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Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки
Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки - 09.11.2024 Украина.ру
Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки
Утверждения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о его способности завершить конфликт на Украине за 24 часа нереалистичные. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел 9 ноября на конференции Prague Defence Summit
2024-11-09T13:36
2024-11-09T13:36
2024-11-09T13:36
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владимир путин
конфликт
урегулирование
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"На данный момент многие страны ждут новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп привнесет перемены, особенно после его слов о завершении войны за 24 часа. Я не думаю, что это возможно, но в то же время верю, что он приложит усилия для завершения этой войны и заключения соглашения с президентом Путиным", - заявил Павел.Чешский лидер полагает, что вероятное соглашение будет не в интересах Европы или Украины.В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания на должность президента США, он добьется урегулирования украинского конфликта всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что этот конфликт слишком сложный, чтобы решить его за один день.Более подробно об отношении чешских властей к украинскому конфликту в материале "Они потеряли берега": Казаков о том, почему Чехия решила отправить своих солдат воевать на Украину
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, дональд трамп, чехия, сша, владимир путин, конфликт, урегулирование
Новости, Украина, Дональд Трамп, Чехия, США, Владимир Путин, конфликт, урегулирование
Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки
Утверждения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о его способности завершить конфликт на Украине за 24 часа нереалистичные. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел 9 ноября на конференции Prague Defence Summit
"На данный момент многие страны ждут новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп привнесет перемены, особенно после его слов о завершении войны за 24 часа. Я не думаю, что это возможно, но в то же время верю, что он приложит усилия для завершения этой войны и заключения соглашения с президентом Путиным", - заявил Павел.
Чешский лидер полагает, что вероятное соглашение будет не в интересах Европы или Украины.
В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания на должность президента США, он добьется урегулирования украинского конфликта всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что этот конфликт слишком сложный, чтобы решить его за один день.