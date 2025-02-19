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Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев

Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев - 19.02.2025 Украина.ру

Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев

Владимир Зеленский загнан в угол, президент США Дональд Трамп резко говорит о его ответственности за начало войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте

2025-02-19T09:41

2025-02-19T09:41

2025-02-19T09:41

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"Трамп резко говорит об ответственности бандеровской куклы за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах, новой легитимации просроченного существа на выборах и признания сложившихся на земле реалий. И конечно, расчёта за ранее оказанную помощь в форме передачи половины стоимости страны 404 (сделка по редкоземельным материалам). Крыса загнана в угол", - написал Медведев.Он добавил, что Зеленский попал" в крайне неприятную ситуацию" - помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, "на него, похоже, реально разозлился главный покровитель".Медведев считает, что в этой ситуации от Зеленского можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта.Подробнее о разочаровании Трампа позицией Украины в вопросе конфликта - в материале Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий медведев, совбез, вооруженные силы украины