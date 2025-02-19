Но телефон молчит: Макрон, обещавший больше не звонить Путину, передумал - 19.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250219/1061189023.html
Но телефон молчит: Макрон, обещавший больше не звонить Путину, передумал
Но телефон молчит: Макрон, обещавший больше не звонить Путину, передумал - 19.02.2025 Украина.ру
Но телефон молчит: Макрон, обещавший больше не звонить Путину, передумал
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным "в подходящий момент". Это заявление он сделал 19 февраля в интервью изданию Depeche
2025-02-19T10:20
2025-02-19T10:21
новости
франция
россия
украина
владимир путин
эммануэль макрон
олаф шольц
украина.ру
звонок
встреча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040212017_0:18:590:350_1920x0_80_0_0_b1362fc514a2e5950de78f5c8b17f9de.jpg.webp
В 2022 году французский президент активно демонстрировал желание стать главным переговорщиком и посредником по Украине. В частности осенью того года он настолько часто звонил Путину, что в народе даже появилось новое слово - "макронить", то есть звонить понапрасну в любое время суток.Примечательно, что звонки французского лидера чаще всего действительно были малоинформативными, и сводились к тому, что Макрон "выражал озабоченность" какой-либо проблемой.Через какое-то время попытки французского лидера поговорить по телефону с Путиным свелись на нет, а потом Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пожаловались, что хотели бы пообщаться с российским коллегой, но их якобы с ним не соединяют.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг это обвинение, отметив, что иностранные лидеры говорили о своем намерении чисто гипотетически, но "каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было".Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог.Чуть позже французский президент и вовсе продемонстрировал обиду, заявив, что больше не намерен звонить в Москву, но если Путин сам наберет его номер, то так и быть, он возьмет трубку."Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", - сказал тогда Макрон.Ранее в интервью изданию Украина.ру декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов объяснил поведение Макрона тем, что президент Франции хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем. А что получилось - все увидели.Не встретился с Путиным пока и новый президент США Дональд Трамп, однако конкретные предложения из Вашингтона уже поступили и накануне делегации двух стран 4,5 часа говорили в Садовской Аравии. К каким выводам пришли, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля.
https://ukraina.ru/20221027/1040146016.html
https://ukraina.ru/20230824/1048917474.html
https://ukraina.ru/20230623/1047504157.html
франция
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040212017_50:0:541:368_1920x0_80_0_0_7f2abd6938a803240bb54f944d542fc0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, россия, украина, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, украина.ру, звонок, встреча
Новости, Франция, Россия, Украина, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Украина.ру, звонок, встреча

Но телефон молчит: Макрон, обещавший больше не звонить Путину, передумал

10:20 19.02.2025 (обновлено: 10:21 19.02.2025)
 
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look PressМакрон звонит, телефон
Макрон звонит, телефон
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look Press
Читать в
ДзенTelegram
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным "в подходящий момент". Это заявление он сделал 19 февраля в интервью изданию Depeche
"В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации", - сказал Макрон.
В 2022 году французский президент активно демонстрировал желание стать главным переговорщиком и посредником по Украине. В частности осенью того года он настолько часто звонил Путину, что в народе даже появилось новое слово - "макронить", то есть звонить понапрасну в любое время суток.
Примечательно, что звонки французского лидера чаще всего действительно были малоинформативными, и сводились к тому, что Макрон "выражал озабоченность" какой-либо проблемой.
Макрон
27 октября 2022, 04:30
Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое словоПрезидент Франции Эммануэль Макрон хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем, а стал известен как человек, который днем и ночью названивает российскому лидеру Владимиру Путину. Из-за этого в народе даже появилось новое слово, рассказал Украина.ру декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов
Через какое-то время попытки французского лидера поговорить по телефону с Путиным свелись на нет, а потом Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пожаловались, что хотели бы пообщаться с российским коллегой, но их якобы с ним не соединяют.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг это обвинение, отметив, что иностранные лидеры говорили о своем намерении чисто гипотетически, но "каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог.
Макрон звонит, телефон
24 августа 2023, 16:33
Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет МакронуГлава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог. Об этом 24 августа написало агентство РИА Новости
Чуть позже французский президент и вовсе продемонстрировал обиду, заявив, что больше не намерен звонить в Москву, но если Путин сам наберет его номер, то так и быть, он возьмет трубку.
"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", - сказал тогда Макрон.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня 2023, 10:56
"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из КремляПрезидент Франции Эмманюэль Макрон 23 июня заявил о готовности говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты телеканала France 24
Ранее в интервью изданию Украина.ру декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов объяснил поведение Макрона тем, что президент Франции хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем. А что получилось - все увидели.
Не встретился с Путиным пока и новый президент США Дональд Трамп, однако конкретные предложения из Вашингтона уже поступили и накануне делегации двух стран 4,5 часа говорили в Садовской Аравии. К каким выводам пришли, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля.
 
НовостиФранцияРоссияУкраинаВладимир ПутинЭммануэль МакронОлаф ШольцУкраина.рузвоноквстреча
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
13:03Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде
13:03США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
12:58Житель Севастополя задержан за публичные призывы к убийству русских
12:48Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп
12:44СБУ и Нацполиция задержали "агентов РФ" за взрыв в Николаеве
12:18Песков рассказал о переговорщике от России по Украине
12:13Бурятские танкисты выйдут в тыл Краматорску? Норин о том, станет ли ближайшее лето решающим
12:13"Экономическая колонизация". США продавят Зеленского и заставят Украину платить вечно
12:05Спецпосланник президента США по Украине Келлог приехал в Киев
12:04ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР
11:47Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов
11:38Германия уповает на "сдерживание России" Соединёнными Штатами ради мира на Украине
11:30Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии
11:19"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского
11:10Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей
11:01Трамп: Зеленский сам не знает, где деньги
10:59ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки
10:43"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга
10:30Иноагенту Пономареву* грозит пожизненный срок
Лента новостейМолния