https://ukraina.ru/20241109/1058750912.html

Пока Россия изматывает Запад, Украина пытается сбежать с тонущего корабля — Линин

Пока Россия изматывает Запад, Украина пытается сбежать с тонущего корабля — Линин - 09.11.2024 Украина.ру

Пока Россия изматывает Запад, Украина пытается сбежать с тонущего корабля — Линин

На Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России

2024-11-09T07:55

2024-11-09T07:55

2024-11-09T07:55

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олаф шольц

дональд трамп

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детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.Он считает, что активничать на фронте российская армия будет только из политических соображений.По его словам, может случится ситуация, что Украина внезапно кончится, и все планы России по изматыванию Запада придется менять."Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось, они убегут. А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России", — объяснил Линин.Эксперт добавил, что основные политические тенденции станут известны к январю, когда Трамп окончательно придет к власти.Полный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку

https://ukraina.ru/20241107/1058711504.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, олаф шольц, дональд трамп, вооруженные силы украины, детали