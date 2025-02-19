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ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки
ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки - 19.02.2025 Украина.ру
ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки
Военнослужащие ВСУ расстреляли четырех детей в Новогродовке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 февраля агентству РИА Новости рассказал местный житель, который стал очевидцем произошедшего
2025-02-19T10:59
2025-02-19T10:59
2025-02-19T11:00
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Местный также отметил, что в доме, где это произошло, проживала семья, старшему ребенку которой было 15 лет. "Их (детей - Ред.) было пятеро, но один успел спрятаться. Из окон выпрыгивали", — добавил мужчина. Жители Новогродовки неоднократно сообщали о зверствах ВСУ до освобождения ВС РФ этого города. На счету украинских военных смерти и пытки не только местных ДНР, но и многих других населенных пунктов. Вот что было в недавних новостях на эту тему: Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском ПоречномПосле стольких зверств ВСУ Киев заговорил об обмене территориями: Коц обратился к ЗеленскомуПреступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, днр, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, ДНР, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители, ВС РФ
ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки
10:59 19.02.2025 (обновлено: 11:00 19.02.2025)
Военнослужащие ВСУ расстреляли четырех детей в Новогродовке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 февраля агентству РИА Новости рассказал местный житель, который стал очевидцем произошедшего