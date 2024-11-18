"Это беспрецедентная эскалация": премьер Словакии осудил Байдена, решившего обстреливать Россию из ATACMS - 18.11.2024 Украина.ру
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"Это беспрецедентная эскалация": премьер Словакии осудил Байдена, решившего обстреливать Россию из ATACMS
"Это беспрецедентная эскалация": премьер Словакии осудил Байдена, решившего обстреливать Россию из ATACMS - 18.11.2024 Украина.ру
"Это беспрецедентная эскалация": премьер Словакии осудил Байдена, решившего обстреливать Россию из ATACMS
Решение президента США Джозефа Байдена наносить ракетные удары по России провоцирует эскалацию военного конфликта, угрожающего безопасности Европы. Об этом 18 ноября в специальном обращении заявил
2024-11-18T20:35
2024-11-18T20:35
новости
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роберт фицо
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ес
белый дом
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"Как премьер-министр Словакии выражаю резкое несогласие с решением американского президента Байдена разрешить использование американских ракет дальнего радиуса на цели на территории Российской Федерации", - заявил Фицо.Он выразил убеждённость в опасности решения Белого дома, о котором Байден проинформировал общественность 17 ноября через публикацию в одной из газет США со ссылкой на анонимные источники. По совам Фицо, в негативной оценке принятого Байденом решения согласны и другие официальные лица Словакии.Он уверен, что принятое Белым домом решение преследует ясную цель срыва переговорного процесса по военному конфликту на территории Украины.Фицо также подверг критике политиков ЕС, которые действуют в заданном Вашингтоном фарватере. По словам премьер-министра Словакии, Евросоюз не способен к реализации самостоятельной внешнеполитической стратегии.Он заверил в заинтересованности своей сраны в наступлении мира на Украине. Фицо удивился неадекватности ряда государственных деятелей неназванных государств ЕС, которые приветствовали милитаристский шаг США. Попутно он подверг критике словацких оппозиционеров."Те, кто хочет видеть продолжение войны в Украине, вредят национально-государственным интересам", – подчеркнул Фицо.По его мнению, шанс на улучшение ситуации может быть связан с избранным президентом США Дональдом Трампом.Позиция официальной Братиславы созвучна позиции Будапешта. Её выразил 18 ноября после заседания совета глав МИД стран ЕС глава венгерской дипломатии Петер Сийярто. По его словам, решение уходящего президента США по применению ракет ATACMS с украинской территории по территории России является "невероятно опасным" и провоцирующим "чрезвычайно серьезный риск распространения войны".Также 18 ноября правительство ФРГ высказалось на тему ракетных ударов западными дальнобойными ракетами по территории России. Заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин заранее был уведомлен Вашингтоном о разрешении наносить удары ракетами ATACMS с украинской территории вглубь России, однако это не повлияло на принципиальную позицию канцелра Олафа Шольца не поставлять на Украину немецкие аналогичные ракеты Taurus.Подробности в публикации Правительство ФРГ: решение Байдена никак не повлияет на отказ поставлять Taurus Также на эту тему: Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию
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новости, словакия, россия, сша, джо байден, роберт фицо, петер сийярто, ес, белый дом, atacms, ракеты, ракетный удар, сво, военная эскалация
Новости, Словакия, Россия, США, Джо Байден, Роберт Фицо, Петер Сийярто, ЕС, Белый дом, ATACMS, ракеты, ракетный удар, СВО, военная эскалация

"Это беспрецедентная эскалация": премьер Словакии осудил Байдена, решившего обстреливать Россию из ATACMS

20:35 18.11.2024
 
© Getty ImagesРоберт Фицо
Роберт Фицо
© Getty Images
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Решение президента США Джозефа Байдена наносить ракетные удары по России провоцирует эскалацию военного конфликта, угрожающего безопасности Европы. Об этом 18 ноября в специальном обращении заявил
"Как премьер-министр Словакии выражаю резкое несогласие с решением американского президента Байдена разрешить использование американских ракет дальнего радиуса на цели на территории Российской Федерации", - заявил Фицо.
Он выразил убеждённость в опасности решения Белого дома, о котором Байден проинформировал общественность 17 ноября через публикацию в одной из газет США со ссылкой на анонимные источники. По совам Фицо, в негативной оценке принятого Байденом решения согласны и другие официальные лица Словакии.
"Это беспрецедентная эскалация напряженности", - констатировал Фицо.
Он уверен, что принятое Белым домом решение преследует ясную цель срыва переговорного процесса по военному конфликту на территории Украины.
Фицо также подверг критике политиков ЕС, которые действуют в заданном Вашингтоном фарватере. По словам премьер-министра Словакии, Евросоюз не способен к реализации самостоятельной внешнеполитической стратегии.
"Запад хочет продолжения войны на Украине любой ценой", - убеждён глава правительства Словакии.
Он заверил в заинтересованности своей сраны в наступлении мира на Украине. Фицо удивился неадекватности ряда государственных деятелей неназванных государств ЕС, которые приветствовали милитаристский шаг США. Попутно он подверг критике словацких оппозиционеров.
"Те, кто хочет видеть продолжение войны в Украине, вредят национально-государственным интересам", – подчеркнул Фицо.
По его мнению, шанс на улучшение ситуации может быть связан с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Позиция официальной Братиславы созвучна позиции Будапешта. Её выразил 18 ноября после заседания совета глав МИД стран ЕС глава венгерской дипломатии Петер Сийярто. По его словам, решение уходящего президента США по применению ракет ATACMS с украинской территории по территории России является "невероятно опасным" и провоцирующим "чрезвычайно серьезный риск распространения войны".
Также 18 ноября правительство ФРГ высказалось на тему ракетных ударов западными дальнобойными ракетами по территории России. Заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин заранее был уведомлен Вашингтоном о разрешении наносить удары ракетами ATACMS с украинской территории вглубь России, однако это не повлияло на принципиальную позицию канцелра Олафа Шольца не поставлять на Украину немецкие аналогичные ракеты Taurus.
Подробности в публикации Правительство ФРГ: решение Байдена никак не повлияет на отказ поставлять Taurus
Также на эту тему: Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию
 
НовостиСловакияРоссияСШАДжо БайденРоберт ФицоПетер СийяртоЕСБелый домATACMSракетыракетный ударСВОвоенная эскалация
 
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Заголовок открываемого материала
20:35"Это беспрецедентная эскалация": премьер Словакии осудил Байдена, решившего обстреливать Россию из ATACMS
18:44Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР
18:20Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg
18:10Германия сдаёт США и тоже предоставляет оружие. Итоги 18 ноября на Украине
18:01"Не наш выбор". Киселев об открытии ракетной базы НАТО в Польше и вынужденной реакции России
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17:52Правительство ФРГ: решение Байдена никак не повлияет на отказ поставлять Taurus
17:34Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию
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