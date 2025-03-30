Сорокин рассказал, как Ермак пытается сблизится с Трампом, метя в кресло президента Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
Недавно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак принял иудаизм. Это было сделано в целях сблизиться с Джаредом Кушнером — затем американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Он отметил, что 90% всех переговоров ведет не сам Владимир Зеленский, а именно Ермак. По словам эксперта, нельзя сказать, что последний узурпировал власть — Зеленский ее добровольно отдал.
“Более того, Ермак несколько месяцев назад принял иудаизм, чтобы теснее сблизиться с Джаредом Кушнером, который является зятем Трампа. Украинский политик считает, что таким образом может оказывать влияние на семью Трампа и самого главу Белого дома, метя в кресло президента Украины”, — заявил Сорокин.
Стоит отметить, что Зеленский действительно не присутствует на последних встречах делегаций Украины и США. Однако каждый раз он прилетает в то место, где они будут проходить. На это неоднократно указывал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Подробности в публикации Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона.
24 марта, 11:11Не переживет мирное соглашение или останется в Африке навсегда: что пророчат Зеленскому сегодня? Украинским властям нужно как можно скорее соглашаться на заключение мира, так как у Владимира Зеленского нет гарантий, что ситуация будет улучшаться в пользу Киева. Такое заявление в эфире YouTube сделал бывший полковник армии США Дэниел Дэвис. Между тем Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Зеленский может не вернутся из Африки
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами читайте на сайте Украина.ру.