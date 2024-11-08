https://ukraina.ru/20241108/1058709166.html
Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку - 08.11.2024 Украина.ру
Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось, они убегут. А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется
2024-11-08T05:20
2024-11-08T05:20
2024-11-08T05:20
интервью
украина
запад
брянская область
дональд трамп
марьяна безуглая
александр сырский
вооруженные силы украины
чвк
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0d/1053268741_98:29:811:430_1920x0_80_0_0_84c9b5822af6ac5b686170fc16ddfa43.jpg
Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России, считает военный корреспондент и ветеран СВО Евгений ЛининОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сейчас в СМИ обсуждается много сценариев относительно того, как может развиваться СВО в ближайшее время.Во-первых, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области.Во-вторых, американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область.При этом украинская сторона ожидает наступления массированной российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься удавка вокруг Курахово.- Евгений, чего ожидаете вы?- Сразу скажу, что мы можем прислушаться к Безуглой, потому что у нее есть информированные источники в украинской власти и на передовой. Да, ее заявления звучат в утрированной форме, но пока все ее прогнозы подтверждались.Что касается вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для активных наступательных действий. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей. Нет у них возможности что-то откуда-то перебросить для нападения на Брянскую область.На Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель.Я уже неоднократно говорил, что и ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению.Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России. Да, Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Он может организовывать боевые действия на уровне больше, чем бригада. Но он такой один. Остальные мыслят только в категории рот и батальонов.То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет.И потом, до какой линии вы будете отступать? Им остается отступать только до естественных рубежей обороны – то есть, до Днепра. Тем более, что ВСУ сейчас даже Купянск с трудом удерживают, хотя он стоит на Осколе.Это приводит к тому, что у ВСУ стачивается количество бригад. А квалифицированного пополнения нет. Если большинство российских бойцов прошли срочную службу и обладают базовыми навыками, то Украина мобилизует даже тех, кто не может и не хочет воевать.Тяжелой техники у ВСУ тоже нет. Танки никто не отменял. Танк – это король на поле боя. Да, у тебя может быть десяток fpv-дронов. Но если что-то пойдет не так, никакой пехотинец с ним не справится.- "Форбс" пишет, что за последнее время ВСУ получили больше 100 бронетранспортеров. Этим в Брянской области тоже не повоюешь?- Нет.Сейчас Украина в основном получает четырехколесные бронетранспортёры M1117, на которых США в Ираке выполняли полицейские функции вроде патрулирования. Это не какая-то там атакующая сила. Они быстро сгорают. Курская область это показала. Противник там все свои "Страйкеры" потерял.Вы правильно заметили, что у нас на юге сосредоточена крупная группировка, которая пока не задействована.- В СМИ называют Запорожскую область российской кладовой резервов.- Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась наша группировка "Днепр". Наши обстрелянные бойцы до сих пор стоят на этих рубежах. Да, их иногда используют в качестве резервов, но "Днепр" по-прежнему остается нашей крупной группировкой. Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в этих степях будет не за что закрепиться.- А как же Орехов и Гуляйполе, где у ВСУ все заминировано и пристреляно?- Мины – это временная мера. Во-первых, минных полях можно делать проходы. Во-вторых, вам нужны бойцы, которые будут держать оборону за этими минными полями. А у ВСУ как раз проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел.Наши бойцы мне рассказывают, что многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов.Сырский не решит эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег. У Украины даже наемников не хватает.