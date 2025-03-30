Курская группировка не будет переброшена: Сазонов назвал ее главную задачу
Российским войскам нужно создавать под Курском буферную зону, так как они находятся в ситуации, когда пути маневрирования ВСУ по дорогам не перерезаны. Киевский режим легко перебрасывает войска с севера на юг и с юга на север. Это гигантская опасность. Железнодорожное сообщение не нарушено, шоссе ВС РФ не контролируют
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
По его словам, эту проблему можно решить рейдами спецназа и массированными авиаударами.
“Нужно целенаправленное уничтожение железнодорожной инфраструктуры. По шоссе нельзя массово перебрасывать технику и людей. Любая колонна на шоссе растянется километров на 50 и будет двигаться со скоростью 30 километров в час”, — объяснил Сазонов.
Он также отметил, что если ракетными ударами парализовать железнодорожный узел в Харькове, эта проблема будет решена.
“И я не понимаю, почему он до сих пор не парализован. Ведь на этом настаивали еще в 2022 и 2023 годах. Именно из-за его работы мы тогда потеряли Купянск”, — заключил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко заявил, что для создания буферной зоны на этом направлении нужно отодвигать противника минимум на 70 километров. Для этого ВС РФ должны взять под контроль и Сумы, и Харьков.
22 марта, 06:15Нужно брать Сумы и Харьков: Онуфриенко о создании зоны безопасностиЧтобы создать буферная зона, о которой ранее президент России Владимир Путин, нужно отодвигать противника минимум на 70 километров. Для этого ВС РФ должны взять под контроль и Сумы, и Харьков. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Президент России Владимир Путин отмечал, что главная задача Вооруженных сил России — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности. Подробнее о том, к каким выводам пришли эксперты — в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова читайте на сайте Украина.ру.