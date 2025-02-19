"Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком
© AP / Evelyn Hockstein
© AP / Evelyn Hockstein
Россия одержала победу в первом раунде переговоров. Об этом 19 февраля заявил американский конгрессмен Джейк Окинклосс. Его слова опубликовало агентство Reuters
По его словам, Москва "выиграла первый раунд переговоров" с США по Украине в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Окинклосс также отметил, что Россия поучаствовала в двусторонней дипломатии с США и "ничем не пожертвовала, чтобы добиться этого".
Накануне, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Москву на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Со стороны Вашингтона присутствовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогу беседы, которая продлилась четыре с половиной часа, Лавров сообщил о достигнутых договоренностях с американской стороной, подчеркнув, что разговор был полезный.
Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценил встречу России и Америки. По его словам, Вашингтон стал настроен "намного увереннее" в вероятности достижения сделки об окончании конфликта на Украине, а переговоры "были очень хороши".
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