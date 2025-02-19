https://ukraina.ru/20250219/1061190435.html

"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского

"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского - 19.02.2025 Украина.ру

"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского

Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер Илон Маск отреагировал в своих соцсетях на сообщения о том, что Владимир Зеленский уклонялся от армии

2025-02-19T11:19

2025-02-19T11:19

2025-02-19T11:19

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Маск прокомментировал пост ирландского журналиста Чея Боуза, процитировавшего слова экс-президента Украины Петра Порошенко* о том, что Зеленский четырежды уклонялся от получения повесток.Маск оставил под сообщением два восклицательных знака."Травля началась", "Наверное, использовал нейросеть для таких сложных выводов)", "Маск еще не видел как кокаиновый на рояле играл", "Пошла жара. Потужному, конечно, не позавидуешь... но такова участь предателей", "Все всё прекрасно знали и раньше. Просто время пришло козыри доставать", "Старлинк бы лучше им выключил", "Ты ты шо, цэ опасно. Можно на миротворце оказаться", "А ну это уже бизнес, Пентагон оплачивает работу спутников и запуски. Так что, ничего личного", "Топят Зелю жестко прям)) Скоро ликвидация", - отметили пользователи сети.Накануне экс-президент Украины, олигарх Пётр Порошенко* объявил, что Зеленский четыре раза уклонялся службы в украинской армии, игнорируя повестки из военкоматов. "Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия", - сказал Порошенко*, комментируя обвинения Банковой в адрес своего сына Алексея также уклонившегося от службы в рядах ВСУ.Зеленскому давно пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Например, ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Подробности в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева "Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режима.А накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что с большой долей вероятности Зеленского может задержать спецназ из Британии, который в настоящее время охраняет его."Обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой", - написал Дубинский, обращаясь к Зеленскому.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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новости, украина, сша, британия, владимир зеленский, илон маск, петр порошенко, пентагон, вооруженные силы украины, украина.ру, уклонисты