Лекарство от этой болезни только одно: Блохин об урегулировании украинского конфликта - 30.03.2025 Украина.ру
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Лекарство от этой болезни только одно: Блохин об урегулировании украинского конфликта
Лекарство от этой болезни только одно: Блохин об урегулировании украинского конфликта - 30.03.2025 Украина.ру
Лекарство от этой болезни только одно: Блохин об урегулировании украинского конфликта
Надеется на переговоры не приходится. И “исцелиться” от конфликта на Украина может помочь только одно — смена киевского режима. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-03-30T07:00
2025-03-30T07:00
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Отвечая на вопрос, сможет ли Россия еще год воевать “в экспедиционном формате” без новой мобилизации, собеседник издания отметил, что это зависит от политической воли руководства.Между тем Владимир Зеленский заявил, что нельзя исключать вероятность "унизительного" мира для Украины. По словам главы киевского режима, в таком случае вина будет лежать на европейских партнерах Киева. Именно поэтому, считает украинский политик, Запад должен усилить поддержку "обескровленных" вэсэушников. Подробности в публикации Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ.Полный текст интервью Константина Блохина: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Лекарство от этой болезни только одно: Блохин об урегулировании украинского конфликта

07:00 30.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Надеется на переговоры не приходится. И “исцелиться” от конфликта на Украина может помочь только одно — смена киевского режима. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Отвечая на вопрос, сможет ли Россия еще год воевать “в экспедиционном формате” без новой мобилизации, собеседник издания отметил, что это зависит от политической воли руководства.
“Надеется на то, что все само рассосется, и переговоры все решат, не приходится. Лечение здесь одно это смена преступного киевского режима. Единственное лекарство от этой болезни, потому что договориться с террористическим режимом невозможно”, — заявил Блохин.
Между тем Владимир Зеленский заявил, что нельзя исключать вероятность "унизительного" мира для Украины. По словам главы киевского режима, в таком случае вина будет лежать на европейских партнерах Киева. Именно поэтому, считает украинский политик, Запад должен усилить поддержку "обескровленных" вэсэушников. Подробности в публикации Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ.
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Полный текст интервью Константина Блохина: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя читайте на сайте Украина.ру.
 
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