На днях мы в Брянской области ликвидировали одного из американских инструкторов. Инструктора – это вещь дорогая. Я еще до СВО читал про американскую ЧВК "Академия". Там инструктора зарабатывают от 30 до 40 тысяч долларов в месяц (базовая ставка там в 10 тысяч долларов). Сейчас эти цифры стали еще выше. Вербовка осуществляется даже не в США, а через другие страны. Но это ничего не дает. И качество материала резко упала. Даже американские ЧВК сейчас не могут позволить себе высококлассных специалистов.- Их всех на Украине поубивали?- Конфликты идут не только на Украине. В Африке идет серьезная борьба за ресурсы. Китай там осуществляет свою экономическую экспансию через свои прокси-войска. Чтобы с ними справиться, Запад вынужден задействовать свои прокси.- И наш "Африканский корпус" там есть. И ЧВК "Вагнер" никуда не исчез.- Да. Буркина-Фасо – это основная база размещения "Африканского корпуса". И "Вагнер" из ЦАР и из Мали никто не выгнал.Посмотрите, как сейчас Франция мечется. Они же из Африки выкачивали все дешевое сырье, за счет этого поддерживая уровень жизни в метрополии. А сейчас им эти поставки обрубили и возник кризис. Парижу сейчас нужно искать ресурсы где-то еще.Посмотрите, как Германия выводит свое производство в США. А победа Трампа еще сильнее напрягает Европу. Трамп – это изоляция Америки от всех внешних проблем. Да, они будут жестче реагировать на какие-то события. Я даже не исключаю, что при нем американская армия будет напрямую участвовать в каких-то конфликтах. США уйдут в Азию. А Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно.Так что у киевского режима нет планов того, что же им делать дальше. Ему остается только убивать людей на передовой, чтобы попытаться заморозить конфликт в обмен на территории. Такие подвижки уже есть. А все это в ожидании зимы, которая будет для Украины гораздо тяжелее. Потому что вся их энергетика держится только на атомных станциях, которые зависят от трансформаторов и весьма уязвимы.Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому мы не так активно ведем наступательные действия. Мы пытаемся измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины. Он каждый месяц затягивается в воронку экономического кризиса.- А когда вы были на фронте, как вы ощущали, что мы специально не пытается наступать? Были ситуации, когда вы были готовы перестрелять кучу всушников, а командир говорил: "Нет, нет, не надо"?- Конечно, такого не было. Сверху поступал приказ и мы его выполняли. Но я могу сказать, что так, как ты сформировал команду вокруг себя, так ты и будешь воевать. Если ты уверен в командире и в товарищах, если ты правильно оцениваешь ситуацию, все будет нормально. А когда у тебя за спиной 80-тысячная группировка "Днепр", ты понимаешь, что эта сила купирует любой удар Украины.Когда я служил в батальоне "Судоплатов", мы противника даже не видели. Когда ты сидишь в окопе, это не значит, что ты можешь спокойно разглядеть в бинокль украинские позиции. Если ты это сделаешь, тебя засечет "птица", а потом по тебе прилетит снаряд или дрон.Когда в феврале-марте противник начал массово применять фпвишки по нашим позициям, мы никуда не могли выйти из блиндажа. Поэтому мы приняли решение обстрелять все места, где могли находиться вражеские операторы дронов.- А как вы их обстреляли, если не могли из блиндажа выйти?- Из блиндажа не могла выйти пехота, которая занимает территорию. Но за пехотой – вторая линия с пулеметчиками и минометчиками, которые тебя прикрывают. Они купируют любое движение врага в твою сторону. Ты должен просто быть на передовой и не делать глупостей, чтобы не погибнуть.Заработала наша артиллерия и минометы, мы уничтожили все места предполагаемого нахождения украинских дроноводов, через месяц мы начали свободно передвигаться. А еще через два месяца мы спокойно шли по полю 600 метров до своих позиций. То есть БПЛАшники уходят – оборона сразу же проседает.Будет приказ – пойдем дальше.- То есть все предпосылки для гипотетического наступления на Орехов и Гуляйполя созданы?- Совершенно верно.ВСУ могут удерживать оборону только за счет дронов. Но дроны – это люди. Подготовить оператора БПЛА очень сложно. Попробуйте на джойстике попасть в цель изделием, которое летит со скоростью в 150 километров в час. Это даже на симуляторе непросто. А в реальном бою? К дрону прикреплён термобарический заряд. Ты же можешь его на своих уронить.И потом, дроны бьют лишь на 10 километров. А наши самые простенькие гаубицы Д-20 и Д-30 бьют на 17 километров. И бьют точно.- Если наша цель измотать Запад, как именно в этом нам поможет союз с КНДР?