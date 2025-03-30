Сорокин рассказал, как Ермак пытается сблизится с Трампом, метя в кресло президента Украины - 30.03.2025 Украина.ру
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Сорокин рассказал, как Ермак пытается сблизится с Трампом, метя в кресло президента Украины
Сорокин рассказал, как Ермак пытается сблизится с Трампом, метя в кресло президента Украины - 30.03.2025 Украина.ру
Сорокин рассказал, как Ермак пытается сблизится с Трампом, метя в кресло президента Украины
Недавно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак принял иудаизм. Это было сделано в целях сблизиться с Джаредом Кушнером — затем американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-03-30T06:00
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Он отметил, что 90% всех переговоров ведет не сам Владимир Зеленский, а именно Ермак. По словам эксперта, нельзя сказать, что последний узурпировал власть — Зеленский ее добровольно отдал.“Более того, Ермак несколько месяцев назад принял иудаизм, чтобы теснее сблизиться с Джаредом Кушнером, который является зятем Трампа. Украинский политик считает, что таким образом может оказывать влияние на семью Трампа и самого главу Белого дома, метя в кресло президента Украины”, — заявил Сорокин.Стоит отметить, что Зеленский действительно не присутствует на последних встречах делегаций Украины и США. Однако каждый раз он прилетает в то место, где они будут проходить. На это неоднократно указывал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Подробности в публикации Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, андрей ермак, офис президента
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Офис президента

Сорокин рассказал, как Ермак пытается сблизится с Трампом, метя в кресло президента Украины

06:00 30.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
- РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
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Недавно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак принял иудаизм. Это было сделано в целях сблизиться с Джаредом Кушнером — затем американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Он отметил, что 90% всех переговоров ведет не сам Владимир Зеленский, а именно Ермак. По словам эксперта, нельзя сказать, что последний узурпировал власть — Зеленский ее добровольно отдал.
“Более того, Ермак несколько месяцев назад принял иудаизм, чтобы теснее сблизиться с Джаредом Кушнером, который является зятем Трампа. Украинский политик считает, что таким образом может оказывать влияние на семью Трампа и самого главу Белого дома, метя в кресло президента Украины”, — заявил Сорокин.
Стоит отметить, что Зеленский действительно не присутствует на последних встречах делегаций Украины и США. Однако каждый раз он прилетает в то место, где они будут проходить. На это неоднократно указывал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Подробности в публикации Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.
24 марта, 11:11
Не переживет мирное соглашение или останется в Африке навсегда: что пророчат Зеленскому сегодня? Украинским властям нужно как можно скорее соглашаться на заключение мира, так как у Владимира Зеленского нет гарантий, что ситуация будет улучшаться в пользу Киева. Такое заявление в эфире YouTube сделал бывший полковник армии США Дэниел Дэвис. Между тем Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Зеленский может не вернутся из Африки
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами читайте на сайте Украина.ру.
 
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