"Даже швабра полезнее": Дубинский продемонстрировал отношение украинцев к Зеленскому - 19.02.2025 Украина.ру
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"Даже швабра полезнее": Дубинский продемонстрировал отношение украинцев к Зеленскому
"Даже швабра полезнее": Дубинский продемонстрировал отношение украинцев к Зеленскому - 19.02.2025 Украина.ру
"Даже швабра полезнее": Дубинский продемонстрировал отношение украинцев к Зеленскому
Депутат Верховной Рады Александр Дубинскийс помощью опроса в своем телеграм-канале доказал, что даже швабра для мытья полов приносит больше пользы, чем Владимир Зеленский
2025-02-19T10:17
2025-02-19T10:17
новости
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владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
верховная рада
вооруженные силы украины
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Он опубликовал результаты неофициального опроса, который показал, что, если выборы состоялись бы на следующий день, за швабру против Зеленского проголосуют 97 процентов почти из 13 тысяч респондентов.Накануне президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. Он указал, что рейтинг Зеленского спустился до четырех процентов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Подробнее о разочаровании Трампа позицией Украины в вопросе конфликта - в материале Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, запад, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, США, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

"Даже швабра полезнее": Дубинский продемонстрировал отношение украинцев к Зеленскому

10:17 19.02.2025
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Депутат Верховной Рады Александр Дубинскийс помощью опроса в своем телеграм-канале доказал, что даже швабра для мытья полов приносит больше пользы, чем Владимир Зеленский
Он опубликовал результаты неофициального опроса, который показал, что, если выборы состоялись бы на следующий день, за швабру против Зеленского проголосуют 97 процентов почти из 13 тысяч респондентов.
Накануне президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. Он указал, что рейтинг Зеленского спустился до четырех процентов.
"Трамп выражает глас украинского народа. У меня сегодня на канале Зеленский набрал 3%. Удивительные совпадения", - написал Дубинский, комментируя результаты опроса.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Подробнее о разочаровании Трампа позицией Украины в вопросе конфликта - в материале Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАЗападВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
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