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Трамп в первый день президентства усадит Россию и Украину за стол переговоров - СМИ
Трамп в первый день президентства усадит Россию и Украину за стол переговоров - СМИ - 11.11.2024 Украина.ру
Трамп в первый день президентства усадит Россию и Украину за стол переговоров - СМИ
Пресс-секретарь выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что теперь он сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной", передает Fox News
2024-11-11T11:48
2024-11-11T11:48
2024-11-11T11:48
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"Это включает в себя, в первый день, посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", - уточнила она.Накануне газета The Wall Street Journal писала, что у вновь избранного президента США может получиться "усадить Киев, который теряет свои фронтовые позиции, за стол переговоров".Во время предвыборных мероприятий Трамп не раз обещал закончить конфликт за 24 часа.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, однако, отмечал, что "украинский кризис не может быть решен за один день". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указывал, что украинский конфликт слишком сложный, чтобы урегулировать его за сутки.Подробнее о реакции на затею Трампа - в материале Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дональд трамп, сша, дмитрий песков
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Дмитрий Песков
Трамп в первый день президентства усадит Россию и Украину за стол переговоров - СМИ
Пресс-секретарь выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что теперь он сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной", передает Fox News