https://ukraina.ru/20250219/1061190112.html
Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей
Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей - 19.02.2025 Украина.ру
Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей
Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv
2025-02-19T11:10
2025-02-19T11:10
2025-02-19T11:10
новости
россия
сша
саудовская аравия
сергей лавров
майк уолтц
ес
каллас кая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058938424_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9e697c20e874a206ac659502acb2d35f.jpg.webp
"Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне - победители. Их позиция: "сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим", - подчеркнула она.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.Подробнее - в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком на сайте Украина.ру.
россия
сша
саудовская аравия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058938424_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d7037c3dd7df537432f47e63e6ba468e.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, саудовская аравия, сергей лавров, майк уолтц, ес, каллас кая
Новости, Россия, США, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Майк Уолтц, ЕС, Каллас Кая
Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей
Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv