https://ukraina.ru/20241115/1058920102.html

Первая симфония о войне в Донбассе, память о Параджанове. События культуры

Первая симфония о войне в Донбассе, память о Параджанове. События культуры - 15.11.2024 Украина.ру

Первая симфония о войне в Донбассе, память о Параджанове. События культуры

В Чите прошла премьера симфонии о войне; в Нью-Йорке неделя показов фильмов Параджанова; в Пизе разоблачили сеть европейских воров и мошенников в сфере визуального искусства

2024-11-15T07:00

2024-11-15T07:00

2024-11-15T07:00

культура

эксклюзив

культура

кино

живопись

донбасс

нью-йорк

италия

сергей параджанов

никита михалков

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"Синергия между всеми нами"В Чите, в Забайкальской краевой филармонии состоялась премьера концерта-симфонии "Русскому Донбассу" композитора и пианиста Алексея Сергунина. За дирижёрским пультом – сам автор произведения, сыграли оркестр "Непокорённых" из ДНР, Камерный оркестр Леонида Лундстрема, соло скрипки – Пётр Лундстрем. А также – Академический большой хор "Мастера хорового пения"."Хор включен во все части симфонии. В первой части, посвященной шахтером, мне хотелось написать что-то вроде гимна, поскольку, честно говоря, мне кажется, что шахтеров всегда как-то несправедливо обходили. С одной стороны, музыкальное наследие, посвященное шахтерам, существует, но оно узкоспециально, и у меня всегда складывалось ощущение, будто это шахтеры пишут для шахтеров. Не так уж много мне удалось найти произведений, которые бы рассказывали о них светским языком человеку, который никогда не был на шахте.Что касается второй части, в ней я действительно работал со стихами Анны Долгаревой. Хор здесь работает уже по-другому: воет, шепчет, создает специальные эффекты и шумы. Это как раз о "Боге на войне", как здорово сказал Никита Михалков. Вторая часть самая длинная и противоречивая, самая трудная и, как выяснилось, самая захватывающая.В ней много символики, отсылок: от музыкантов из оркестра я получил обратную связь - тот звуковой фон, который получился, действительно напоминает им звуки войны, которую они слышали все эти годы; есть восьмитактовые повторяющиеся построения – отсылка к тем самым восьми годам, есть оммажи к стилистике [Дмитрия] Шостаковича. Цитаты я не люблю, предпочитаю именно оммаж – цитату стиля. И, конечно, я не мог не работать с темой "креста".В третьей части, в "Чаконе" тоже присутствует хор, но слов будто уже не остается никаких: они исчезают, растворяются, превращаются в чистый вокализ", – рассказывал композитор в интервью изданию Украина.ру.Во время нашего разговора, четвёртая часть – "Катехон" – ещё не была дописана, но Сергунин говорил, что в ней будет о победе. Сам симфонический цикл, безусловно, диктует торжественный и победный финал. В нём звучат колокола, возможно, отсылая к Сергею Рахманинову. В кульминации – текст "Слова о законе и благодати" Иллариона Киевского.В интервью Classical Music News композитор рассказал, что идея создать произведение, посвящённое России и Донбассу, возникла после участия в Международном музыкальном конкурсе пианистов, дирижёров и композиторов имени Сергея Рахманинова летом 2022 года.В беседе с корреспондентом Украина.ру он также отмечал, что параллельно с симфонией работал над фортепианным циклом "Донбасские песни":"Изучая фольклор Донбасса, я открыл для себя книгу Петра Тимофеева "Протекших дней очарованье", уникальный труд. Посмотрев нотное приложение, прослушав образцы и прочитав тексты я сильно вдохновился. Таким образом, сейчас возникает буквально на глазах фортепианный цикл, который тесно связан с концертом-симфонией тематически: например, тема "Ой, да темно, хмарно на дворе" звучит во второй, военной части.""Русскому Донбассу" – первая симфония (да и в целом, музыкальное произведение крупной формы), посвящённая войне в Донбассе.После премьеры Сергунин написал в своём телеграм-канале:"Мне было важно суметь заговорить своей музыкой с сердцем народа. Когда я стоял за пультом, то спиной ощущал энергию всего зала, будто общался с нею. В день премьеры, в День народного единства действительно случилась синергия между всеми нами, между музыкантами и слушателями и чем-то трансцендентным, и в эти драгоценные минуты мы были вместе, переживая сильные духовные эмоции.