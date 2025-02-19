Главное за ночь 19 февраля - 19.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 19 февраля
Главное за ночь 19 февраля - 19.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 19 февраля
ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались в Киеве и пригородах, Одессе, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в... Украина.ру, 19.02.2025
2025-02-19T08:12
2025-02-19T08:12
новости
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андрей марочко
вооруженные силы украины
росавиация
ростех
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ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались в Киеве и пригородах, Одессе, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в Днепропетровской, Киевской и Сумской областях.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять БПЛА: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Республики Татарстан и четыре – над акваторией Черного моря. Также, один БПЛА подавлен над территорией Тульской области, — Минобороны РФ.Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА, на предприятии работают оперативные и экстренные службы, — губернатор.ВСУ потеряли артиллерийские орудия, технику и до взвода пехоты при атаках в районе села Богуславка в Харьковской области, — военный эксперт Андрей Марочко.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска и Ульяновска, — Росавиация.ВСУ расстреляли четырех детей в Новогродовке, — очевидец.Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили в Концерне "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).Против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* и других лиц заведено уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, — ФСБ.Более 300 компаний из США прекратили работу на российском рынке с февраля 2022 года, — РИА Новости по открытым данным.Об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко на сайте Украина.ру. * — Иноагент, экстремист и террорист.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, росавиация, ростех
Новости, Россия, Украина, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Росавиация, Ростех

Главное за ночь 19 февраля

08:12 19.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались в Киеве и пригородах, Одессе, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в Днепропетровской, Киевской и Сумской областях.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять БПЛА: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Республики Татарстан и четыре – над акваторией Черного моря. Также, один БПЛА подавлен над территорией Тульской области, — Минобороны РФ.
Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА, на предприятии работают оперативные и экстренные службы, — губернатор.
ВСУ потеряли артиллерийские орудия, технику и до взвода пехоты при атаках в районе села Богуславка в Харьковской области, — военный эксперт Андрей Марочко.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска и Ульяновска, — Росавиация.
ВСУ расстреляли четырех детей в Новогродовке, — очевидец.
Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили в Концерне "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).
Против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* и других лиц заведено уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, — ФСБ.
Более 300 компаний из США прекратили работу на российском рынке с февраля 2022 года, — РИА Новости по открытым данным.
Об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко на сайте Украина.ру.
* — Иноагент, экстремист и террорист.
 
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