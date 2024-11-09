Пока Россия изматывает Запад, Украина пытается сбежать с тонущего корабля — Линин - 09.11.2024 Украина.ру
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Пока Россия изматывает Запад, Украина пытается сбежать с тонущего корабля — Линин
Пока Россия изматывает Запад, Украина пытается сбежать с тонущего корабля — Линин - 09.11.2024 Украина.ру
Пока Россия изматывает Запад, Украина пытается сбежать с тонущего корабля — Линин
На Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России
2024-11-09T07:55
2024-11-09T07:55
новости
украина
россия
запад
олаф шольц
дональд трамп
вооруженные силы украины
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.Он считает, что активничать на фронте российская армия будет только из политических соображений.По его словам, может случится ситуация, что Украина внезапно кончится, и все планы России по изматыванию Запада придется менять."Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось, они убегут. А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России", — объяснил Линин.Эксперт добавил, что основные политические тенденции станут известны к январю, когда Трамп окончательно придет к власти.Полный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, запад, олаф шольц, дональд трамп, вооруженные силы украины, детали
Новости, Украина, Россия, Запад, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, детали

Пока Россия изматывает Запад, Украина пытается сбежать с тонущего корабля — Линин

07:55 09.11.2024
 
Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com
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На Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.
Он считает, что активничать на фронте российская армия будет только из политических соображений.
"Мы же не знаем, какие конкретно политические задачи на Украине мы решаем. Если мы ставим задачу экономически измотать Европу, то эта задача решается успешно. Даже Шольц говорит о переговорах", — прокомментировал свою точку зрения Линин.
По его словам, может случится ситуация, что Украина внезапно кончится, и все планы России по изматыванию Запада придется менять.
"Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось, они убегут. А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России", — объяснил Линин.
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
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Эксперт добавил, что основные политические тенденции станут известны к январю, когда Трамп окончательно придет к власти.
Полный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
 
НовостиУкраинаРоссияЗападОлаф ШольцДональд ТрампВооруженные силы Украиныдетали
 
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