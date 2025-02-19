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Главное за ночь 19 февраля

Главное за ночь 19 февраля - 19.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 19 февраля

ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались в Киеве и пригородах, Одессе, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в... Украина.ру, 19.02.2025

2025-02-19T08:12

2025-02-19T08:12

2025-02-19T08:12

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ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались в Киеве и пригородах, Одессе, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в Днепропетровской, Киевской и Сумской областях.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять БПЛА: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Республики Татарстан и четыре – над акваторией Черного моря. Также, один БПЛА подавлен над территорией Тульской области, — Минобороны РФ.Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА, на предприятии работают оперативные и экстренные службы, — губернатор.ВСУ потеряли артиллерийские орудия, технику и до взвода пехоты при атаках в районе села Богуславка в Харьковской области, — военный эксперт Андрей Марочко.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска и Ульяновска, — Росавиация.ВСУ расстреляли четырех детей в Новогродовке, — очевидец.Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили в Концерне "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).Против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* и других лиц заведено уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, — ФСБ.Более 300 компаний из США прекратили работу на российском рынке с февраля 2022 года, — РИА Новости по открытым данным.Об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко на сайте Украина.ру. * — Иноагент, экстремист и террорист.

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новости, россия, украина, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, росавиация, ростех