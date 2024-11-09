Так как ВСУ еще не научились отступать, то про их наступление и речи идти не может — ветеран СВО - 09.11.2024 Украина.ру
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Так как ВСУ еще не научились отступать, то про их наступление и речи идти не может — ветеран СВО
Так как ВСУ еще не научились отступать, то про их наступление и речи идти не может — ветеран СВО - 09.11.2024 Украина.ру
Так как ВСУ еще не научились отступать, то про их наступление и речи идти не может — ветеран СВО
То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет
2024-11-09T04:05
2024-11-09T04:05
новости
россия
белгородская область
курская область
вооруженные силы украины
впк
марьяна безуглая
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.Он начал с рассуждения на тему того, что ВСУ готовят попытку вторжения в приграничные регионы России: Брянскую и Белгородскую области.Эксперт также затронул и другое направления, объясняя, как там идут дела у ВСУ."На Южно-Донецком направлении у них вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель", — дал свой комментарий Линин.По его словам, ВСУ не умеют отступать: у них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий, то есть отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению."То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет", — заключил Линин.Ранее в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов отметил, что попытка отвлечения российской армии от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как пытались сделать под Курском, возможна.“Ресурс для попытки прорыва есть, но достаточно ли его для того, чтобы захватить какие-то серьезные объекты? Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу”, — добавил Самойлов.Эксперт напомнил, что депутат Рады Марьяна Безуглая заявила: главком ВСУ Сырский собирается выводить войска из Курской области.“Что касается Донецкого направления вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление”, — поделился Самойлов.Подробнее об этом — Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУАмериканский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.Полный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
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новости, россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины, впк, марьяна безуглая, детали
Новости, Россия, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВПК, Марьяна Безуглая, детали

Так как ВСУ еще не научились отступать, то про их наступление и речи идти не может — ветеран СВО

04:05 09.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.
Он начал с рассуждения на тему того, что ВСУ готовят попытку вторжения в приграничные регионы России: Брянскую и Белгородскую области.
"Что касается вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для активных наступательных действий. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей. Нет у них возможности что-то откуда-то перебросить для нападения на Брянскую область", — рассказал Линин.
Эксперт также затронул и другое направления, объясняя, как там идут дела у ВСУ.
"На Южно-Донецком направлении у них вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель", — дал свой комментарий Линин.
По его словам, ВСУ не умеют отступать: у них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий, то есть отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению.
"То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет", — заключил Линин.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Вчера, 04:45
Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУВ ближайшее время на Кураховском направлении возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны. Курахово относится к этому эшелону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов отметил, что попытка отвлечения российской армии от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как пытались сделать под Курском, возможна.
“Ресурс для попытки прорыва есть, но достаточно ли его для того, чтобы захватить какие-то серьезные объекты? Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу”, — добавил Самойлов.
Эксперт напомнил, что депутат Рады Марьяна Безуглая заявила: главком ВСУ Сырский собирается выводить войска из Курской области.
“Что касается Донецкого направления вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление”, — поделился Самойлов.
Подробнее об этом — Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ
Американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.
Полный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
 
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