"Украинская рапсодия" Сергея Параджанова - 25.09.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230925/1049642298.html
"Украинская рапсодия" Сергея Параджанова
"Украинская рапсодия" Сергея Параджанова - 25.09.2023 Украина.ру
"Украинская рапсодия" Сергея Параджанова
Известный советский режиссер Сергей Параджанов снял более 20 фильмов. Часть принесла ему популярность, часть – стали "проходными" и не запомнились зрителю. Одной из таких лент была и "Украинская рапсодия", которая вышла в прокат в 1961 году. Однако ценители и знатоки украинского кино её хорошо помнят
2023-09-25T18:00
2023-09-25T18:00
история
история
история украины
кино
фильм
кинематограф
режиссер
сергей параджанов
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По сюжету картины, офицер Красной Армии украинец Антон Петренко попадает в немецкий плен, умудряется сбежать, и его скрывает органист Вайнер. На Родине у Антона остается любимая девушка – певица Оксана. Она надеется, что её любимый вернется домой, но возникает непредвиденное препятствие – концентрационный лагерь, в котором был заключен Антон, освобождает не Красная Армия, а американцы. Война уже закончилась, а парень так и не вернулся на Родину.Оксана уже разуверилась в том, что снова встретит его. Имея хорошие вокальные данные, она принимает участие в международном музыкальном конкурсе, который проходит в одной из стран Запада, и побеждает. По возвращении домой Оксану внезапно встречает Антона, который вернулся на Родину.Кинолента "Украинская рапсодия" была создана в период очередного витка противостояния Советского Союза и США, что не могло не отразиться на тематике и сюжете фильма. Антон из немецкого плена попадает в американскую зону оккупации, которая показана тем же пленом. Пребывая в одной из стран Запада, Оксана сталкивается со всем развратом, который царит в "буржуазном" обществе – дорогие лимузины, светские вечера, реки шампанского. Скромная сельская девушка, как показано в фильме, чувствует себя весьма некомфортно в среде богачей и толстосумов – очередной яркий намек на различие между коммунизмом и капитализмом. В одной из сцен Антон спит и видит сон, как он трудится шахтером – очередной реверанс в сторону рабочего класса, пролетариата.Автором сценария киноленты стал не кто-нибудь, а сам Александр Левада – военный корреспондент во время войны и заместитель министра культуры УССР в мирное время. Он был идейным коммунистом, не изменившим своим идеалам даже после распада СССР. Тем не менее, Левада не был узколобым пропагандистом, не желал создавать очередную агитку, и написал историю, рассказывавшую в первую очередь о людских чувствах, которые преодолевают множество преград.Операторское кресло на съемках фильма занимал Иван Шеккер – автор научно-исследовательской разработки комбинированного метода съемки "мокрая маска". Автором музыкальных композиций к фильму стал заслуженный деятель искусств УССР композитор Платон Майборода.Роль Оксаны досталась украинской актрисе Ольге Реус-Петренко, которая окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого только в 1960 году, но уже успела сняться в девяти картинах, в том числе такой знаковой, как "Педагогическая поэма" (1955).В фильме Оксана поет голосом известной советской оперной певицы народной артистки УССР Евгении Мирошниченко – победительницы многих всесоюзных и международных конкурсов. Именно благодаря выдающемуся голосу этой оперной дивы и ее мастерскому исполнению довольно сложных сольных композиций, по сюжету, главная героиня побеждает на международном конкурсе. В "Украинской рапсодии" можно услышать многие произведения классической музыки – Верди, Доницетти, Баха.Антона сыграл молодой актер Эдуард Кошман – уроженец Ростовской области, который в юные годы обучался ремеслу механика, мог запросто починить трактор и другую технику. К тому времени он успел сыграть главные роли в таких фильмах как "Обгоняющая ветер" (1958) и "Годы девичьи" (1961).Роль спасителя Антона, органиста Вайнера, исполнил народный артист УССР Александр Гай, до этого сыгравший известного малороссийского философа и поэта Григория Сковороду в одноимённой ленте 1959 года. В "Украинской рапсодии" можно увидеть и молодого Константина Степанкова, будущего Сидора Ковпака из "Думы о Ковпаке" (1973-76) – в этом фильме он сыграл немецкого солдата Отто. В массовых сценах снялись жители села Бучак, которое очень любили использовать в качестве локации украинские кинодеятели, и военнослужащие Красной Армии.Мало кому известно, что значительная часть фильма снята в Калининграде. Именно он предстает перед зрителями в качестве собирательного образа разрушенного войной немецкого города. Это неудивительно – в годы Великой Отечественной войны за Калининград, который в то время ещё был Кёнигсбергом, шли ожесточенные бои. Зрители могут увидеть в кадрах "Украинской рапсодии" проспект Калинина и Кирху Святого Семейства, Королевские и Росгартенские ворота, Южный вокзал, Берлинский мост, руины Кафедрального собора, Королевского замка, Лёбинихстской гимназии, Рейхсбанка.На Правонабережной улице, которая позже стала частью Московского проспекта, снимали длинный эпизод, в котором Антон гуляет по разрушенному городу со своим немецким другом. На заднем плане видны руины Лёбинихтской гимназии, они часто встречаются в разных советских фильмах того времени. В сцене, где главный герой убегает от преследования, в кадр попадает внутренний двор Королевского замка. Это достаточно редкие кадры, так как обычно это здание всегда снимали снаружи.В "Украинской рапсодии" также представлены длинные пейзажные кадры, характерные для Параджанова, а также "парадные" сцены гуляний сельской молодежи. Можно увидеть много сцен из быта украинского села: работу в поле, транспортировку сена рекой.Картина заканчивается демонстрацией выступлений Оксаны в сценических костюмах разных эпох, что подчеркивает игровой характер того, что происходит. Параджанов театрализует реальность, сочетая условную и реалистичную модели ее представления. Военная тема, как главная составная часть "Украинской рапсодии", трактуется Параджановым ассоциативно, поэтически. Именно поэтому в киноленте можно увидеть много руин зданий культуры, пулемёт на белом рояле. Война представлена здесь как своеобразное торжественное концертное действо, вневременный художественный образ: огонь, дым, смерть. Красота и сила классической музыки призваны подчеркнуть трагическую двойственность человеческой натуры – люди способны как творить красоту, так и разрушать. Параджанов рассматривает недавнее трагическое прошлое человечества сквозь призму культуры.Несмотря на все попытки исправить довольно-таки "бледный" сценарий своими режиссёрскими находками, ни зрителя, ни критиков лента не впечатлила. Она не может похвастаться большой кассой, а рецензии, особенно современные, так просто разгромные.Однако, не нужно забывать, что в то время Параджанов искал свой неподражаемый киноязык, и эти поиски отчетливо видны в "Украинской рапсодии". Уже следующий целиком самостоятельный проект Параджанова "Тени забытых предков" принёс ему всемирную славу.
https://ukraina.ru/20230720/1048095133.html
https://ukraina.ru/20211016/1032156316.html
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Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, кино, фильм, кинематограф, режиссер, сергей параджанов
История, История, история Украины, кино, фильм, кинематограф, режиссер, Сергей Параджанов

"Украинская рапсодия" Сергея Параджанова

18:00 25.09.2023
 
Фильм "Украинская рапсодия", 1961 год
Фильм Украинская рапсодия, 1961 год
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Алексей Стаценко
публицист
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Известный советский режиссер Сергей Параджанов снял более 20 фильмов. Часть принесла ему популярность, часть – стали "проходными" и не запомнились зрителю. Одной из таких лент была и "Украинская рапсодия", которая вышла в прокат в 1961 году. Однако ценители и знатоки украинского кино её хорошо помнят
По сюжету картины, офицер Красной Армии украинец Антон Петренко попадает в немецкий плен, умудряется сбежать, и его скрывает органист Вайнер. На Родине у Антона остается любимая девушка – певица Оксана. Она надеется, что её любимый вернется домой, но возникает непредвиденное препятствие – концентрационный лагерь, в котором был заключен Антон, освобождает не Красная Армия, а американцы. Война уже закончилась, а парень так и не вернулся на Родину.
Оксана уже разуверилась в том, что снова встретит его. Имея хорошие вокальные данные, она принимает участие в международном музыкальном конкурсе, который проходит в одной из стран Запада, и побеждает. По возвращении домой Оксану внезапно встречает Антона, который вернулся на Родину.
Кинолента "Украинская рапсодия" была создана в период очередного витка противостояния Советского Союза и США, что не могло не отразиться на тематике и сюжете фильма. Антон из немецкого плена попадает в американскую зону оккупации, которая показана тем же пленом. Пребывая в одной из стран Запада, Оксана сталкивается со всем развратом, который царит в "буржуазном" обществе – дорогие лимузины, светские вечера, реки шампанского. Скромная сельская девушка, как показано в фильме, чувствует себя весьма некомфортно в среде богачей и толстосумов – очередной яркий намек на различие между коммунизмом и капитализмом. В одной из сцен Антон спит и видит сон, как он трудится шахтером – очередной реверанс в сторону рабочего класса, пролетариата.
Автором сценария киноленты стал не кто-нибудь, а сам Александр Левада – военный корреспондент во время войны и заместитель министра культуры УССР в мирное время. Он был идейным коммунистом, не изменившим своим идеалам даже после распада СССР. Тем не менее, Левада не был узколобым пропагандистом, не желал создавать очередную агитку, и написал историю, рассказывавшую в первую очередь о людских чувствах, которые преодолевают множество преград.
Операторское кресло на съемках фильма занимал Иван Шеккер – автор научно-исследовательской разработки комбинированного метода съемки "мокрая маска". Автором музыкальных композиций к фильму стал заслуженный деятель искусств УССР композитор Платон Майборода.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2023
20 июля, 18:00История
Сергей Параджанов: режиссёр и националистУдивительная вещь – лучший украинский фильм всех времён (расхожая оценка, соглашаться с которой не обязательно), "Тени забытых предков", снял вовсе не украинец, а армянин. И произойти это могло только в СССР. Сергей Параджанов умер 20 июля 1990 года. Эта дата – повод вспомнить об украинском периоде в творчестве этого неоднозначного человека
Роль Оксаны досталась украинской актрисе Ольге Реус-Петренко, которая окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого только в 1960 году, но уже успела сняться в девяти картинах, в том числе такой знаковой, как "Педагогическая поэма" (1955).
В фильме Оксана поет голосом известной советской оперной певицы народной артистки УССР Евгении Мирошниченко – победительницы многих всесоюзных и международных конкурсов. Именно благодаря выдающемуся голосу этой оперной дивы и ее мастерскому исполнению довольно сложных сольных композиций, по сюжету, главная героиня побеждает на международном конкурсе. В "Украинской рапсодии" можно услышать многие произведения классической музыки – Верди, Доницетти, Баха.
Антона сыграл молодой актер Эдуард Кошман – уроженец Ростовской области, который в юные годы обучался ремеслу механика, мог запросто починить трактор и другую технику. К тому времени он успел сыграть главные роли в таких фильмах как "Обгоняющая ветер" (1958) и "Годы девичьи" (1961).
Роль спасителя Антона, органиста Вайнера, исполнил народный артист УССР Александр Гай, до этого сыгравший известного малороссийского философа и поэта Григория Сковороду в одноимённой ленте 1959 года. В "Украинской рапсодии" можно увидеть и молодого Константина Степанкова, будущего Сидора Ковпака из "Думы о Ковпаке" (1973-76) – в этом фильме он сыграл немецкого солдата Отто. В массовых сценах снялись жители села Бучак, которое очень любили использовать в качестве локации украинские кинодеятели, и военнослужащие Красной Армии.
Мало кому известно, что значительная часть фильма снята в Калининграде. Именно он предстает перед зрителями в качестве собирательного образа разрушенного войной немецкого города. Это неудивительно – в годы Великой Отечественной войны за Калининград, который в то время ещё был Кёнигсбергом, шли ожесточенные бои. Зрители могут увидеть в кадрах "Украинской рапсодии" проспект Калинина и Кирху Святого Семейства, Королевские и Росгартенские ворота, Южный вокзал, Берлинский мост, руины Кафедрального собора, Королевского замка, Лёбинихстской гимназии, Рейхсбанка.
На Правонабережной улице, которая позже стала частью Московского проспекта, снимали длинный эпизод, в котором Антон гуляет по разрушенному городу со своим немецким другом. На заднем плане видны руины Лёбинихтской гимназии, они часто встречаются в разных советских фильмах того времени. В сцене, где главный герой убегает от преследования, в кадр попадает внутренний двор Королевского замка. Это достаточно редкие кадры, так как обычно это здание всегда снимали снаружи.
В "Украинской рапсодии" также представлены длинные пейзажные кадры, характерные для Параджанова, а также "парадные" сцены гуляний сельской молодежи. Можно увидеть много сцен из быта украинского села: работу в поле, транспортировку сена рекой.
Миколайчук Тени забытых предков Бестаева - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября 2021, 18:27
Как армянин покрасил Карпаты в синий цвет и получил от гуцулки красный зонтВ 2021 году исполняется 57 лет фильму Сергея Параджанова «Тени забытых предков». Эта роковая для украинского диссидентского движения и знаковая для всего украинского кино лента вышла на экраны в 1964 году и завоевала международные награды. Но в судьбе самого режиссера она сыграла трагическую роль
Картина заканчивается демонстрацией выступлений Оксаны в сценических костюмах разных эпох, что подчеркивает игровой характер того, что происходит. Параджанов театрализует реальность, сочетая условную и реалистичную модели ее представления. Военная тема, как главная составная часть "Украинской рапсодии", трактуется Параджановым ассоциативно, поэтически. Именно поэтому в киноленте можно увидеть много руин зданий культуры, пулемёт на белом рояле. Война представлена здесь как своеобразное торжественное концертное действо, вневременный художественный образ: огонь, дым, смерть. Красота и сила классической музыки призваны подчеркнуть трагическую двойственность человеческой натуры – люди способны как творить красоту, так и разрушать. Параджанов рассматривает недавнее трагическое прошлое человечества сквозь призму культуры.
Несмотря на все попытки исправить довольно-таки "бледный" сценарий своими режиссёрскими находками, ни зрителя, ни критиков лента не впечатлила. Она не может похвастаться большой кассой, а рецензии, особенно современные, так просто разгромные.
Однако, не нужно забывать, что в то время Параджанов искал свой неподражаемый киноязык, и эти поиски отчетливо видны в "Украинской рапсодии". Уже следующий целиком самостоятельный проект Параджанова "Тени забытых предков" принёс ему всемирную славу.
 
ИсторияИсторияистория УкраиныкинофильмкинематографрежиссерСергей Параджанов
 
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