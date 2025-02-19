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Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей

Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей - 19.02.2025 Украина.ру

Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей

Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv

2025-02-19T11:10

2025-02-19T11:10

2025-02-19T11:10

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"Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне - победители. Их позиция: "сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим", - подчеркнула она.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.Подробнее - в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, саудовская аравия, сергей лавров, майк уолтц, ес, каллас кая