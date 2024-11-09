https://ukraina.ru/20241109/1058769479.html

Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки

Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки - 09.11.2024 Украина.ру

Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки

Утверждения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о его способности завершить конфликт на Украине за 24 часа нереалистичные. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел 9 ноября на конференции Prague Defence Summit

2024-11-09T13:36

2024-11-09T13:36

2024-11-09T13:36

новости

украина

дональд трамп

чехия

сша

владимир путин

конфликт

урегулирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/10/1054536280_0:6:2048:1158_1920x0_80_0_0_4ba4971ece380d6b14d89ef80345fd51.jpg.webp

"На данный момент многие страны ждут новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп привнесет перемены, особенно после его слов о завершении войны за 24 часа. Я не думаю, что это возможно, но в то же время верю, что он приложит усилия для завершения этой войны и заключения соглашения с президентом Путиным", - заявил Павел.Чешский лидер полагает, что вероятное соглашение будет не в интересах Европы или Украины.В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания на должность президента США, он добьется урегулирования украинского конфликта всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что этот конфликт слишком сложный, чтобы решить его за один день.Более подробно об отношении чешских властей к украинскому конфликту в материале "Они потеряли берега": Казаков о том, почему Чехия решила отправить своих солдат воевать на Украину

украина

чехия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дональд трамп, чехия, сша, владимир путин, конфликт, урегулирование