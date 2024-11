https://ukraina.ru/20241118/1059015243.html

Германия сдаёт США и тоже предоставляет оружие. Итоги 18 ноября на Украине

Германия сдаёт США и тоже предоставляет оружие. Итоги 18 ноября на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил предоставление ФРГ Украине "мини-Таурусов". Немецкие политики подтвердили информацию о разрешении США на удары вглубь территории России

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил информацию СМИ о намерении передать Украине партию из 4 тысяч дронов, которые оснащены искусственным интеллектом и могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии. Об этом Писториус заявил во время визита в Донаувёрт.Как отметил Писториус, эти БПЛА могут "в определённой степени преодолеть систему РЭБ противника, облететь её", а также способны "действовать на расстоянии 30 или 40 километров в глубине территории, а затем атаковать командные пункты, логистические узлы и другие цели"."Это важный дополнительный актив для украинских вооружённых сил", – заявил Писториус.Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщило о скорых массовых поставок Украине немецких дронов-камикадзе компании Helsing, оснащённых технологиями искусственного интеллекта, которые придают им высокую автономность в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы. В индустрии эти дроны сравнивают с ракетами Taurus и называют их "мини-Taurus".Как сообщило издание, всего у компании заказали 4 тыс. таки беспилотников для Украины. С декабря эти БПЛА начнут поступать партиями по несколько сотен в месяц. Также отмечалось, что отдельные прототипы якобы уже испытываются и совершенствуются в реальных боевых условиях в ДонбассеОсобенностью дронов является современное программное обеспечение, которое помогает им ориентироваться на местности по многим маркерами и лететь к цели даже в сложных погодных условиях или в условиях "выжженной земли", а также влияния средств РЭБ. Когда беспилотник идентифицировал цель и оператор подтвердил её, он дальше способен осуществить поражение автономно, даже если связь будет потеряна.При этом, отмечалось в публикации, дальность полёта "мини-Таурусов" в четыре раза больше, чем у типичных украинских БПЛА-камикадзе, а сами немецкие дроны существенно дешевле американских Switchblade и российских дронов "Зала" и "Ланцет".Одновременно власти Германии по-прежнему выступают против поставки Украине ракет Taurus. Как заявил пресс-секретарь канцлера Германии Вольфганг Бюхнер, на это не повлияло даже то, что США сообщили властям ФРГ о выданном Украине разрешении на ракетные удары ATACMS по территории России."Нет, это не меняет позицию правительства Германии по поставке Taurus", — подчеркнул Бюхнер на пресс-конференции в Берлине 18 ноября.В тот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала разрешение США Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России."При самообороне Украины речь идет о том, чтобы не ждать, пока ракета перелетит через границу. Некоторые украинские населенные пункты находятся так близко к границе России, что система ПВО не помогает, поскольку ракета бьёт слишком быстро. И теперь речь идет о том, чтобы иметь возможность разрушить военные пусковые установки", - заявила она в интервью радиостанции RBB Inforadio.Бербок заявила, что Украина вправе наносить такие удары."Именно поэтому применение дальнобойного оружия по территории России, которое теперь станет возможным благодаря разрешению США, столь важно. Уже давно известно, что и я сама, и моя партия ("Союз-90/"Зелёные". - Ред.) смотрим на это так же, как и наши восточноевропейские партнёры, как британцы, как французы и как американцы", - подчеркнула Бербок.Тем самым немецкие политики фактически сдали США, которые официально не торопятся подтверждать информацию издания The New York Times, сообщившего о том, что американский президент Джо Байден дал "добро" на удары вглубь РФ ракетами ATACMS.Так, днём 18 ноября советник президент США по национальной безопасности Джон Файнер не стал напрямую подтверждать о том, что такое разрешения дали."Соединённые Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели", — сказал Файнер журналистам, сопровождающим Байдена в поездке в Бразилию.В Пентагоне же заявили, что Минобороны США не может в настоящее время официально подтвердить разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ.А вот в России уже официально отреагировали на происходящее. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле обратили внимание на публикацию The New York Times. Он напомнил о ранее изложенной президентом России Владимиром Путиным позиции, что такие удары будут расцениваться как непосредственное участие НАТО в конфликте."Мы обратили внимание на публикации, правда, без ссылок на официальные источники. Позиция президента была сформулирована на культурном форуме в Петербурге. Там всё сказано предельно четко. Рекомендую ещё раз ознакомиться с этими словами",— отметил Песков.По его словам, на момент комментария Кремль слышал о решении Байдена только из западных СМИ. Песков отметил, что в случае, если такое решение приняли, то оно ознаменует новый виток напряжённости."Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт",— подчеркнул Песков.Российский военкор, член СПЧ Александр Коц отметил, что не стоит обманываться тем, что разрешение предоставлено исключительно для ударов по Курской области."Киев сможет бить западными ракетами не только по Курской области. США исходят из того, что Киев будет применять дальнобойные ракеты ATACMS "преимущественно в Курской области", передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника. Вот это слово "преимущественно" перечеркивает заявления NYT о том, что Киеву разрешают бить дальнобоем по России исключительно, чтобы напугать северокорейских военных в Курской области. Могут по Курску ударить, а могут, к примеру, по аэродрому Балтимор под Воронежем. Или по штабу СВО в Ростове", - отметил Коц.Он напомнил о "плане победы" Владимира Зеленского."Один из "секретных" пунктов "плана победы" просроченного Зеленского включал в себя список десятков целей на территории России, по которым Киев хотел бы нанести удар. И, судя по всему, это разрешение ему дали. Слишком уж велик для Пентагона соблазн проверить на прочность ПВО наших тыловых баз. Впрочем, Россия большая. Есть куда вывести из под удара важные военные объекты. А вот Украине, насквозь простреливаемой российскими ракетами, придется несладко. Недаром же спикер Госдумы Володин сегодня заявил, что в случае эскалации по незалежной полетит то, что раньше ещё не летало", - подытожил военкор.Таким образом, удары по России ракетами ATACMS не останутся без ответа.О том, чем чревато разрешение США на применение ATACMS Украине - в статье Павла Котова "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше".

