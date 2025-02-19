https://ukraina.ru/20250219/1061150697.html

"Главное на фронте – хлеб и вода": как выглядят пункты восстановления боеспособности в зоне СВО

"Главное на фронте – хлеб и вода": как выглядят пункты восстановления боеспособности в зоне СВО - 19.02.2025 Украина.ру

"Главное на фронте – хлеб и вода": как выглядят пункты восстановления боеспособности в зоне СВО

Где восполнять силы боевым подразделениям в условиях постоянной ракетной опасности? Корреспондент издания Украина.ру побывал в нескольких пунктах восстановления боеспособности 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ и готов рассказать о том, в каких условиях наши бойцы проживают в ближнем тылу.

2025-02-19T06:45

2025-02-19T06:45

2025-02-19T06:45

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авдеевка

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"А что там у вас?" - сонно интересуется коллега, пригревшийся в раскочегаренном автомобиле. "Хлебопекарня", - вздыхает офицер сопровождения. "Серьезно? Знаешь, сколько я их видел только за время СВО?" - вскидываюсь я. "А под землей?" - хитро улыбается военный.Безжалостная практика СВО демонстрирует, что всякий, кто не хочет упокоиться в земле, должен зарываться под землю. К сожалению, наш противник все еще способен выявлять и поражать важные объекты, как на фронте, так и в довольно глубоком тылу. Если ты заметен, значит время твое стремительно утекает.Вместе с тем, подразделениям, выведенным с передовой, отдыхать где-то надо, топливо, продовольствие, обмундирование хранить где-то надо, и тот же хлеб нужно где-то печь. Для всего этого неплохо подошли бы классические воинские части, да только их в зоне проведения спецоперации особо не спрячешь, а в совсем уж глубокий тыл все это задвинуть нельзя. И что же прикажете делать? Копать!Со стороны пункт восстановления боеспособности 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики бригады выглядит, как самый обыкновенный лесочек. "Идемте хлебозавод смотреть! Ребята сейчас как раз очередную партию заряжают", - предлагает один из офицеров.По деревянным ступеням, укрытым масксетью от излишне любопытных и недобрых глаз, спускаемся под землю. Мама дорогая! Нет, мне приходилось видывать хлебопекарни, организованные в зоне досягаемости средств поражений неприятеля, но все это были уже готовые здания, доведенные тыловыми службами до ума. Здесь же "горловчане" отгрохали самый настоящий подземный цех, защищенный тремя накатами бревен, обшитый обожженной доской. Теплый, чистый и просторный.У мобильных печей армейского образца, рабочих поверхностей и машины для замешивания теста суетятся военнослужащие в белой поварской спецодежде."Здесь мы печем хлеб для бойцов, который сразу же после изготовления отправляется на передовую. У нас тут ничего лишнего. Все как положено: мука, соль вода. Солдатам нравится. Думаю, что получается даже лучше, чем на гражданских хлебозаводах. Это суточный хлеб. На позиции доставляется ежедневно, но вообще он прекрасно хранится", - рассказывает старший рабочей смены рядовой Анатолий Терешин.Сейчас этот парень руководит сменой хлебопеков, но воинский путь свой начинал в качестве стрелка и прошел через бои. "Самое главное на фронте – хлеб и вода. Продукты подвозят исправно, но если хлеб и вода есть, то уже можно жить. Я сам там бывал и хорошо понимаю, как это тяжело. Поэтому, конечно, мы все тут чувствуем ответственность перед ребятами", - резюмирует военнослужащий.В шесть утра смена получает наряд на работу и берется за дело. Из специальной машины для замешивания тесто перекладывают на стол и делят на порции, которые тут же помещают в металлические формы. В специальных шкафах тесто настаивается двадцать минут и лишь затем уходит в печку. Забегая наперед, скажу, что даже спустя трое суток хлеб, испеченный этими ребятами, остается мягким и вкусным. И это не "ватная" дрянь, завернутая в термопленку, какую дают в супермаркетах, а натурально тот самый хлеб из детства.Сколько буханок выпекают за смену, ребята по известным причинам не говорят, но отмечают, что со дня старта работы, пекарня выдала на-гора больше пятисот тонн свежего хлеба.На баню тратить время не хочется. Видывал я баню артиллеристов под Авдеевкой, где люди мылись в промежутках между боями за город. Что может быть круче? Оказалось, что может.На четырехметровой глубине расположен предбанник, совмещающий в себе прачечную (штатные стиральные машины, выданные Минобороны, в наличии) и бытовку. Хочешь – одежду стирай, хочешь стрелки на брюках наглаживай, а хочешь – волосы стриги. Как человек, прошедший срочку в далеком ныне 2008 году, могу сказать, что мы на территории воинской части таких хором не имели, а стиральную машину так и вовсе на личные деньги вскладчину покупали на четыре подразделения.