"Вероятно": Трамп ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным - 19.02.2025 Украина.ру
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"Вероятно": Трамп ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным
"Вероятно": Трамп ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным - 19.02.2025 Украина.ру
"Вероятно": Трамп ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным
Совместный саммит с президентом России Владимиром Путиным может состоятся в феврале. Такое заявление 19 февраля на пресс-конференции сделал лидер США Дональд Трамп
2025-02-19T09:58
2025-02-19T10:04
новости
сша
россия
саудовская аравия
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
встреча
переговоры
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Параллельно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что также готов провести разговор с Путиным, отметив, что "в подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации".Накануне, на переговорах в Эр-Рияде помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что встреча двух президентов вряд ли может состояться на следующей неделе, уточнив, что о конкретных датах пока трудно говорить, российский лидер "сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине". Однако, добавил Ушаков, отдельные команды переговорщиков начнут контакты "в свое время".Параллельно советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц также сказал, что делегации США и РФ пока не назначили дату двухстороннего саммита с участием Путина и Трампа.Накануне российская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии. Американскую сторону представили госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, российскую - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.Разговор длился 4,5 часа. За это время стороны успели обсудить отношения двух стран, включая потенциальное экономическое сотрудничество и возобновление работы дипмиссий, а также коснулись украинского вопроса.В частности, стороны сошлись на том, что для урегулирования конфликта нужен трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.Также делегации согласились, что для "прочного мира" недостаточно звонка и даже встречи между Россией и США, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед. В частности, глава РФПИ отметил, что пока рано говорить о компромиссах между Москвой и Вашингтоном, стороны только начали слушать друг друга.О чем конкретно говорили в Эр-Рияде, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля
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новости, сша, россия, саудовская аравия, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, встреча, переговоры
Новости, США, Россия, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, встреча, переговоры

"Вероятно": Трамп ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным

09:58 19.02.2025 (обновлено: 10:04 19.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Совместный саммит с президентом России Владимиром Путиным может состоятся в феврале. Такое заявление 19 февраля на пресс-конференции сделал лидер США Дональд Трамп
"Вероятно", - сказал Трамп на вопрос, ожидает ли он, что его встреча с Путиным может состояться уже в этом месяце.
Параллельно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что также готов провести разговор с Путиным, отметив, что "в подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации".
Накануне, на переговорах в Эр-Рияде помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что встреча двух президентов вряд ли может состояться на следующей неделе, уточнив, что о конкретных датах пока трудно говорить, российский лидер "сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине". Однако, добавил Ушаков, отдельные команды переговорщиков начнут контакты "в свое время".
Параллельно советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц также сказал, что делегации США и РФ пока не назначили дату двухстороннего саммита с участием Путина и Трампа.
Накануне российская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии. Американскую сторону представили госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, российскую - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Разговор длился 4,5 часа. За это время стороны успели обсудить отношения двух стран, включая потенциальное экономическое сотрудничество и возобновление работы дипмиссий, а также коснулись украинского вопроса.
В частности, стороны сошлись на том, что для урегулирования конфликта нужен трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.
Также делегации согласились, что для "прочного мира" недостаточно звонка и даже встречи между Россией и США, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед. В частности, глава РФПИ отметил, что пока рано говорить о компромиссах между Москвой и Вашингтоном, стороны только начали слушать друг друга.
О чем конкретно говорили в Эр-Рияде, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля
 
НовостиСШАРоссияСаудовская АравияДональд ТрампВладимир ПутинУкраина.рувстречапереговоры
 
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