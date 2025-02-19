Взятие Фиголевки: Алехин раскрыл, как ВС РФ охватывают Купянск и наступают в сторону Великого Бурлука - 19.02.2025 Украина.ру
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Взятие Фиголевки: Алехин раскрыл, как ВС РФ охватывают Купянск и наступают в сторону Великого Бурлука
Взятие Фиголевки: Алехин раскрыл, как ВС РФ охватывают Купянск и наступают в сторону Великого Бурлука - 19.02.2025 Украина.ру
Взятие Фиголевки: Алехин раскрыл, как ВС РФ охватывают Купянск и наступают в сторону Великого Бурлука
Взятие Фиголевки позволит ВС РФ расширить плацдарм и вести дальнейшие наступательные действия в сторону Великого Бурлука, одновременно охватывая Купянск с севера и с запада. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-19T06:10
2025-02-19T06:10
новости
россия
купянск
оскол
михаил онуфриенко
купянское направление
сво
спецоперация
штурм
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Активная фаза боевых действий не прекращается практически на всех участках Харьковского направления. Этому способствует в том числе морозная погода, когда колесная техника может передвигаться по замерзшим грунтовым дорогам, сообщил эксперт.Минобороны РФ подтвердило, что 17 февраля штурмовые подразделения ГВ "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка, расположенный на западном берегу Оскола в пяти километрах к северу от Двуречной, отметил обозреватель.Также за минувшие сутки усилилось давление российских подразделений в направлении Долгонького, Дорошовки и Кондрашовки. Штурмовые группы проводят тактические манёвры, вынуждая ВСУ отступать с занимаемых рубежей. На линии "Синьковка—Голубовка" идут ожесточённые бои, заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
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россия
купянск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, купянск, оскол, михаил онуфриенко, купянское направление, сво, спецоперация, штурм, штурмовик, плацдарм, наступление
Новости, Россия, Купянск, Оскол, Михаил Онуфриенко, Купянское направление, СВО, Спецоперация, штурм, штурмовик, плацдарм, наступление

Взятие Фиголевки: Алехин раскрыл, как ВС РФ охватывают Купянск и наступают в сторону Великого Бурлука

06:10 19.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Взятие Фиголевки позволит ВС РФ расширить плацдарм и вести дальнейшие наступательные действия в сторону Великого Бурлука, одновременно охватывая Купянск с севера и с запада. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Активная фаза боевых действий не прекращается практически на всех участках Харьковского направления. Этому способствует в том числе морозная погода, когда колесная техника может передвигаться по замерзшим грунтовым дорогам, сообщил эксперт.
Минобороны РФ подтвердило, что 17 февраля штурмовые подразделения ГВ "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка, расположенный на западном берегу Оскола в пяти километрах к северу от Двуречной, отметил обозреватель.

"Взятие Фиголевки позволит нам расширить плацдарм и вести дальнейшие наступательные действия в сторону Великого Бурлука, одновременно охватывая Купянск с севера и с запада", — подчеркнул Алехин.

Также за минувшие сутки усилилось давление российских подразделений в направлении Долгонького, Дорошовки и Кондрашовки. Штурмовые группы проводят тактические манёвры, вынуждая ВСУ отступать с занимаемых рубежей. На линии "Синьковка—Голубовка" идут ожесточённые бои, заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.
По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияКупянскОсколМихаил ОнуфриенкоКупянское направлениеСВОСпецоперацияштурмштурмовикплацдармнаступление
 
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