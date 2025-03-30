https://ukraina.ru/20250330/1062119985.html

Черноморская инициатива — это ловушка. Брутер объяснил, почему

Черноморская инициатива — это ловушка. Брутер объяснил, почему - 30.03.2025 Украина.ру

Черноморская инициатива — это ловушка. Брутер объяснил, почему

США будут тщательнейшим образом пытаться ничего не дать, пока не получат то, что им нужно, а после “развернут” Россию разговаривать с Украиной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2025-03-30T06:45

2025-03-30T06:45

2025-03-30T06:45

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Он считает, что черноморская инициатива — это, безусловно, ловушка.Ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление, в котором сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Однако отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий.Подробнее о новой сделке — в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке.Полный текст интервью Владимира Брутера: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250326/1062063249.html

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новости, россия, украина, дональд трамп, сша, черное море