Далее по коридору – помывочная, а сразу за нею – парилка. "Мы постарались организовать личному составу условия, приближенные к нормальным, человеческим", - скромничает офицер службы тыла, хотя не в каждой частной сауне такая ладная парилка найдется. Но гвоздем программы становится бассейн. Да, простенький и небольшой, но бассейн! На глубине четырех метров, под тремя накатами бревен и в глухом лесу.- Мы скважину провели. Вода накапливается и поступает всюду. Сюда, в столовую. Очень удобно и не хуже по качеству, чем из домашнего крана.- Как дончанин, я могу сказать, что здесь вода сильно лучше. Нашей и умываться страшно. О питье вообще молчу.— Это да.По тем же принципам достраиваются подземные казармы: глубоко, просторно, тепло и безопасно. По ним же построен склад ГСМ. "Находится мое хозяйство под землей. Здесь хранятся масла, охлаждающая жидкость, тормозные жидкости и все прочее", - говорит начальник склада ГСМ, старший сержант Дмитрий Загаев.Устроено здесь все просто и элегантно. Получив запрос, личный состав находит все необходимое на полках и загружает в специальную тележку, которую после тащат наверх по специальным рельсам с помощью лебедки. А уже на улице все это перегружается в транспорт. Тихо, быстро, не привлекая внимания.Все это производит впечатление, но чем-то уникальным, присущим конкретно этой бригаде, отнюдь не является. Так, в 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригаде, куда мы прибываем сразу после, имеется примерно такой же подземный хлебозавод. Только стены в нем обшиты не доскою, а пластиком, что не сказывается на вкусовых качествах хлеба.И бойцы, и офицеры отмечают, что продовольствие, поступающее в войска, после начала СВО стало и качественнее и разнообразнее. К тому же в рацион вошли самые разные джемы, соусы и даже майонез. Слушая об этом, с завистью вспоминаю о том, как в мое время пределом мечтаний была кабачковая икра, а сладкими – лишь просроченная сгущенка в чае да солдатские сны.А вот места отдыха личного состава на пункте восстановления боеспособности 110-й бригады выглядят немножко иначе. Здесь под землею раскинулся целый военный городок с длинными коридорами и запасными выходами. "Система вентиляции работает хорошо, но вот древесиной пока немножечко пахнет и жарковато местами", - комментируют местные офицеры.Финальной точкой нашего вояжа становится примерно такой же пункт восстановления боеспособности, но уже в 114-й отдельной гвардейской мотострелковой Енакиевско-Дунайской бригаде. Начальник продовольственной службы бригады, майор Роман Карпилянский проводит для нас экскурсию по полевому пункту питания.Судя по названию, в пункте таком должно быть зябко, не очень чисто и невкусно, а вот на практике наблюдаем под землею очень приличное кафе, куда вы не побоялись бы зайти с пожилой маменькой и малыми детьми. Офицерская столовая чуть меньше, солдатская – просторнее. Дальше – кухня, в дальней части которой расположен склад продовольствия.- Где вы научились организовывать подземные пункты питания?- Учился. Вообще-то я Высшее военное училище тыла окончил в 2009 году. Здесь применяю те знания, которые получил когда-то в училище.- То есть вы, как человек опытный, можете сравнить качество питания до и во время СВО?- На сегодняшний день, конечно, ввели дополнения: майонез, горчицу, кетчупы, хрен, джемы, колбасы сырокопченые, колбасы полукопченые. Если раньше у нас в полевых условиях мясные консервы шли, то сейчас и говядина выдается свежая, и рыба свежая, и масло, и яйцо. Намного более разнообразным стал рацион. То, что раньше солдаты покупали в магазинах, теперь выдается со склада.Как хлебозаводы, бани и все-все, что нам удалось посмотреть, эта столовая тоже мобильна. Если нужно, то все оборудование можно в кратчайшие сроки поставить на колеса и развернуть там, где это потребуется.Понятное дело, что все описанное – это никакой не пятизвездочный отель, а военные объекты со всеми их "плюсами" и "минусами". Но объекты эти устроены так, чтобы подразделения, выведенные для отдыха в тыл, проживали в условиях настолько комфортных, насколько позволяют меры безопасности. Однажды, быть может, такие пункты станут музеями, но пока строительство продолжается.О работе пунктов снабжения в зоне СВО – в материале Игоря Гомольского "Главное – вода, боеприпасы и воображение": как ноу-хау тыловиков упрощает снабжение наступающей армии

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, сво, авдеевка, минобороны, россия, опасность