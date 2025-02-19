https://ukraina.ru/20250219/1061189396.html

"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга

"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга - 19.02.2025 Украина.ру

"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга

Российские подразделения вплотную подошли к Купянску в Харьковской области. Такое заявление 19 февраля сделал глава местной военной администрации Андрей Беседин в эфире украинского ТВ, сообщило издание "Российская газета"

2025-02-19T10:43

2025-02-19T10:43

2025-02-19T10:43

новости

россия

украина

купянск

харьковская область

вооруженные силы украины

всу

вс рф

окружение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060942818_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_7005757f53326dd538a255fc425d038a.jpg.webp

Беседин сообщил, что войска России вплотную приблизились к городу по всей линии фронта с севера и с юга. Помимо этого, он добавил, что применение БПЛА позволяет подразделениям ВС РФ удерживать контроль над логистическими путями.Также в среду, 19 февраля, российское издание привело слова главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, который заявил, что ВС РФ приближаются к Купянску и давят на ВСУ с разных сторон."Здесь ситуация для украинских вояк в скором времени может обернуться окружением, наша армия давит их со всех сторон", — сказал он. О том, что еще происходит на фронте — в материале Главное за ночь 19 февраля

россия

украина

купянск

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, купянск, харьковская область, вооруженные силы украины, всу, вс рф, окружение