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"Вокруг Булгакова": беллетрист Бескудников

"Вокруг Булгакова": беллетрист Бескудников - 17.11.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": беллетрист Бескудников

"Объем" нарисованному писателем миру придают, обычно персонажи второго-третьего плана, которые зачастую и не описываются детально – просто приходят ниоткуда и исчезают никуда, сыграв свою мелкую и, зачастую, неважную для дальнейшего повествования роль. Таким, например, предстаёт перед нами член правления МАССОЛИТа беллетрист Бескудников

2024-11-17T12:00

2024-11-17T12:00

2024-11-17T12:00

"вокруг булгакова"

история

москва

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русская литература

писатель

драматург

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Бескудников описан в главе 5 ("Дело было в Грибоедове") и упоминается в главе 21 ("Полёт"). Негусто. Однако даже тут достаточно информации, чтобы понять – он не просто член правления. В правление люди разные входят, а вот Бескудников – несомненная звезда.В описании время склоки вокруг дачного посёлка Перелыгино читаем:"- Дачи получили наиболее талантливые из нас...- Генералы! – напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист.Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.- Одни в пяти комнатах в Перелыгине, – вслед ему сказал Глухарев".Отметим, что в реальном писательском дачном кооперативе Переделкино домов о пяти комнатах не было – там всё было скромно, несмотря на то, что доходы писателей в довоенном СССР были очень значительные. Двухэтажные многокомнатные хоромины появились позже – уже в 1950-60-х годах.В одной из ранних версий романа можно прочитать, что Бескудников "был в хорошем, из парижской материи костюме и крепкой обуви, тоже французского производства", с "плоскими заграничными часами". Скорее всего он относился к той части советских писателей, которые имели возможность часто выезжать в Европу (Булгаков такой возможности не имел и выездным коллегам жёлчно завидовал).В 21-й главе Бескудников упоминается, наряду с другими членами правления, как один из квартировладельцев в доме Драмлита. Напомним, что оригинальный дом Драмлита – писательский дом "Вдохновение" в Лаврушинском переулке, – был кооперативным, т.е. квартиры в нём являлись собственностью жильцов. Ну и, понятно, квартир было мало и доступны они были только "генералам" – сам Булгаков, опять же, квартиры в Замоскворечье не удостоился.В то же время, обратим внимание на то, что, столкнувшись с, как модно сейчас выражаться, "буллингом", Бескудников просто уходит. Потом, правда, вроде бы возвращается – писатель упоминает его в числе тех, кто громко выражает недовольство неявкой уже погибшего Берлиоза.Отметим также, что заместителем председателя правления, а потом и и.о. председателя становится вовсе не "генерал" Бескудников, а Желдыбин (о нём информации ещё меньше).Исходя из этого можно сделать вывод, что Бескудников – литератор, несомненно, популярный и обласканный властями, но при этом, всё же, не обладающий какой-то формальной властью.Правда, булгаковеды с этим выводом обычно не соглашаются, указывая, что это "тихий, прилично одетый человек с внимательными и в то же время неуловимыми глазами". В одной из ранних редакций есть ещё и такой эпизод:"Сильнее закурили. Кто-то зевал. Человек во френче и фрачных брюках рассказал, чтобы развлечь публику, анекдот, начинающийся словами: "Приходит Карл Радек в кабинет к..." Анекдоту посмеялись, но в границах приличия, ибо анекдот был несколько вольного содержания. Один лишь Бескудников даже не ухмыльнулся и глядел в окно такими отсутствующими глазами, что нельзя было поручиться, расслышал он этот анекдот или нет".Это всё заставляет булгаковедов подозревать в Бескудникове негласного сотрудника ОГПУ/НКВД – ведь, допустим, Афрания, заведомого представителя "административных органов", Булгаков описывает примерно так же – и взгляд неуловимый, и на высказывания прокуратора реагирует осторожно.