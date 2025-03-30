Курская группировка не будет переброшена: Сазонов назвал ее главную задачу - 30.03.2025 Украина.ру
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Курская группировка не будет переброшена: Сазонов назвал ее главную задачу
Курская группировка не будет переброшена: Сазонов назвал ее главную задачу - 30.03.2025 Украина.ру
Курская группировка не будет переброшена: Сазонов назвал ее главную задачу
Российским войскам нужно создавать под Курском буферную зону, так как они находятся в ситуации, когда пути маневрирования ВСУ по дорогам не перерезаны. Киевский режим легко перебрасывает войска с севера на юг и с юга на север. Это гигантская опасность. Железнодорожное сообщение не нарушено, шоссе ВС РФ не контролируют
2025-03-30T06:30
2025-03-30T06:30
новости
россия
харьков
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
курская область
сумская область
михаил онуфриенко
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.По его словам, эту проблему можно решить рейдами спецназа и массированными авиаударами.Он также отметил, что если ракетными ударами парализовать железнодорожный узел в Харькове, эта проблема будет решена.“И я не понимаю, почему он до сих пор не парализован. Ведь на этом настаивали еще в 2022 и 2023 годах. Именно из-за его работы мы тогда потеряли Купянск”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко заявил, что для создания буферной зоны на этом направлении нужно отодвигать противника минимум на 70 километров. Для этого ВС РФ должны взять под контроль и Сумы, и Харьков.Президент России Владимир Путин отмечал, что главная задача Вооруженных сил России — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности. Подробнее о том, к каким выводам пришли эксперты — в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, курская область, сумская область, михаил онуфриенко
Новости, Россия, Харьков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Курская область, Сумская область, Михаил Онуфриенко

Курская группировка не будет переброшена: Сазонов назвал ее главную задачу

06:30 30.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российским войскам нужно создавать под Курском буферную зону, так как они находятся в ситуации, когда пути маневрирования ВСУ по дорогам не перерезаны. Киевский режим легко перебрасывает войска с севера на юг и с юга на север. Это гигантская опасность. Железнодорожное сообщение не нарушено, шоссе ВС РФ не контролируют
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
По его словам, эту проблему можно решить рейдами спецназа и массированными авиаударами.
“Нужно целенаправленное уничтожение железнодорожной инфраструктуры. По шоссе нельзя массово перебрасывать технику и людей. Любая колонна на шоссе растянется километров на 50 и будет двигаться со скоростью 30 километров в час”, — объяснил Сазонов.
Он также отметил, что если ракетными ударами парализовать железнодорожный узел в Харькове, эта проблема будет решена.
“И я не понимаю, почему он до сих пор не парализован. Ведь на этом настаивали еще в 2022 и 2023 годах. Именно из-за его работы мы тогда потеряли Купянск”, — заключил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко заявил, что для создания буферной зоны на этом направлении нужно отодвигать противника минимум на 70 километров. Для этого ВС РФ должны взять под контроль и Сумы, и Харьков.
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
22 марта, 06:15
Нужно брать Сумы и Харьков: Онуфриенко о создании зоны безопасностиЧтобы создать буферная зона, о которой ранее президент России Владимир Путин, нужно отодвигать противника минимум на 70 километров. Для этого ВС РФ должны взять под контроль и Сумы, и Харьков. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Президент России Владимир Путин отмечал, что главная задача Вооруженных сил России — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности. Подробнее о том, к каким выводам пришли эксперты — в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияХарьковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВС РФКурская областьСумская областьМихаил Онуфриенко
 
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