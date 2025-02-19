"Живым он неинтересен": кем может стать Зеленский для Украины? Бабаков о наиболее реалистичном исходе - 19.02.2025 Украина.ру
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"Живым он неинтересен": кем может стать Зеленский для Украины? Бабаков о наиболее реалистичном исходе
"Живым он неинтересен": кем может стать Зеленский для Украины? Бабаков о наиболее реалистичном исходе - 19.02.2025 Украина.ру
"Живым он неинтересен": кем может стать Зеленский для Украины? Бабаков о наиболее реалистичном исходе
Корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова побывала на премьере сериала "Ополченский романс", который был снят по одноименной книге писателя, общественного деятеля, подполковника Росгвардии Захара Прилепина
2025-02-19T08:25
2025-02-19T08:25
видео
россия
сша
украина
владимир зеленский
захар прилепин
ес
росгвардия
вооруженные силы украины
германия
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На этом мероприятии она пообщалась с заместителем председателя Государственной Думы ФС РФ Александром Бабаковым. Обсудили реакцию Европы на новый курс США, итоги недавней конференции в Мюнхене, переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии и наиболее реалистичный сценарий для Зеленского.
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видео, россия, сша, украина, владимир зеленский, захар прилепин, ес, росгвардия, вооруженные силы украины, германия, президент сша, фрг, сво, конфликт, видео
Видео, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Захар Прилепин, ЕС, Росгвардия, Вооруженные силы Украины, Германия, президент США, ФРГ, СВО, конфликт

"Живым он неинтересен": кем может стать Зеленский для Украины? Бабаков о наиболее реалистичном исходе

08:25 19.02.2025
 
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Корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова побывала на премьере сериала "Ополченский романс", который был снят по одноименной книге писателя, общественного деятеля, подполковника Росгвардии Захара Прилепина
На этом мероприятии она пообщалась с заместителем председателя Государственной Думы ФС РФ Александром Бабаковым.
Обсудили реакцию Европы на новый курс США, итоги недавней конференции в Мюнхене, переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии и наиболее реалистичный сценарий для Зеленского.
 
ВидеоРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийЗахар ПрилепинЕСРосгвардияВооруженные силы УкраиныГерманияпрезидент СШАФРГСВОконфликт
 
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