- Мы научились создавать альянсы, чего не было последние 30 лет. И этот договор с КНДР работает. Я на знаю, будем ли мы задействовать северокорейские войска. Но одна дивизия, заняв оборону, может сдержать наступление трех дивизий (имеется в виду, что для успешного наступления тебе нужно численное преимущество 1к3 или даже 1к6). Пусть в этих условиях ВСУ попробуют куда-то там понаступать в Брянскую область.- А вы могли бы служить вместе с северокорейцем, который не знает нашего языка и менталитета?- На войне язык и менталитет не имеет никакого значения. Важно, чтобы ты прошел курс молодого бойца. А все остальное тебе объяснят на пальцах: покажут направление на карте и поставят задачу. Это в буквальном смысле "копать от забора и до обеда" (смеется). Не надо думать, что армия – это какая-то высокоинтеллектуальная система. Никто не будет вести с северокорейцами духовные беседы: точка на карте и пошел.- Получается, активничать на фронте мы будем только из-за политических соображений?- Конечно. Мы же не знаем, какие конкретно политические задачи на Украине мы решаем.Если мы ставим задачу экономически измотать Европу, то эта задача решается успешно. Даже Шольц говорит о переговорах.- А может быть ситуация, что Украина внезапно кончиться, и все наши планы по изматыванию Запада придется менять?- Может.Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось, они убегут. А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России.- Когда будут известны эти основные политические тенденции?- К январю, когда Трамп окончательно придет к власти. Посмотрим, что за это время произойдет на фронте. Украину к этому моменту точно не ждет ничего хорошего.О других аспектах СВО: в интервью Алексея Самойлова: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ
https://ukraina.ru/20240912/1057390610.html
https://ukraina.ru/20241107/1058684006.html
украина
запад
брянская область
африка
курахово
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0d/1053268741_131:0:766:476_1920x0_80_0_0_ce81609d9e4633ca6bbec70c9fc9e733.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, украина, запад, брянская область, дональд трамп, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины, чвк, африка, сво, гуляйполе, курахово
Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось, они убегут. А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется
Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России, считает военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Сейчас в СМИ обсуждается много сценариев относительно того, как может развиваться СВО в ближайшее время.
Во-первых, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая
сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области
.
Во-вторых, американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область
.
При этом украинская сторона ожидает наступления массированной российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься удавка вокруг Курахово
.
- Евгений, чего ожидаете вы?
- Сразу скажу, что мы можем прислушаться к Безуглой, потому что у нее есть информированные источники в украинской власти и на передовой. Да, ее заявления звучат в утрированной форме, но пока все ее прогнозы подтверждались.
Что касается вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для активных наступательных действий. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей. Нет у них возможности что-то откуда-то перебросить для нападения на Брянскую область.
На Южно-Донецком направлении
у ВСУ вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре
. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель.
Я уже неоднократно говорил, что и ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК
, чтобы от обороны перейти к наступлению.
Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба
, которая вся осталась в России. Да, Сырский
окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Он может организовывать боевые действия на уровне больше, чем бригада. Но он такой один. Остальные мыслят только в категории рот и батальонов.
То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет.
И потом, до какой линии вы будете отступать? Им остается отступать только до естественных рубежей обороны – то есть, до Днепра
. Тем более, что ВСУ сейчас даже Купянск с трудом удерживают, хотя он стоит на Осколе
.
Это приводит к тому, что у ВСУ стачивается количество бригад. А квалифицированного пополнения нет. Если большинство российских бойцов прошли срочную службу и обладают базовыми навыками, то Украина мобилизует даже тех, кто не может и не хочет воевать.
