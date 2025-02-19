https://ukraina.ru/20250219/1061187166.html

"Живым он неинтересен": кем может стать Зеленский для Украины? Бабаков о наиболее реалистичном исходе

"Живым он неинтересен": кем может стать Зеленский для Украины? Бабаков о наиболее реалистичном исходе - 19.02.2025 Украина.ру

"Живым он неинтересен": кем может стать Зеленский для Украины? Бабаков о наиболее реалистичном исходе

Корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова побывала на премьере сериала "Ополченский романс", который был снят по одноименной книге писателя, общественного деятеля, подполковника Росгвардии Захара Прилепина

2025-02-19T08:25

2025-02-19T08:25

2025-02-19T08:25

видео

россия

сша

украина

владимир зеленский

захар прилепин

ес

росгвардия

вооруженные силы украины

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061187045_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49baf5ac4e1a29d584abc004cd9166bf.jpg

На этом мероприятии она пообщалась с заместителем председателя Государственной Думы ФС РФ Александром Бабаковым. Обсудили реакцию Европы на новый курс США, итоги недавней конференции в Мюнхене, переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии и наиболее реалистичный сценарий для Зеленского.

россия

сша

украина

германия

фрг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сша, украина, владимир зеленский, захар прилепин, ес, росгвардия, вооруженные силы украины, германия, президент сша, фрг, сво, конфликт, видео