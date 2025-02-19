Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей - 19.02.2025 Украина.ру
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Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей
Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей - 19.02.2025 Украина.ру
Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей
Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv
2025-02-19T11:10
2025-02-19T11:10
новости
россия
сша
саудовская аравия
сергей лавров
майк уолтц
ес
каллас кая
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"Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне - победители. Их позиция: "сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим", - подчеркнула она.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.Подробнее - в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, сша, саудовская аравия, сергей лавров, майк уолтц, ес, каллас кая
Новости, Россия, США, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Майк Уолтц, ЕС, Каллас Кая

Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей

11:10 19.02.2025
 
© DEITA.RU Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас
© DEITA.RU
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Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv
"Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне - победители. Их позиция: "сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим", - подчеркнула она.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник.
Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Подробнее - в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАСаудовская АравияСергей ЛавровМайк УолтцЕСКаллас Кая
 
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