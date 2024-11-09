Так как ВСУ еще не научились отступать, то про их наступление и речи идти не может — ветеран СВО
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.
Он начал с рассуждения на тему того, что ВСУ готовят попытку вторжения в приграничные регионы России: Брянскую и Белгородскую области.
"Что касается вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для активных наступательных действий. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей. Нет у них возможности что-то откуда-то перебросить для нападения на Брянскую область", — рассказал Линин.
Эксперт также затронул и другое направления, объясняя, как там идут дела у ВСУ.
"На Южно-Донецком направлении у них вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель", — дал свой комментарий Линин.
По его словам, ВСУ не умеют отступать: у них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий, то есть отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению.
"То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет", — заключил Линин.
Вчера, 04:45Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУВ ближайшее время на Кураховском направлении возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны. Курахово относится к этому эшелону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов отметил, что попытка отвлечения российской армии от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как пытались сделать под Курском, возможна.
“Ресурс для попытки прорыва есть, но достаточно ли его для того, чтобы захватить какие-то серьезные объекты? Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу”, — добавил Самойлов.
Эксперт напомнил, что депутат Рады Марьяна Безуглая заявила: главком ВСУ Сырский собирается выводить войска из Курской области.
“Что касается Донецкого направления вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление”, — поделился Самойлов.
Американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.