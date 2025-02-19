"Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком - 19.02.2025 Украина.ру
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"Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком
"Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком - 19.02.2025 Украина.ру
"Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком
Россия одержала победу в первом раунде переговоров. Об этом 19 февраля заявил американский конгрессмен Джейк Окинклосс. Его слова опубликовало агентство Reuters
2025-02-19T10:20
2025-02-19T10:20
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владимир путин
сергей лавров
саудовская аравия
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По его словам, Москва "выиграла первый раунд переговоров" с США по Украине в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Окинклосс также отметил, что Россия поучаствовала в двусторонней дипломатии с США и "ничем не пожертвовала, чтобы добиться этого".Накануне, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Москву на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Со стороны Вашингтона присутствовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогу беседы, которая продлилась четыре с половиной часа, Лавров сообщил о достигнутых договоренностях с американской стороной, подчеркнув, что разговор был полезный.Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценил встречу России и Америки. По его словам, Вашингтон стал настроен "намного увереннее" в вероятности достижения сделки об окончании конфликта на Украине, а переговоры "были очень хороши".Украина на переговорах не присутствовала. Как и ожидалось, Владимир Зеленский остался крайне недоволен сложившейся ситуацией. О том, что происходит с главой киевского режима, высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Подробности в публикации Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев
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новости, россия, сша, переговоры, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, саудовская аравия
Новости, Россия, США, переговоры, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Лавров, Саудовская Аравия

"Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком

10:20 19.02.2025
 
© AP / Evelyn Hockstein
- РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP / Evelyn Hockstein
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Россия одержала победу в первом раунде переговоров. Об этом 19 февраля заявил американский конгрессмен Джейк Окинклосс. Его слова опубликовало агентство Reuters
По его словам, Москва "выиграла первый раунд переговоров" с США по Украине в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Окинклосс также отметил, что Россия поучаствовала в двусторонней дипломатии с США и "ничем не пожертвовала, чтобы добиться этого".
Накануне, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Москву на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Со стороны Вашингтона присутствовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогу беседы, которая продлилась четыре с половиной часа, Лавров сообщил о достигнутых договоренностях с американской стороной, подчеркнув, что разговор был полезный.
Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценил встречу России и Америки. По его словам, Вашингтон стал настроен "намного увереннее" в вероятности достижения сделки об окончании конфликта на Украине, а переговоры "были очень хороши".
Встреча представителей РФ и США по Украине
Вчера, 16:02
Российская делегация рассказала об итогах переговоров с США в Эр-РиядеДелегации России и США на переговорах в Саудовской Аравии обменялись мнениями и ещё не достигли компромиссов. Об этом 18 февраля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Украина на переговорах не присутствовала. Как и ожидалось, Владимир Зеленский остался крайне недоволен сложившейся ситуацией. О том, что происходит с главой киевского режима, высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Подробности в публикации Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев
 
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Заголовок открываемого материала
13:25Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
13:03Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде
13:03США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
12:58Житель Севастополя задержан за публичные призывы к убийству русских
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