Черноморская инициатива — это ловушка. Брутер объяснил, почему
Чёрное море, вид из космоса
США будут тщательнейшим образом пытаться ничего не дать, пока не получат то, что им нужно, а после “развернут” Россию разговаривать с Украиной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Он считает, что черноморская инициатива — это, безусловно, ловушка.
“Проговорили 12 часов и никакого результата с той стороны не получили. Они будут тщательнейшим образом пытаться ничего не дать, пока не получат то, что им нужно. А когда получат то, что им нужно, скажут, ну, теперь идите с Украиной разговаривайте. Для них главное, чтобы Россия не возобновила военные действия после перемирия и не возобновила их успешно”, — объяснил собеседник издания.
Ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление, в котором сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Однако отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий.
Подробнее о новой сделке — в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке.
Полный текст интервью Владимира Брутера: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной читайте на сайте Украина.ру.