https://ukraina.ru/20250330/1062061606.html

Ищенко объяснил, почему активность Трампа свидетельствует полному развалу Украины

Ищенко объяснил, почему активность Трампа свидетельствует полному развалу Украины - 30.03.2025 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему активность Трампа свидетельствует полному развалу Украины

Если Украины не будет, то Россия просто говорит президенту США Дональду Трампу: “Большое спасибо, но нам не нужны никакие услуги больше. Украины нет, мы дальше сами решим, что здесь произойдет”. Именно поэтому глава Белого дома пытается застолбить точку входа в переговоры, чтобы можно было дальше иметь рычаг воздействия на российскую политику

2025-03-30T05:30

2025-03-30T05:30

2025-03-30T05:30

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дональд трамп

ростислав ищенко

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, если у Трампа будут легитимные соглашения с украинской стороной, он приходит и говорит, что на Украине есть интересы крупных американских инвесторов.“И никуда мы с этого корабля не спрыгнем, нам придется вести переговоры с США по поводу интересов их компаний. <...> Если Трамп загонит пару компаний на Украину, то для [Владимира] Зеленского это будет большой успех, он будет орать, что в Украину деньги вкладывают, он этого добился”, — объяснил Ищенко.Он также заявил, что американская активность — это очередное свидетельство того, что в США не считают, что Украина уцелеет как государство.Между тем пресс-служба Кремля опубликовала информационное сообщение после переговоров России и США, которые прошли во вторник, 25 марта.Во втором пункте названных позиций отмечается, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Подробнее о других заявлениях Москвы по результатам состоявшейся встречи — в публикации Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250325/1062027290.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, ростислав ищенко