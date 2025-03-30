“Чуйка” украинских политиков предвещает неминуемый крах Зеленского — Выдрин
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© коллаж Украина.ру
Оппозиционеры Украины активизировались в последнее время и это означает, что “конец” Владимира Зеленского все ближе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Ранее на Украине “оживились” главные оппозиционные тяжеловесы, которые выступили с резкой критикой Зеленского. Например, экс-президент страны Петр Порошенко обвинил действующие власти в стремлении установить диктатуру, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала добиться немедленного прогресса на мирных переговорах.
“Украинская оппозиция всегда возбуждается от слабой позиции власти. <...> Порошенко перед своей президентской каденцией вовремя полез на броневик-бульдозер перед администрацией президента. Чувствовал, что ее хозяин доживает там последние часы. А Тимошенко перед своей премьерской каденцией, заблокировала трибуну Верховной Рады. Чувствовала, что ее старый созыв, "прокативший" ее с должностью, доживает последние дни”, — заявил Выдрин.
По его словам, “чуйка" у украинских политиков развита предельно. Раз активизировались — значится что-то чувствуют, резюмировал политолог.
13 марта, 11:09В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у властиВладимир Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника
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