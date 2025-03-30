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“Чуйка” украинских политиков предвещает неминуемый крах Зеленского — Выдрин

“Чуйка” украинских политиков предвещает неминуемый крах Зеленского — Выдрин - 30.03.2025 Украина.ру

“Чуйка” украинских политиков предвещает неминуемый крах Зеленского — Выдрин

Оппозиционеры Украины активизировались в последнее время и это означает, что “конец” Владимира Зеленского все ближе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-03-30T05:45

2025-03-30T05:45

2025-03-30T05:45

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Ранее на Украине “оживились” главные оппозиционные тяжеловесы, которые выступили с резкой критикой Зеленского. Например, экс-президент страны Петр Порошенко обвинил действующие власти в стремлении установить диктатуру, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала добиться немедленного прогресса на мирных переговорах.По его словам, “чуйка" у украинских политиков развита предельно. Раз активизировались — значится что-то чувствуют, резюмировал политолог.Полный текст интервью Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061766248.html

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новости, украина, сша, европа, владимир зеленский, дмитрий выдрин, верховная рада, петр порошенко