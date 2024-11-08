https://ukraina.ru/20241108/1058709166.html

Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку

Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку - 08.11.2024 Украина.ру

Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку

Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось, они убегут. А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется

2024-11-08T05:20

2024-11-08T05:20

2024-11-08T05:20

интервью

украина

запад

брянская область

дональд трамп

марьяна безуглая

александр сырский

вооруженные силы украины

чвк

африка

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Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России, считает военный корреспондент и ветеран СВО Евгений ЛининОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сейчас в СМИ обсуждается много сценариев относительно того, как может развиваться СВО в ближайшее время.Во-первых, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области.Во-вторых, американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область.При этом украинская сторона ожидает наступления массированной российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься удавка вокруг Курахово.- Евгений, чего ожидаете вы?- Сразу скажу, что мы можем прислушаться к Безуглой, потому что у нее есть информированные источники в украинской власти и на передовой. Да, ее заявления звучат в утрированной форме, но пока все ее прогнозы подтверждались.Что касается вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для активных наступательных действий. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей. Нет у них возможности что-то откуда-то перебросить для нападения на Брянскую область.На Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель.Я уже неоднократно говорил, что и ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению.Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России. Да, Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Он может организовывать боевые действия на уровне больше, чем бригада. Но он такой один. Остальные мыслят только в категории рот и батальонов.То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет.И потом, до какой линии вы будете отступать? Им остается отступать только до естественных рубежей обороны – то есть, до Днепра. Тем более, что ВСУ сейчас даже Купянск с трудом удерживают, хотя он стоит на Осколе.Это приводит к тому, что у ВСУ стачивается количество бригад. А квалифицированного пополнения нет. Если большинство российских бойцов прошли срочную службу и обладают базовыми навыками, то Украина мобилизует даже тех, кто не может и не хочет воевать.Тяжелой техники у ВСУ тоже нет. Танки никто не отменял. Танк – это король на поле боя. Да, у тебя может быть десяток fpv-дронов. Но если что-то пойдет не так, никакой пехотинец с ним не справится.- "Форбс" пишет, что за последнее время ВСУ получили больше 100 бронетранспортеров. Этим в Брянской области тоже не повоюешь?- Нет.Сейчас Украина в основном получает четырехколесные бронетранспортёры M1117, на которых США в Ираке выполняли полицейские функции вроде патрулирования. Это не какая-то там атакующая сила. Они быстро сгорают. Курская область это показала. Противник там все свои "Страйкеры" потерял.Вы правильно заметили, что у нас на юге сосредоточена крупная группировка, которая пока не задействована.- В СМИ называют Запорожскую область российской кладовой резервов.- Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась наша группировка "Днепр". Наши обстрелянные бойцы до сих пор стоят на этих рубежах. Да, их иногда используют в качестве резервов, но "Днепр" по-прежнему остается нашей крупной группировкой. Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в этих степях будет не за что закрепиться.- А как же Орехов и Гуляйполе, где у ВСУ все заминировано и пристреляно?- Мины – это временная мера. Во-первых, минных полях можно делать проходы. Во-вторых, вам нужны бойцы, которые будут держать оборону за этими минными полями. А у ВСУ как раз проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел.Наши бойцы мне рассказывают, что многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов.Сырский не решит эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег. У Украины даже наемников не хватает.На днях мы в Брянской области ликвидировали одного из американских инструкторов. Инструктора – это вещь дорогая. Я еще до СВО читал про американскую ЧВК "Академия". Там инструктора зарабатывают от 30 до 40 тысяч долларов в месяц (базовая ставка там в 10 тысяч долларов). Сейчас эти цифры стали еще выше. Вербовка осуществляется даже не в США, а через другие страны. Но это ничего не дает. И качество материала резко упала. Даже американские ЧВК сейчас не могут позволить себе высококлассных специалистов.- Их всех на Украине поубивали?- Конфликты идут не только на Украине. В Африке идет серьезная борьба за ресурсы. Китай там осуществляет свою экономическую экспансию через свои прокси-войска. Чтобы с ними справиться, Запад вынужден задействовать свои прокси.- И наш "Африканский корпус" там есть. И ЧВК "Вагнер" никуда не исчез.- Да. Буркина-Фасо – это основная база размещения "Африканского корпуса". И "Вагнер" из ЦАР и из Мали никто не выгнал.Посмотрите, как сейчас Франция мечется. Они же из Африки выкачивали все дешевое сырье, за счет этого поддерживая уровень жизни в метрополии. А сейчас им эти поставки обрубили и возник кризис. Парижу сейчас нужно искать ресурсы где-то еще.