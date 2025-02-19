Но телефон молчит: Макрон, обещавший больше не звонить Путину, передумал
10:20 19.02.2025 (обновлено: 10:21 19.02.2025)
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look PressМакрон звонит, телефон
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным "в подходящий момент". Это заявление он сделал 19 февраля в интервью изданию Depeche
"В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации", - сказал Макрон.
В 2022 году французский президент активно демонстрировал желание стать главным переговорщиком и посредником по Украине. В частности осенью того года он настолько часто звонил Путину, что в народе даже появилось новое слово - "макронить", то есть звонить понапрасну в любое время суток.
Примечательно, что звонки французского лидера чаще всего действительно были малоинформативными, и сводились к тому, что Макрон "выражал озабоченность" какой-либо проблемой.
27 октября 2022, 04:30Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое словоПрезидент Франции Эммануэль Макрон хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем, а стал известен как человек, который днем и ночью названивает российскому лидеру Владимиру Путину. Из-за этого в народе даже появилось новое слово, рассказал Украина.ру декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов
Через какое-то время попытки французского лидера поговорить по телефону с Путиным свелись на нет, а потом Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пожаловались, что хотели бы пообщаться с российским коллегой, но их якобы с ним не соединяют.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг это обвинение, отметив, что иностранные лидеры говорили о своем намерении чисто гипотетически, но "каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог.
24 августа 2023, 16:33Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет МакронуГлава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог. Об этом 24 августа написало агентство РИА Новости
Чуть позже французский президент и вовсе продемонстрировал обиду, заявив, что больше не намерен звонить в Москву, но если Путин сам наберет его номер, то так и быть, он возьмет трубку.
"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", - сказал тогда Макрон.
Ранее в интервью изданию Украина.ру декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов объяснил поведение Макрона тем, что президент Франции хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем. А что получилось - все увидели.
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