Тяжелой техники у ВСУ тоже нет. Танки никто не отменял. Танк – это король на поле боя. Да, у тебя может быть десяток fpv-дронов. Но если что-то пойдет не так, никакой пехотинец с ним не справится.
- "Форбс" пишет, что за последнее время ВСУ получили больше 100 бронетранспортеров. Этим в Брянской области тоже не повоюешь?
Сейчас Украина в основном получает четырехколесные бронетранспортёры M1117, на которых США
в Ираке
выполняли полицейские функции вроде патрулирования. Это не какая-то там атакующая сила. Они быстро сгорают. Курская область это показала. Противник там все свои "Страйкеры" потерял.
Вы правильно заметили, что у нас на юге сосредоточена крупная группировка, которая пока не задействована.
- В СМИ называют Запорожскую область российской кладовой резервов.
- Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино
и Урожайное, там сражалась наша группировка "Днепр". Наши обстрелянные бойцы до сих пор стоят на этих рубежах. Да, их иногда используют в качестве резервов, но "Днепр" по-прежнему остается нашей крупной группировкой. Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в этих степях будет не за что закрепиться.
- А как же Орехов и Гуляйполе, где у ВСУ все заминировано и пристреляно?
- Мины – это временная мера. Во-первых, минных полях можно делать проходы. Во-вторых, вам нужны бойцы, которые будут держать оборону за этими минными полями. А у ВСУ как раз проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел.
Наши бойцы мне рассказывают, что многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов.
Сырский не решит эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег. У Украины даже наемников не хватает.
На днях мы в Брянской области ликвидировали одного из американских инструкторов. Инструктора – это вещь дорогая. Я еще до СВО читал про американскую ЧВК
"Академия". Там инструктора зарабатывают от 30 до 40 тысяч долларов в месяц (базовая ставка там в 10 тысяч долларов). Сейчас эти цифры стали еще выше. Вербовка осуществляется даже не в США, а через другие страны. Но это ничего не дает. И качество материала резко упала. Даже американские ЧВК сейчас не могут позволить себе высококлассных специалистов.
- Их всех на Украине поубивали?
- Конфликты идут не только на Украине. В Африке
идет серьезная борьба за ресурсы. Китай
там осуществляет свою экономическую экспансию через свои прокси-войска. Чтобы с ними справиться, Запад вынужден задействовать свои прокси.
- И наш "Африканский корпус" там есть. И ЧВК "Вагнер" никуда не исчез.
- Да. Буркина-Фасо
– это основная база размещения "Африканского корпуса". И "Вагнер" из ЦАР и из Мали
никто не выгнал.
Посмотрите, как сейчас Франция
мечется. Они же из Африки выкачивали все дешевое сырье, за счет этого поддерживая уровень жизни в метрополии. А сейчас им эти поставки обрубили и возник кризис. Парижу
сейчас нужно искать ресурсы где-то еще.
Посмотрите, как Германия
выводит свое производство в США. А победа Трампа
еще сильнее напрягает Европу
. Трамп – это изоляция Америки
от всех внешних проблем. Да, они будут жестче реагировать на какие-то события. Я даже не исключаю, что при нем американская армия будет напрямую участвовать в каких-то конфликтах. США уйдут в Азию
. А Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно.
Так что у киевского режима нет планов того, что же им делать дальше. Ему остается только убивать людей на передовой, чтобы попытаться заморозить конфликт в обмен на территории. Такие подвижки уже есть. А все это в ожидании зимы, которая будет для Украины гораздо тяжелее. Потому что вся их энергетика держится только на атомных станциях, которые зависят от трансформаторов и весьма уязвимы.
Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому мы не так активно ведем наступательные действия. Мы пытаемся измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины. Он каждый месяц затягивается в воронку экономического кризиса.
- А когда вы были на фронте, как вы ощущали, что мы специально не пытается наступать? Были ситуации, когда вы были готовы перестрелять кучу всушников, а командир говорил: "Нет, нет, не надо"?
