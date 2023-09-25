https://ukraina.ru/20230925/1049642298.html

"Украинская рапсодия" Сергея Параджанова

"Украинская рапсодия" Сергея Параджанова - 25.09.2023 Украина.ру

"Украинская рапсодия" Сергея Параджанова

Известный советский режиссер Сергей Параджанов снял более 20 фильмов. Часть принесла ему популярность, часть – стали "проходными" и не запомнились зрителю. Одной из таких лент была и "Украинская рапсодия", которая вышла в прокат в 1961 году. Однако ценители и знатоки украинского кино её хорошо помнят

2023-09-25T18:00

2023-09-25T18:00

2023-09-25T18:00

история

история

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фильм

кинематограф

режиссер

сергей параджанов

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По сюжету картины, офицер Красной Армии украинец Антон Петренко попадает в немецкий плен, умудряется сбежать, и его скрывает органист Вайнер. На Родине у Антона остается любимая девушка – певица Оксана. Она надеется, что её любимый вернется домой, но возникает непредвиденное препятствие – концентрационный лагерь, в котором был заключен Антон, освобождает не Красная Армия, а американцы. Война уже закончилась, а парень так и не вернулся на Родину.Оксана уже разуверилась в том, что снова встретит его. Имея хорошие вокальные данные, она принимает участие в международном музыкальном конкурсе, который проходит в одной из стран Запада, и побеждает. По возвращении домой Оксану внезапно встречает Антона, который вернулся на Родину.Кинолента "Украинская рапсодия" была создана в период очередного витка противостояния Советского Союза и США, что не могло не отразиться на тематике и сюжете фильма. Антон из немецкого плена попадает в американскую зону оккупации, которая показана тем же пленом. Пребывая в одной из стран Запада, Оксана сталкивается со всем развратом, который царит в "буржуазном" обществе – дорогие лимузины, светские вечера, реки шампанского. Скромная сельская девушка, как показано в фильме, чувствует себя весьма некомфортно в среде богачей и толстосумов – очередной яркий намек на различие между коммунизмом и капитализмом. В одной из сцен Антон спит и видит сон, как он трудится шахтером – очередной реверанс в сторону рабочего класса, пролетариата.Автором сценария киноленты стал не кто-нибудь, а сам Александр Левада – военный корреспондент во время войны и заместитель министра культуры УССР в мирное время. Он был идейным коммунистом, не изменившим своим идеалам даже после распада СССР. Тем не менее, Левада не был узколобым пропагандистом, не желал создавать очередную агитку, и написал историю, рассказывавшую в первую очередь о людских чувствах, которые преодолевают множество преград.Операторское кресло на съемках фильма занимал Иван Шеккер – автор научно-исследовательской разработки комбинированного метода съемки "мокрая маска". Автором музыкальных композиций к фильму стал заслуженный деятель искусств УССР композитор Платон Майборода.Роль Оксаны досталась украинской актрисе Ольге Реус-Петренко, которая окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого только в 1960 году, но уже успела сняться в девяти картинах, в том числе такой знаковой, как "Педагогическая поэма" (1955).В фильме Оксана поет голосом известной советской оперной певицы народной артистки УССР Евгении Мирошниченко – победительницы многих всесоюзных и международных конкурсов. Именно благодаря выдающемуся голосу этой оперной дивы и ее мастерскому исполнению довольно сложных сольных композиций, по сюжету, главная героиня побеждает на международном конкурсе. В "Украинской рапсодии" можно услышать многие произведения классической музыки – Верди, Доницетти, Баха.Антона сыграл молодой актер Эдуард Кошман – уроженец Ростовской области, который в юные годы обучался ремеслу механика, мог запросто починить трактор и другую технику. К тому времени он успел сыграть главные роли в таких фильмах как "Обгоняющая ветер" (1958) и "Годы девичьи" (1961).Роль спасителя Антона, органиста Вайнера, исполнил народный артист УССР Александр Гай, до этого сыгравший известного малороссийского философа и поэта Григория Сковороду в одноимённой ленте 1959 года. В "Украинской рапсодии" можно увидеть и молодого Константина Степанкова, будущего Сидора Ковпака из "Думы о Ковпаке" (1973-76) – в этом фильме он сыграл немецкого солдата Отто. В массовых сценах снялись жители села Бучак, которое очень любили использовать в качестве локации украинские кинодеятели, и военнослужащие Красной Армии.Мало кому известно, что значительная часть фильма снята в Калининграде. Именно он предстает перед зрителями в качестве собирательного образа разрушенного войной немецкого города. Это неудивительно – в годы Великой Отечественной войны за Калининград, который в то время ещё был Кёнигсбергом, шли ожесточенные бои. Зрители могут увидеть в кадрах "Украинской рапсодии" проспект Калинина и Кирху Святого Семейства, Королевские и Росгартенские ворота, Южный вокзал, Берлинский мост, руины Кафедрального собора, Королевского замка, Лёбинихстской гимназии, Рейхсбанка.На Правонабережной улице, которая позже стала частью Московского проспекта, снимали длинный эпизод, в котором Антон гуляет по разрушенному городу со своим немецким другом. На заднем плане видны руины Лёбинихтской гимназии, они часто встречаются в разных советских фильмах того времени. В сцене, где главный герой убегает от преследования, в кадр попадает внутренний двор Королевского замка. Это достаточно редкие кадры, так как обычно это здание всегда снимали снаружи.В "Украинской рапсодии" также представлены длинные пейзажные кадры, характерные для Параджанова, а также "парадные" сцены гуляний сельской молодежи. Можно увидеть много сцен из быта украинского села: работу в поле, транспортировку сена рекой.Картина заканчивается демонстрацией выступлений Оксаны в сценических костюмах разных эпох, что подчеркивает игровой характер того, что происходит. Параджанов театрализует реальность, сочетая условную и реалистичную модели ее представления. Военная тема, как главная составная часть "Украинской рапсодии", трактуется Параджановым ассоциативно, поэтически. Именно поэтому в киноленте можно увидеть много руин зданий культуры, пулемёт на белом рояле. Война представлена здесь как своеобразное торжественное концертное действо, вневременный художественный образ: огонь, дым, смерть. Красота и сила классической музыки призваны подчеркнуть трагическую двойственность человеческой натуры – люди способны как творить красоту, так и разрушать. Параджанов рассматривает недавнее трагическое прошлое человечества сквозь призму культуры.Несмотря на все попытки исправить довольно-таки "бледный" сценарий своими режиссёрскими находками, ни зрителя, ни критиков лента не впечатлила. Она не может похвастаться большой кассой, а рецензии, особенно современные, так просто разгромные.Однако, не нужно забывать, что в то время Параджанов искал свой неподражаемый киноязык, и эти поиски отчетливо видны в "Украинской рапсодии". Уже следующий целиком самостоятельный проект Параджанова "Тени забытых предков" принёс ему всемирную славу.

https://ukraina.ru/20230720/1048095133.html

https://ukraina.ru/20211016/1032156316.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

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