Правда, в общении с коллегой, который может сотрудничать с "органами" советские писатели должны были быть поосторожнее, но тут уж нам остаётся положиться на знание реалий самим Булгаковым.Теперь о прототипах.Белобровцева и Кульюс считают, что под именем Бескудникова Булгаков мог иметь в виду писателя с ещё дореволюционным стажем Юрия Слёзкина, с которым Булгаков в 1920 году работал во Владикавказе. Основываются они на том, что Слёзкин в детстве жил в Париже, а в 1928-29 годах был председателем бюро секции драмы (в одной из ранних версий романа Бескудников – руководитель секции драматургии).Известно, что в Москве отношения писателей расстроились (в 1925 году Слёзкин использовал Булгакова в качестве прототипа журналиста Алексея Васильевича в романе "Девушка с гор", каковой журналист Булгакову не понравился). По наиболее распространённому мнению Булгаков в "Театральном романе" представил Слёзкина под именем завистника Ликоспастова. Представляется, что и в "закатном романе" Булгакову было что сказать в адрес Слёзкина. Но никакого особого криминала за Бескудниковым нет. Кроме того, Слёзкин в описываемое время к числу популярных писателей отнюдь не относился.Другая версия – писатель и драматург Владимир Киршон. Этот вариант выглядит более убедительным прежде всего потому, что Кирошон действительно был мегапопулярен до того самого момента, пока попал под каток 1937 года – его комедия "Чудесный сплав" в постановке МХАТовского режиссёра Бориса Мордвинова стала вторым по популярности спектаклем среди театров РСФСР в сезоне 1934-35 года и только в Москве шла на сценах шести театров (спектакли Булгакова обычно шли на одной сцене). Настоящий литературный "генерал". При этом он был активным членом РАПП и, естественно, критиком разного рода "попутчиков", включая самого популярного среди них – Булгакова.Есть версия, что под этим псевдонимом мог скрываться Илья Эренбург – действительно очень популярный беллетрист, причём его роман 1922 года "Необычайные похождения Хулио Хуренито" считается одним из литературных источников "закатного романа". Эренбург был и популярен, и со связями (достаточно вспомнить повесть Валентина Катаева "Остров Эрендорф"), и с квартирой на Лаврушинском, и с дачей в Переделкино, и даже с Булгаковым в одно время жил в Киеве в 1928-19 годах (хотя знакомы они по-видимому не были). И уж точно выездной – точнее, до 1940 года он почти постоянно находился то в Германии, то во Франции, то в Испании. Это, кстати, создаёт определённую трудность в ассоциации его с кем-то из МАССОЛИТовский персонажей – они слишком советские, в то время как он – просоветский, но всё же европейский публицист. Ну и, понятно, он не мог не сотрудничать со спецслужбами.Есть ещё один важным момент – как известно, Булгаков большое внимание уделял количеству комнат в квартире. Квартира его мечты – семикомнатная (как у него на Андреевском спуске, как в "замке доктора" в Киеве и как у профессора Преображенского в "Калабуховском доме"). Реально, однако, было получить только пятикомнатную. Пятикомнатной, как мы помним, была дача Бескудникова в Перелыгино. Такой была квартира дяди писателя Николая Покровского на Пречистенке и пять самых больших квартир в писательском доме в Лаврушинском переулке – одна из них принадлежала Эренбургу…Ну и в заключение. Хотя Бескудников и не обнаруживает никакой связи с нечистой силой, фамилия его начинается со слова "бес", а "бескуд" – карпатская разновидность вампира. Был ли Булгаков знаком с галицким и западнославянским фольклором – вопрос дискуссионный (теоретически мог, особенно – если общался с "сечевыми стрельцами" в 1919 году), но в случайность совпадения верится с трудом. Кстати, бескуды, как и другие вампиры, не выносят солнечного света, а Бескудникова мы видим только в одной сцене, которая происходит ночью…

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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