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Иноагенту Пономареву* грозит пожизненный срок

Иноагенту Пономареву* грозит пожизненный срок - 19.02.2025 Украина.ру

Иноагенту Пономареву* грозит пожизненный срок

Бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* грозит пожизненное лишение свободы по уголовному делу о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, передает РИА Новости

2025-02-19T10:30

2025-02-19T10:30

2025-02-19T10:30

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"Создание террористического сообщества... наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы", - говорится в санкции ч. 1 ст. 205.4 УК РФ.Пономареву также вменили ч.2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе, до 15 лет) и ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти, от 12 до 20 лет).Экс-депутат Госдумы бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.Второй западный окружной военный суд в сентябре 2024 года заочно приговорил его к 10 годам колонии за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о российской армии.Теперь следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов", деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.Обыски у соратников скрывающегося за границей Пономарева проходят в девяти регионах России.Подробнее о бывшем депутате - в материале Иноагент Пономарев* выпрашивает у США разрешение править Курской областью на сайте Украина.ру. * Признан в РФ иноагентом. Росфинмониторинг внес Пономарева в реестр террористов и экстремистов.

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