https://ukraina.ru/20241109/1058749081.html

Так как ВСУ еще не научились отступать, то про их наступление и речи идти не может — ветеран СВО

Так как ВСУ еще не научились отступать, то про их наступление и речи идти не может — ветеран СВО - 09.11.2024 Украина.ру

Так как ВСУ еще не научились отступать, то про их наступление и речи идти не может — ветеран СВО

То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет

2024-11-09T04:05

2024-11-09T04:05

2024-11-09T04:05

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детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.Он начал с рассуждения на тему того, что ВСУ готовят попытку вторжения в приграничные регионы России: Брянскую и Белгородскую области.Эксперт также затронул и другое направления, объясняя, как там идут дела у ВСУ."На Южно-Донецком направлении у них вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель", — дал свой комментарий Линин.По его словам, ВСУ не умеют отступать: у них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий, то есть отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению."То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет", — заключил Линин.Ранее в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов отметил, что попытка отвлечения российской армии от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как пытались сделать под Курском, возможна.“Ресурс для попытки прорыва есть, но достаточно ли его для того, чтобы захватить какие-то серьезные объекты? Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу”, — добавил Самойлов.Эксперт напомнил, что депутат Рады Марьяна Безуглая заявила: главком ВСУ Сырский собирается выводить войска из Курской области.“Что касается Донецкого направления вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление”, — поделился Самойлов.Подробнее об этом — Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУАмериканский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.Полный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку

https://ukraina.ru/20241108/1058718583.html

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новости, россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины, впк, марьяна безуглая, детали