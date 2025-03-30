Черноморская инициатива — это ловушка. Брутер объяснил, почему - 30.03.2025 Украина.ру
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Черноморская инициатива — это ловушка. Брутер объяснил, почему
Черноморская инициатива — это ловушка. Брутер объяснил, почему - 30.03.2025 Украина.ру
Черноморская инициатива — это ловушка. Брутер объяснил, почему
США будут тщательнейшим образом пытаться ничего не дать, пока не получат то, что им нужно, а после “развернут” Россию разговаривать с Украиной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-03-30T06:45
2025-03-30T06:45
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Он считает, что черноморская инициатива — это, безусловно, ловушка.Ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление, в котором сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Однако отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий.Подробнее о новой сделке — в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке.Полный текст интервью Владимира Брутера: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной читайте на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, США, Черное море

Черноморская инициатива — это ловушка. Брутер объяснил, почему

06:45 30.03.2025
 
Чёрное море, вид из космоса
Чёрное море, вид из космоса
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США будут тщательнейшим образом пытаться ничего не дать, пока не получат то, что им нужно, а после “развернут” Россию разговаривать с Украиной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Он считает, что черноморская инициатива — это, безусловно, ловушка.
“Проговорили 12 часов и никакого результата с той стороны не получили. Они будут тщательнейшим образом пытаться ничего не дать, пока не получат то, что им нужно. А когда получат то, что им нужно, скажут, ну, теперь идите с Украиной разговаривайте. Для них главное, чтобы Россия не возобновила военные действия после перемирия и не возобновила их успешно”, — объяснил собеседник издания.
Ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление, в котором сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Однако отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий.
Подробнее о новой сделке — в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке.
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
26 марта, 13:22
Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - ПесковУсловия по черноморской инициативе, касающиеся России, в прошлый раз не были выполнены. Об этом 26 марта напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Полный текст интервью Владимира Брутера: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной читайте на сайте Украина.ру.
 
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