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Сорокин рассказал, как Ермак пытается сблизится с Трампом, метя в кресло президента Украины

Сорокин рассказал, как Ермак пытается сблизится с Трампом, метя в кресло президента Украины - 30.03.2025 Украина.ру

Сорокин рассказал, как Ермак пытается сблизится с Трампом, метя в кресло президента Украины

Недавно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак принял иудаизм. Это было сделано в целях сблизиться с Джаредом Кушнером — затем американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-03-30T06:00

2025-03-30T06:00

2025-03-30T06:00

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Он отметил, что 90% всех переговоров ведет не сам Владимир Зеленский, а именно Ермак. По словам эксперта, нельзя сказать, что последний узурпировал власть — Зеленский ее добровольно отдал.“Более того, Ермак несколько месяцев назад принял иудаизм, чтобы теснее сблизиться с Джаредом Кушнером, который является зятем Трампа. Украинский политик считает, что таким образом может оказывать влияние на семью Трампа и самого главу Белого дома, метя в кресло президента Украины”, — заявил Сорокин.Стоит отметить, что Зеленский действительно не присутствует на последних встречах делегаций Украины и США. Однако каждый раз он прилетает в то место, где они будут проходить. На это неоднократно указывал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Подробности в публикации Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1061996672.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, андрей ермак, офис президента