https://ukraina.ru/20250330/1062119448.html

Стечение обстоятельств или целенаправленные убийства: Ермаков о гибели российских журналистов на фронте

Стечение обстоятельств или целенаправленные убийства: Ермаков о гибели российских журналистов на фронте - 30.03.2025 Украина.ру

Стечение обстоятельств или целенаправленные убийства: Ермаков о гибели российских журналистов на фронте

Так как российские журналисты под Купянском попали под "Хаймарсы”, то их смерть — целенаправленное убийство ВСУ. А вот гибель военкора Первого канала — это трагическое стечение обстоятельств. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-03-30T06:15

2025-03-30T06:15

2025-03-30T06:15

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купянск

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

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В минувший понедельник, 24 марта, стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Еще одной жертвой ВСУ стала журналист Первого канала Анна Прокофьева, она погибла 26 марта.По словам собеседника издания, эти истории разные.Он объяснил, что "Хаймарс" можно навести только на конкретную цель, а дистанционно поставить мину специально под военкора невозможно.Между тем СК РФ расследует уголовное дело о гибели военкора Первого канала в Белгородской области.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250325/1062034345.html

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новости, купянск, белгородская область, россия, вооруженные силы украины