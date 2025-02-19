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Но телефон молчит: Макрон, обещавший больше не звонить Путину, передумал

Но телефон молчит: Макрон, обещавший больше не звонить Путину, передумал - 19.02.2025 Украина.ру

Но телефон молчит: Макрон, обещавший больше не звонить Путину, передумал

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным "в подходящий момент". Это заявление он сделал 19 февраля в интервью изданию Depeche

2025-02-19T10:20

2025-02-19T10:20

2025-02-19T10:21

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В 2022 году французский президент активно демонстрировал желание стать главным переговорщиком и посредником по Украине. В частности осенью того года он настолько часто звонил Путину, что в народе даже появилось новое слово - "макронить", то есть звонить понапрасну в любое время суток.Примечательно, что звонки французского лидера чаще всего действительно были малоинформативными, и сводились к тому, что Макрон "выражал озабоченность" какой-либо проблемой.Через какое-то время попытки французского лидера поговорить по телефону с Путиным свелись на нет, а потом Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пожаловались, что хотели бы пообщаться с российским коллегой, но их якобы с ним не соединяют.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг это обвинение, отметив, что иностранные лидеры говорили о своем намерении чисто гипотетически, но "каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было".Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог.Чуть позже французский президент и вовсе продемонстрировал обиду, заявив, что больше не намерен звонить в Москву, но если Путин сам наберет его номер, то так и быть, он возьмет трубку."Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", - сказал тогда Макрон.Ранее в интервью изданию Украина.ру декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов объяснил поведение Макрона тем, что президент Франции хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем. А что получилось - все увидели.Не встретился с Путиным пока и новый президент США Дональд Трамп, однако конкретные предложения из Вашингтона уже поступили и накануне делегации двух стран 4,5 часа говорили в Садовской Аравии. К каким выводам пришли, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля.

https://ukraina.ru/20221027/1040146016.html

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новости, франция, россия, украина, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, украина.ру, звонок, встреча