https://ukraina.ru/20250330/1062062346.html

Курская группировка не будет переброшена: Сазонов назвал ее главную задачу

Курская группировка не будет переброшена: Сазонов назвал ее главную задачу - 30.03.2025 Украина.ру

Курская группировка не будет переброшена: Сазонов назвал ее главную задачу

Российским войскам нужно создавать под Курском буферную зону, так как они находятся в ситуации, когда пути маневрирования ВСУ по дорогам не перерезаны. Киевский режим легко перебрасывает войска с севера на юг и с юга на север. Это гигантская опасность. Железнодорожное сообщение не нарушено, шоссе ВС РФ не контролируют

2025-03-30T06:30

2025-03-30T06:30

2025-03-30T06:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.По его словам, эту проблему можно решить рейдами спецназа и массированными авиаударами.Он также отметил, что если ракетными ударами парализовать железнодорожный узел в Харькове, эта проблема будет решена.“И я не понимаю, почему он до сих пор не парализован. Ведь на этом настаивали еще в 2022 и 2023 годах. Именно из-за его работы мы тогда потеряли Купянск”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко заявил, что для создания буферной зоны на этом направлении нужно отодвигать противника минимум на 70 километров. Для этого ВС РФ должны взять под контроль и Сумы, и Харьков.Президент России Владимир Путин отмечал, что главная задача Вооруженных сил России — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности. Подробнее о том, к каким выводам пришли эксперты — в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250322/1061956634.html

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новости, россия, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, курская область, сумская область, михаил онуфриенко