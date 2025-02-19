Взятие Фиголевки: Алехин раскрыл, как ВС РФ охватывают Купянск и наступают в сторону Великого Бурлука

Алексей Живов: В "Эспаньоле" с наркотиками строго. Наказание ждет такое, что лучше погибнуть на фронте

Начальник военно-политического управления "Эспаньолы" Алексей Живов (позывной "Сократ") рассказал изданию Украина.ру, кто служит в его подразделении, и о мотоштурмовиках, которых готовят в его бригаде