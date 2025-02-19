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ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки

ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки - 19.02.2025 Украина.ру

ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки

Военнослужащие ВСУ расстреляли четырех детей в Новогродовке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 февраля агентству РИА Новости рассказал местный житель, который стал очевидцем произошедшего

2025-02-19T10:59

2025-02-19T10:59

2025-02-19T11:00

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Местный также отметил, что в доме, где это произошло, проживала семья, старшему ребенку которой было 15 лет. "Их (детей - Ред.) было пятеро, но один успел спрятаться. Из окон выпрыгивали", — добавил мужчина. Жители Новогродовки неоднократно сообщали о зверствах ВСУ до освобождения ВС РФ этого города. На счету украинских военных смерти и пытки не только местных ДНР, но и многих других населенных пунктов. Вот что было в недавних новостях на эту тему: Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском ПоречномПосле стольких зверств ВСУ Киев заговорил об обмене территориями: Коц обратился к ЗеленскомуПреступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донецкая народная республика, днр, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, вс рф