Когда зал встал и принялся аплодировать нам стоя, не прекращая до тех пор, пока мы не отыграли бис и не стали поочередно покидать сцену, я понял через характер этих аплодисментов, что духовное письмо дошло до адресата. А это ли не счастье? Спасибо тебе, мой святой, многострадальный, великий русский народ."Транснациональные воры живописиМасштабный детектив в мире академической живописи. На сей раз – в Италии.Полиция государства заявила о том, что разоблачила одну из крупнейших в истории преступную сеть, которая воровала и подделывала произведения самых известных европейских художников XIX-XX-XXI веков.Под следствием находятся 38 человек. Потенциальная стоимость всех произведений искусства оценивается в 200 млн евро. Расследование проводит Евроюст – Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия и названо оно "транснациональным".Злоумышленникам удалось похитить и продать больше двух тысяч картин и скульптур. Прокуратура Пизы, где задержали часть фигурантов, передала дело столичному подразделению Карабинеров по охране культурного наследия в Риме. Расследование, к тому, находится под контролем Министерства обороны Италии."В результате операции, получившей название "Кариатида", были обнаружены поддельные работы, относящиеся к всемирно известным художникам, в том числе: Амедео Модильяни, Энди Уорхол, Бэнкси (британский стрит-арт был одним из самых подделываемых), Пабло Пикассо, Жоан Миро, Арман, Фрэнсис Бэкон, Василий Кандиски, Густав Климт, Генри Мур, Хаусманн, Тапиес, Жан-Поль Риопель, Твомбли, Вильфредо Лам, Маре Шагал, Моне, Де Кирико, Джакометти, Обертен, Митурай, Афро, Боччони, Пол Клее, Ван Гог, Жан-Мишель Баския, Вазарели, Поллок, Харинг, Хоппер, Ренато Гуттузо и Сальвадор Дали", – пишет пресс-служба военного ведомства.Прокурор Пизы Анджела Камелио рассказала, что основные задержания и розыскные мероприятия прошли в Италии, Испании и Бельгии, и продолжались с марта 2023 года.Одна из подделок – имитация картины Модильяни "Кариатида", в честь неё и назвали операцию. Оригинальная работа находится в Музее современного искусства в Париже.Сеть действовала воистину масштабно: изготовив сотни подделок (больше всего – Бэнкси), преступники сумели даже провести две выставки "его" произведений – в Тоскане и Венеции.Год столетия ПараджановаВ Нью-Йорке, в международном культурном центре Anthology Film Archives проходит недельная ретроспектива фильмов советского режиссёра, народного артистка Украинской ССР Сергея Параджанова.Мероприятие приурочено к столетию режиссёра (он родился в 1924 году) и организовано совместно с украинским Довженко-Центром – национальный киноархив.Директор центра Елена Гончарук рассказала, что среди зрителей – не только беженцы, но больше те люди, что живут в США давно, эмигранты из СССР.Показали не только самые известные картины мастера – "Тени забытых предков", "Легенду о Сурамской крепости", "Цвет граната", но и короткометражные фильмы, и малоизвестные – ранние.Польская компания Fixafilm специально для показов в Нью-Йорке сделала новые копии фильмов "Андриеш", "Первый парень", "Наталья Ужвий" и других."Вопросов было немного. Интересовались, повлиял ли на визуальный стиль "Андриеша" голливудский мюзикл 1939 года "Волшебник страны Оз". На оригинальном языке фильмов обсуждали значение слов "дружба народов" в советском понимании и конструкт национальных общностей, как "младших братьев и сестёр", – не удержались и добавили организаторы, рассказывая об общении с гостями "Украинской правде".Об одном из фильмов режиссёра - в материале Алексея Стаценко "Украинская рапсодия" Сергея Параджанова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240901/1057139774.html

https://ukraina.ru/20221202/1041458128.html

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Мария Нестерова

эксклюзив, культура, кино, живопись, донбасс, нью-йорк, италия, сергей параджанов, никита михалков, сергей рахманинов, музыка