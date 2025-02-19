Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии - 19.02.2025 Украина.ру
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Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии
Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии - 19.02.2025 Украина.ру
Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии
Американский предприниматель Илон Маск, который занимает должность главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в Белом доме, может быть отстранен от участия в госпрограммах в случае конфликта интересов. Об этом 19 февраля заявил президент страны Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции во Флориде
2025-02-19T11:30
2025-02-19T11:30
новости
сша
президент сша
дональд трамп
илон маск
владимир зеленский
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По словам американского лидера, он не допустит противоречий между должностными обязанностями и личными интересами Маска в рамках государственных проектов.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин заявил, что конфликт между Трампом и Маском неизбежен. По его словам, глава Белого дома осознает, что обязан бизнесмену своей победой, а природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти.“Но сейчас у них "медовый месяц". Они крайне нужны друг другу. И будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение. Где-то с год у них запас времени есть”, — считает Выдрин.А между тем Илон Маск поддержал слова экс-президента Украины Петра Порошенко* о том, что Владимир Зеленский четырежды уклонялся от получения повесток. Подробности в публикации "Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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новости, сша, президент сша, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский
Новости, США, президент США, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Зеленский

Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии

11:30 19.02.2025
 
Фото: shazoo, Илон Маск
Фото: shazoo, Илон Маск
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Американский предприниматель Илон Маск, который занимает должность главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в Белом доме, может быть отстранен от участия в госпрограммах в случае конфликта интересов. Об этом 19 февраля заявил президент страны Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции во Флориде
По словам американского лидера, он не допустит противоречий между должностными обязанностями и личными интересами Маска в рамках государственных проектов.

"Я сказал Илону: любые конфликты (интересов - Ред.), и ты не можешь иметь с этим ничего общего. Так что все, что затрагивает это, возможно, даже космос, — мы не позволим Илону участвовать в этом", — отметил Трамп, его слова приводит российское издание РБК.

Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин заявил, что конфликт между Трампом и Маском неизбежен. По его словам, глава Белого дома осознает, что обязан бизнесмену своей победой, а природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти.
“Но сейчас у них "медовый месяц". Они крайне нужны друг другу. И будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение. Где-то с год у них запас времени есть”, — считает Выдрин.
- РИА Новости, 1920, 16.02.2025
16 февраля, 08:00
“Медовый месяц” Трампа и Маска скоро закончится: Выдрин о назревающем в Белом доме конфликтеСейчас “красавцы” президент США Дональд Трамп и американский предприниматель, а также глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск дружат даже не семьями, а элитами. Но конфликт между этими “героями” неизбежен
А между тем Илон Маск поддержал слова экс-президента Украины Петра Порошенко* о том, что Владимир Зеленский четырежды уклонялся от получения повесток. Подробности в публикации "Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
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