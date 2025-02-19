Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев - 19.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250219/1061188187.html
Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев
Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев - 19.02.2025 Украина.ру
Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев
Владимир Зеленский загнан в угол, президент США Дональд Трамп резко говорит о его ответственности за начало войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте
2025-02-19T09:41
2025-02-19T09:41
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий медведев
совбез
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060891108_0:37:1041:623_1920x0_80_0_0_81516d32bba5a9f444a7672e9856edb7.png
"Трамп резко говорит об ответственности бандеровской куклы за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах, новой легитимации просроченного существа на выборах и признания сложившихся на земле реалий. И конечно, расчёта за ранее оказанную помощь в форме передачи половины стоимости страны 404 (сделка по редкоземельным материалам). Крыса загнана в угол", - написал Медведев.Он добавил, что Зеленский попал" в крайне неприятную ситуацию" - помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, "на него, похоже, реально разозлился главный покровитель".Медведев считает, что в этой ситуации от Зеленского можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта.Подробнее о разочаровании Трампа позицией Украины в вопросе конфликта - в материале Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060891108_81:0:961:660_1920x0_80_0_0_999ff30bba91635e7a99354230a714b9.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий медведев, совбез, вооруженные силы украины
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Совбез, Вооруженные силы Украины

Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев

09:41 19.02.2025
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский загнан в угол, президент США Дональд Трамп резко говорит о его ответственности за начало войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте
"Трамп резко говорит об ответственности бандеровской куклы за начало войны, требует отчёта о разворованных деньгах, новой легитимации просроченного существа на выборах и признания сложившихся на земле реалий. И конечно, расчёта за ранее оказанную помощь в форме передачи половины стоимости страны 404 (сделка по редкоземельным материалам). Крыса загнана в угол", - написал Медведев.
Он добавил, что Зеленский попал" в крайне неприятную ситуацию" - помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, "на него, похоже, реально разозлился главный покровитель".
Медведев считает, что в этой ситуации от Зеленского можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта.
"Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца", - предупредил Медведев.
Подробнее о разочаровании Трампа позицией Украины в вопросе конфликта - в материале Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевСовбезВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58"Вероятно": Трамп ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным
09:41Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев
09:00Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля
08:25"Живым он неинтересен": кем может стать Зеленский для Украины? Бабаков о наиболее реалистичном исходе
08:12Главное за ночь 19 февраля
07:00Николай Сорокин: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу
06:45"Главное на фронте – хлеб и вода": как выглядят пункты восстановления боеспособности в зоне СВО
06:20ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко
06:10Взятие Фиголевки: Алехин раскрыл, как ВС РФ охватывают Купянск и наступают в сторону Великого Бурлука
06:02Тянет время и пытается обмануть Трампа. Чем занимается украинская элита
06:00Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску
05:45Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск
05:42Failed state: жизни на Украине не будет и после мира
05:30"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"
05:17Экономика Украины и война: отключения света, реакторный скандал и минеральный рэкет
05:15"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску
05:00Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ
04:45"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть
04:30"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны
04:15"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО
Лента новостейМолния