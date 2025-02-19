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"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга
"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга - 19.02.2025 Украина.ру
"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга
Российские подразделения вплотную подошли к Купянску в Харьковской области. Такое заявление 19 февраля сделал глава местной военной администрации Андрей Беседин в эфире украинского ТВ, сообщило издание "Российская газета"
2025-02-19T10:43
2025-02-19T10:43
2025-02-19T10:43
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Беседин сообщил, что войска России вплотную приблизились к городу по всей линии фронта с севера и с юга. Помимо этого, он добавил, что применение БПЛА позволяет подразделениям ВС РФ удерживать контроль над логистическими путями.Также в среду, 19 февраля, российское издание привело слова главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, который заявил, что ВС РФ приближаются к Купянску и давят на ВСУ с разных сторон."Здесь ситуация для украинских вояк в скором времени может обернуться окружением, наша армия давит их со всех сторон", — сказал он. О том, что еще происходит на фронте — в материале Главное за ночь 19 февраля
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, украина, купянск, харьковская область, вооруженные силы украины, всу, вс рф, окружение
Новости, Россия, Украина, Купянск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, окружение
"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга
Российские подразделения вплотную подошли к Купянску в Харьковской области. Такое заявление 19 февраля сделал глава местной военной администрации Андрей Беседин в эфире украинского ТВ, сообщило издание "Российская газета"