Трамп в первый день президентства усадит Россию и Украину за стол переговоров - СМИ - 11.11.2024 Украина.ру
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Трамп в первый день президентства усадит Россию и Украину за стол переговоров - СМИ
Трамп в первый день президентства усадит Россию и Украину за стол переговоров - СМИ - 11.11.2024 Украина.ру
Трамп в первый день президентства усадит Россию и Украину за стол переговоров - СМИ
Пресс-секретарь выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что теперь он сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной", передает Fox News
2024-11-11T11:48
2024-11-11T11:48
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"Это включает в себя, в первый день, посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", - уточнила она.Накануне газета The Wall Street Journal писала, что у вновь избранного президента США может получиться "усадить Киев, который теряет свои фронтовые позиции, за стол переговоров".Во время предвыборных мероприятий Трамп не раз обещал закончить конфликт за 24 часа.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, однако, отмечал, что "украинский кризис не может быть решен за один день". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указывал, что украинский конфликт слишком сложный, чтобы урегулировать его за сутки.Подробнее о реакции на затею Трампа - в материале Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, сша, дмитрий песков
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Дмитрий Песков

Трамп в первый день президентства усадит Россию и Украину за стол переговоров - СМИ

11:48 11.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Пресс-секретарь выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что теперь он сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной", передает Fox News
"Это включает в себя, в первый день, посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", - уточнила она.
Накануне газета The Wall Street Journal писала, что у вновь избранного президента США может получиться "усадить Киев, который теряет свои фронтовые позиции, за стол переговоров".
Во время предвыборных мероприятий Трамп не раз обещал закончить конфликт за 24 часа.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, однако, отмечал, что "украинский кризис не может быть решен за один день". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указывал, что украинский конфликт слишком сложный, чтобы урегулировать его за сутки.
Подробнее о реакции на затею Трампа - в материале Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДональд ТрампСШАДмитрий Песков
 
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