Посмотрите, как Германия выводит свое производство в США. А победа Трампа еще сильнее напрягает Европу. Трамп – это изоляция Америки от всех внешних проблем. Да, они будут жестче реагировать на какие-то события. Я даже не исключаю, что при нем американская армия будет напрямую участвовать в каких-то конфликтах. США уйдут в Азию. А Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно.Так что у киевского режима нет планов того, что же им делать дальше. Ему остается только убивать людей на передовой, чтобы попытаться заморозить конфликт в обмен на территории. Такие подвижки уже есть. А все это в ожидании зимы, которая будет для Украины гораздо тяжелее. Потому что вся их энергетика держится только на атомных станциях, которые зависят от трансформаторов и весьма уязвимы.Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому мы не так активно ведем наступательные действия. Мы пытаемся измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины. Он каждый месяц затягивается в воронку экономического кризиса.- А когда вы были на фронте, как вы ощущали, что мы специально не пытается наступать? Были ситуации, когда вы были готовы перестрелять кучу всушников, а командир говорил: "Нет, нет, не надо"?- Конечно, такого не было. Сверху поступал приказ и мы его выполняли. Но я могу сказать, что так, как ты сформировал команду вокруг себя, так ты и будешь воевать. Если ты уверен в командире и в товарищах, если ты правильно оцениваешь ситуацию, все будет нормально. А когда у тебя за спиной 80-тысячная группировка "Днепр", ты понимаешь, что эта сила купирует любой удар Украины.Когда я служил в батальоне "Судоплатов", мы противника даже не видели. Когда ты сидишь в окопе, это не значит, что ты можешь спокойно разглядеть в бинокль украинские позиции. Если ты это сделаешь, тебя засечет "птица", а потом по тебе прилетит снаряд или дрон.Когда в феврале-марте противник начал массово применять фпвишки по нашим позициям, мы никуда не могли выйти из блиндажа. Поэтому мы приняли решение обстрелять все места, где могли находиться вражеские операторы дронов.- А как вы их обстреляли, если не могли из блиндажа выйти?- Из блиндажа не могла выйти пехота, которая занимает территорию. Но за пехотой – вторая линия с пулеметчиками и минометчиками, которые тебя прикрывают. Они купируют любое движение врага в твою сторону. Ты должен просто быть на передовой и не делать глупостей, чтобы не погибнуть.Заработала наша артиллерия и минометы, мы уничтожили все места предполагаемого нахождения украинских дроноводов, через месяц мы начали свободно передвигаться. А еще через два месяца мы спокойно шли по полю 600 метров до своих позиций. То есть БПЛАшники уходят – оборона сразу же проседает.Будет приказ – пойдем дальше.- То есть все предпосылки для гипотетического наступления на Орехов и Гуляйполя созданы?- Совершенно верно.ВСУ могут удерживать оборону только за счет дронов. Но дроны – это люди. Подготовить оператора БПЛА очень сложно. Попробуйте на джойстике попасть в цель изделием, которое летит со скоростью в 150 километров в час. Это даже на симуляторе непросто. А в реальном бою? К дрону прикреплён термобарический заряд. Ты же можешь его на своих уронить.И потом, дроны бьют лишь на 10 километров. А наши самые простенькие гаубицы Д-20 и Д-30 бьют на 17 километров. И бьют точно.- Если наша цель измотать Запад, как именно в этом нам поможет союз с КНДР?- Мы научились создавать альянсы, чего не было последние 30 лет. И этот договор с КНДР работает. Я на знаю, будем ли мы задействовать северокорейские войска. Но одна дивизия, заняв оборону, может сдержать наступление трех дивизий (имеется в виду, что для успешного наступления тебе нужно численное преимущество 1к3 или даже 1к6). Пусть в этих условиях ВСУ попробуют куда-то там понаступать в Брянскую область.- А вы могли бы служить вместе с северокорейцем, который не знает нашего языка и менталитета?- На войне язык и менталитет не имеет никакого значения. Важно, чтобы ты прошел курс молодого бойца. А все остальное тебе объяснят на пальцах: покажут направление на карте и поставят задачу. Это в буквальном смысле "копать от забора и до обеда" (смеется). Не надо думать, что армия – это какая-то высокоинтеллектуальная система. Никто не будет вести с северокорейцами духовные беседы: точка на карте и пошел.- Получается, активничать на фронте мы будем только из-за политических соображений?- Конечно. Мы же не знаем, какие конкретно политические задачи на Украине мы решаем.Если мы ставим задачу экономически измотать Европу, то эта задача решается успешно. Даже Шольц говорит о переговорах.- А может быть ситуация, что Украина внезапно кончиться, и все наши планы по изматыванию Запада придется менять?- Может.Сейчас киевский режим пытается как можно больше наворовать и создать частные армии, чтобы их потом не поубивали. Как только они поймут, что все закончилось, они убегут. А на Украине останется одна серая зона без экономики и без идеологии. Если убрать оттуда бандеровщину, там ничего не останется. Поэтому украинцам надо всеми силами тянуться к России.- Когда будут известны эти основные политические тенденции?- К январю, когда Трамп окончательно придет к власти. Посмотрим, что за это время произойдет на фронте. Украину к этому моменту точно не ждет ничего хорошего.О других аспектах СВО: в интервью Алексея Самойлова: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ

https://ukraina.ru/20240912/1057390610.html

https://ukraina.ru/20241107/1058684006.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, запад, брянская область, дональд трамп, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины, чвк, африка, сво, гуляйполе, курахово