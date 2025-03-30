Ищенко объяснил, почему активность Трампа свидетельствует полному развалу Украины
© Public domain
© Public domain
Если Украины не будет, то Россия просто говорит президенту США Дональду Трампу: “Большое спасибо, но нам не нужны никакие услуги больше. Украины нет, мы дальше сами решим, что здесь произойдет”. Именно поэтому глава Белого дома пытается застолбить точку входа в переговоры, чтобы можно было дальше иметь рычаг воздействия на российскую политику
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, если у Трампа будут легитимные соглашения с украинской стороной, он приходит и говорит, что на Украине есть интересы крупных американских инвесторов.
“И никуда мы с этого корабля не спрыгнем, нам придется вести переговоры с США по поводу интересов их компаний. <...> Если Трамп загонит пару компаний на Украину, то для [Владимира] Зеленского это будет большой успех, он будет орать, что в Украину деньги вкладывают, он этого добился”, — объяснил Ищенко.
Он также заявил, что американская активность — это очередное свидетельство того, что в США не считают, что Украина уцелеет как государство.
“У Украины нет выхода на мировой рынок. То есть эффективно торговать там могут только американцы. Украинцев оттуда гонят поганой метлой. Потому что они слабые, никому не нужны. А на мировом рынке конкуренция”, — заявил собеседник издания.
Между тем пресс-служба Кремля опубликовала информационное сообщение после переговоров России и США, которые прошли во вторник, 25 марта.
Во втором пункте названных позиций отмечается, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Подробнее о других заявлениях Москвы по результатам состоявшейся встречи — в публикации Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией читайте на сайте Украина.ру.