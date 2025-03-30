Полетаев раскрыл, когда начнется летняя кампания ВС РФ - 30.03.2025 Украина.ру
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Полетаев раскрыл, когда начнется летняя кампания ВС РФ
Полетаев раскрыл, когда начнется летняя кампания ВС РФ - 30.03.2025 Украина.ру
Полетаев раскрыл, когда начнется летняя кампания ВС РФ
Россия явно готовится к летней кампании и ни о каком “договорнике” с Америкой не идет и речи. Начнется она в майские праздники, как это было в том году.Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-03-30T05:15
2025-03-30T05:15
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По его словам, в России недостаточно работают с обществом.“Люди же видят все эти поездки делегаций на переговоры и подмигивания [президенту США Дональду] Трампу, поэтому переживают, что скоро все закончится договорняком, когда мы завершим войну, не добившись наших целей”, — объяснил эксперт.Однако к летней кампании Россия явно готовится, подчеркнул он.Он напомнил, что в прошлом феврале российские войска взяли Авдеевку. В марте и апрель ВС РФ “бодались” за поселки позади нее, то есть, вели бои местного значения.“А реальная летняя кампания началась на майские праздники, когда мы начали наступление на Волчанск. Может быть, сейчас будет то же самое”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, америка, сша, дональд трамп, сергей полетаев , вс рф
Новости, Россия, Америка, США, Дональд Трамп, Сергей Полетаев , ВС РФ

Полетаев раскрыл, когда начнется летняя кампания ВС РФ

05:15 30.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия явно готовится к летней кампании и ни о каком “договорнике” с Америкой не идет и речи. Начнется она в майские праздники, как это было в том году.Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
По его словам, в России недостаточно работают с обществом.
“Люди же видят все эти поездки делегаций на переговоры и подмигивания [президенту США Дональду] Трампу, поэтому переживают, что скоро все закончится договорняком, когда мы завершим войну, не добившись наших целей”, — объяснил эксперт.
Однако к летней кампании Россия явно готовится, подчеркнул он.
“Военная промышленность вроде бы разогналась. Военный бюджет на 2025-2026 год сверстан. Что у нас с людьми, мы не знаем, но, судя по общению с бойцами на фронте, дефицита личного состава нет. В основном люди сейчас либо в отпусках, либо занимаются на полигонах. И по опыту прошлого года можно сказать, что эта оперативная пауза продлится до мая”, — заявил Полетаев.
Он напомнил, что в прошлом феврале российские войска взяли Авдеевку. В марте и апрель ВС РФ “бодались” за поселки позади нее, то есть, вели бои местного значения.
“А реальная летняя кампания началась на майские праздники, когда мы начали наступление на Волчанск. Может быть, сейчас будет то же самое”, — резюмировал собеседник издания.
- РИА Новости, 1920, 23.03.2025
23 марта, 07:30
“Пока Россия будет думать, ее войска ломанутся вперед”: Кутырь о 30-дневном перемирииВ “игре” с планом о перемирии на 30 дней победит тот, у кого лучше карты и кто сможет просидеть с покер-фейсом. У Украины, как сказал президент США Дональд Трамп, козырей нет совсем. А у России для игры с американцами карты намного лучше, чем были еще недавно
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге читайте на сайте Украина.ру.
 
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