- Конечно, такого не было. Сверху поступал приказ и мы его выполняли. Но я могу сказать, что так, как ты сформировал команду вокруг себя, так ты и будешь воевать. Если ты уверен в командире и в товарищах, если ты правильно оцениваешь ситуацию, все будет нормально. А когда у тебя за спиной 80-тысячная группировка "Днепр", ты понимаешь, что эта сила купирует любой удар Украины.
Когда я служил в батальоне "Судоплатов", мы противника даже не видели. Когда ты сидишь в окопе, это не значит, что ты можешь спокойно разглядеть в бинокль украинские позиции. Если ты это сделаешь, тебя засечет "птица", а потом по тебе прилетит снаряд или дрон.
Когда в феврале-марте противник начал массово применять фпвишки по нашим позициям, мы никуда не могли выйти из блиндажа. Поэтому мы приняли решение обстрелять все места, где могли находиться вражеские операторы дронов.
- А как вы их обстреляли, если не могли из блиндажа выйти?
- Из блиндажа не могла выйти пехота, которая занимает территорию. Но за пехотой – вторая линия с пулеметчиками и минометчиками, которые тебя прикрывают. Они купируют любое движение врага в твою сторону. Ты должен просто быть на передовой и не делать глупостей, чтобы не погибнуть.
Заработала наша артиллерия и минометы, мы уничтожили все места предполагаемого нахождения украинских дроноводов, через месяц мы начали свободно передвигаться. А еще через два месяца мы спокойно шли по полю 600 метров до своих позиций. То есть БПЛАшники уходят – оборона сразу же проседает.
Будет приказ – пойдем дальше.
- То есть все предпосылки для гипотетического наступления на Орехов и Гуляйполя созданы?
ВСУ могут удерживать оборону только за счет дронов. Но дроны – это люди. Подготовить оператора БПЛА очень сложно. Попробуйте на джойстике попасть в цель изделием, которое летит со скоростью в 150 километров в час. Это даже на симуляторе непросто. А в реальном бою? К дрону прикреплён термобарический заряд. Ты же можешь его на своих уронить.
И потом, дроны бьют лишь на 10 километров. А наши самые простенькие гаубицы Д-20 и Д-30 бьют на 17 километров. И бьют точно.
- Если наша цель измотать Запад, как именно в этом нам поможет союз с КНДР?
- Мы научились создавать альянсы, чего не было последние 30 лет. И этот договор с КНДР работает. Я на знаю, будем ли мы задействовать северокорейские войска. Но одна дивизия, заняв оборону, может сдержать наступление трех дивизий (имеется в виду, что для успешного наступления тебе нужно численное преимущество 1к3 или даже 1к6). Пусть в этих условиях ВСУ попробуют куда-то там понаступать в Брянскую область.
- А вы могли бы служить вместе с северокорейцем, который не знает нашего языка и менталитета?
- На войне язык и менталитет не имеет никакого значения. Важно, чтобы ты прошел курс молодого бойца. А все остальное тебе объяснят на пальцах: покажут направление на карте и поставят задачу. Это в буквальном смысле "копать от забора и до обеда" (смеется). Не надо думать, что армия – это какая-то высокоинтеллектуальная система. Никто не будет вести с северокорейцами духовные беседы: точка на карте и пошел.
- Получается, активничать на фронте мы будем только из-за политических соображений?
- Конечно. Мы же не знаем, какие конкретно политические задачи на Украине мы решаем.
Если мы ставим задачу экономически измотать Европу, то эта задача решается успешно. Даже Шольц
говорит о переговорах.
- А может быть ситуация, что Украина внезапно кончиться, и все наши планы по изматыванию Запада придется менять?
Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось, они убегут. А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России.
- Когда будут известны эти основные политические тенденции?
- К январю, когда Трамп окончательно придет к власти. Посмотрим, что за это время произойдет на фронте. Украину к этому моменту точно не ждет ничего хорошего.