, процитировавшего слова экс-президента Украины Петра Порошенко* о том, что Зеленский четырежды уклонялся от получения повесток.Маск оставил под сообщением два восклицательных знака."Травля началась", "Наверное, использовал нейросеть для таких сложных выводов)", "Маск еще не видел как кокаиновый на рояле играл", "Пошла жара. Потужному, конечно, не позавидуешь... но такова участь предателей", "Все всё прекрасно знали и раньше. Просто время пришло козыри доставать", "Старлинк бы лучше им выключил", "Ты ты шо, цэ опасно. Можно на миротворце оказаться", "А ну это уже бизнес, Пентагон оплачивает работу спутников и запуски. Так что, ничего личного", "Топят Зелю жестко прям)) Скоро ликвидация", - отметили пользователи сети.Накануне экс-президент Украины, олигарх Пётр Порошенко* объявил, что Зеленский четыре раза уклонялся службы в украинской армии, игнорируя повестки из военкоматов. "Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия", - сказал Порошенко*, комментируя обвинения Банковой в адрес своего сына Алексея также уклонившегося от службы в рядах ВСУ.Зеленскому давно пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Например, ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Подробности в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева "Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режима.А накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что с большой долей вероятности Зеленского может задержать спецназ из Британии, который в настоящее время охраняет его."Обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой", - написал Дубинский, обращаясь к Зеленскому.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ukraina.ru/20250130/1060698633.html
https://ukraina.ru/20250218/1061158336.html
украина
сша
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058404362_0:0:641:481_1920x0_80_0_0_0b38a88da55fc21780a8eb1231ae4191.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, британия, владимир зеленский, илон маск, петр порошенко, пентагон, вооруженные силы украины, украина.ру, уклонисты
Новости, Украина, США, Британия, Владимир Зеленский, Илон Маск, Петр Порошенко, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, уклонисты

"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского

11:19 19.02.2025
 
Зеленский предупреждает
Зеленский предупреждает
Читать в
ДзенTelegram
Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер Илон Маск отреагировал в своих соцсетях на сообщения о том, что Владимир Зеленский уклонялся от армии
Маск прокомментировал пост ирландского журналиста Чея Боуза, процитировавшего слова экс-президента Украины Петра Порошенко* о том, что Зеленский четырежды уклонялся от получения повесток.
Маск оставил под сообщением два восклицательных знака.
"Травля началась", "Наверное, использовал нейросеть для таких сложных выводов)", "Маск еще не видел как кокаиновый на рояле играл", "Пошла жара. Потужному, конечно, не позавидуешь... но такова участь предателей", "Все всё прекрасно знали и раньше. Просто время пришло козыри доставать", "Старлинк бы лучше им выключил", "Ты ты шо, цэ опасно. Можно на миротворце оказаться", "А ну это уже бизнес, Пентагон оплачивает работу спутников и запуски. Так что, ничего личного", "Топят Зелю жестко прям)) Скоро ликвидация", - отметили пользователи сети.
Накануне экс-президент Украины, олигарх Пётр Порошенко* объявил, что Зеленский четыре раза уклонялся службы в украинской армии, игнорируя повестки из военкоматов.
"Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия", - сказал Порошенко*, комментируя обвинения Банковой в адрес своего сына Алексея также уклонившегося от службы в рядах ВСУ.
Фото: Алексей Порошенко
30 января, 16:33
"Папка из армии отпросил": Порошенко оплатил штраф сына, сбежавшего от окопов в ЛондонЭкс-президент и "шоколадный король" Украины Петр Порошенко оплатил штраф своего сына Алексея за игнорирование повесток от военкомов. Исполнительный документ давно "висел" над его отпрыском, однако бывший глава государства не торопился погашать долг. Пока имущество сына не арестовали. Об этом 30 января написал телеграм-канал "Денацификация UA"
Зеленскому давно пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Например, ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Подробности в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева "Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режима.
А накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что с большой долей вероятности Зеленского может задержать спецназ из Британии, который в настоящее время охраняет его.
"Обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой", - написал Дубинский, обращаясь к Зеленскому.
Вчера, 11:59
Пять дней без видео: Дубинский предрек Зеленскому арест британским спецназомВладимира Зеленского может задержать спецназ из Британии, который в настоящее время охраняет его. Такое мнение 18 февраля высказал в своих соцсетях депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
НовостиУкраинаСШАБританияВладимир ЗеленскийИлон МаскПетр ПорошенкоПентагонВооруженные силы УкраиныУкраина.рууклонисты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
13:03Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде
13:03США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
12:58Житель Севастополя задержан за публичные призывы к убийству русских
12:48Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп
12:44СБУ и Нацполиция задержали "агентов РФ" за взрыв в Николаеве
12:18Песков рассказал о переговорщике от России по Украине
12:13Бурятские танкисты выйдут в тыл Краматорску? Норин о том, станет ли ближайшее лето решающим
12:13"Экономическая колонизация". США продавят Зеленского и заставят Украину платить вечно
12:05Спецпосланник президента США по Украине Келлог приехал в Киев
12:04ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР
11:47Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов
11:38Германия уповает на "сдерживание России" Соединёнными Штатами ради мира на Украине
11:30Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии
11:19"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского
11:10Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей
11:01Трамп: Зеленский сам не знает, где деньги
10:59ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки
10:43"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга
10:30Иноагенту Пономареву* грозит пожизненный срок
Лента новостейМолния