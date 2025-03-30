“Чуйка” украинских политиков предвещает неминуемый крах Зеленского — Выдрин - 30.03.2025 Украина.ру
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“Чуйка” украинских политиков предвещает неминуемый крах Зеленского — Выдрин
“Чуйка” украинских политиков предвещает неминуемый крах Зеленского — Выдрин - 30.03.2025 Украина.ру
“Чуйка” украинских политиков предвещает неминуемый крах Зеленского — Выдрин
Оппозиционеры Украины активизировались в последнее время и это означает, что “конец” Владимира Зеленского все ближе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-03-30T05:45
2025-03-30T05:45
новости
украина
сша
европа
владимир зеленский
дмитрий выдрин
верховная рада
петр порошенко
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Ранее на Украине “оживились” главные оппозиционные тяжеловесы, которые выступили с резкой критикой Зеленского. Например, экс-президент страны Петр Порошенко обвинил действующие власти в стремлении установить диктатуру, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала добиться немедленного прогресса на мирных переговорах.По его словам, “чуйка" у украинских политиков развита предельно. Раз активизировались — значится что-то чувствуют, резюмировал политолог.Полный текст интервью Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, европа, владимир зеленский, дмитрий выдрин, верховная рада, петр порошенко
Новости, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Дмитрий Выдрин, Верховная Рада, Петр Порошенко

“Чуйка” украинских политиков предвещает неминуемый крах Зеленского — Выдрин

05:45 30.03.2025
 
© коллаж Украина.руколлаж Зеленский Порошенко Тимошенко
коллаж Зеленский Порошенко Тимошенко
© коллаж Украина.ру
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Оппозиционеры Украины активизировались в последнее время и это означает, что “конец” Владимира Зеленского все ближе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Ранее на Украине “оживились” главные оппозиционные тяжеловесы, которые выступили с резкой критикой Зеленского. Например, экс-президент страны Петр Порошенко обвинил действующие власти в стремлении установить диктатуру, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала добиться немедленного прогресса на мирных переговорах.
“Украинская оппозиция всегда возбуждается от слабой позиции власти. <...> Порошенко перед своей президентской каденцией вовремя полез на броневик-бульдозер перед администрацией президента. Чувствовал, что ее хозяин доживает там последние часы. А Тимошенко перед своей премьерской каденцией, заблокировала трибуну Верховной Рады. Чувствовала, что ее старый созыв, "прокативший" ее с должностью, доживает последние дни”, — заявил Выдрин.
По его словам, “чуйка" у украинских политиков развита предельно. Раз активизировались — значится что-то чувствуют, резюмировал политолог.
Зеленский под охраной
13 марта, 11:09
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Полный текст интервью Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДмитрий ВыдринВерховная РадаПетр Порошенко
 
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